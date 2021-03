Vacinas, vacinas... no ataque ao covid e encontro virtual na Argentina

O ministro Eduardo Pazuello foi questionado sobre o calendário de vacinação para pessoas na casa dos 60 anos (foto: Sérgio Lima/AFP - 25/1/21)

Melhor começar com o registro feito pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT). O fato é que o ministro da Saúde, o general de divisão do Exército Brasileiro Eduardo Pazuello, foi questionado sobre o calendário do governo federal para imunizar a população na casa dos 60 anos.





É óbvio, nem precisava, mas vale deixar claro que envolve a pandemia da COVID-19. Só que o consórcio de governadores argumentou que é preciso definir uma data para essa faixa etária, que tem sido vítima de grande número de óbitos e internações.





“O fato é que finalizamos a compra, 2 milhões de doses, que serão entregues agora em abril, 5 milhões em maio, 10 milhões em junho e 20 milhões em julho.” Dessa vez, quem avisou foi o governador da Bahia, Rui Costa (PT).





Antes de encerrar esse assunto, um último registro: “Nossa prioridade é garantir que o quanto antes a gente vacine o grupo de risco, pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades”. Dessa vez é o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB).





Só que teve uma outra notícia quentinha. “A República Argentina, que exerce a presidência pró-tempore do Mercosul, adota essa decisão para proteger a saúde dos participantes, ao mesmo tempo em que trabalha para que o encontro de presidentes e chanceleres possa se concretizar nas condições corretas, possibilitando o diálogo e o intercâmbio entre as nações”.





É óbvio que foi por causa da pandemia da COVID-19 na América do Sul. E claro que, sem alternativa, só restou ao presidente da Argentina, Alberto Fernández, alterar o formato da celebração para um encontro virtual. Diante disso, o Palácio do Planalto confirmou que o presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem à Argentina neste mês para as comemorações dos 30 anos do Mercosul.





O presidente Bolsonaro havia comunicado no início do mês que iria ao país vizinho em 26 de março. Melhor assim, o presidente Fernandez é aquele que fez questão de gravar vídeo defendendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu discurso na saída, o ex-presidente agradeceu Fernández por visitá-lo na prisão, em Curitiba, enquanto estava preso.





E tem mais vacina, desta vez é a Sputnik V. O imunizante ainda não teve aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao contrário das vacinas Oxford-AstraZeneca-Fiocruz e CoronaVac. Será que Bolsonaro vai encrencar só porque é russa?





Mais Mercosul

“A República Argentina, que atualmente exerce a presidência pró-tempore do Mercosul, adota esta decisão com o objetivo de proteger a saúde dos participantes, ao mesmo tempo em que trabalha para que a reunião de presidentes e chanceleres aconteça em boas condições, fomentando o diálogo e o troca de ideias entre as nações.” É para frisar o registro da nota emitida pelo governo argentino, diante da mudança de formato do encontro no Mercosul. Detalhe: o primeiro destino internacional de Jair Bolsonaro desde o início da pandemia da COVID-19 deveria ter sido exatamente a Argentina.





Fala doutor!

“A prática de aumento de preços mensais prejudica sobretudo a população mais vulnerável e que precisa cozinhar em casa todos os dias. É um desrespeito com essa parcela da sociedade, que enfrenta, em plena pandemia da COVID-19, o aumento dos alimentos, medicamentos e do desemprego.” Quem ressalta é o deputado Mário Heringer (PDT-MG). Ele estava em sua praia, já que é médico. Tanto que protocolou o seu projeto na Câmara Federal, que deve tramitar rapidamente. Basta os seus colegas e nobres parlamentares darem um gás na tramitação.





Ao ataque

É claro que foi em São Bernardo do Campo, o seu berço político. O fato é que, sem descer do carro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na manhã de ontem a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Do alto de seus 75 anos, Lula foi vacinado em um drive-thru montado pela prefeitura da cidade do ABC Paulista. Ele estava acompanhado pelo deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP). E claro que Lula não perdeu a caminhada: “Tudo que o povo quer é tomar uma vacina para se ver livre desse monstro chamado coronavírus”. E atacou: “Por isso, o presidente da República tem que parar de ser ignorante”.





Cidade Luz

Paris vinha sendo poupada até agora, mas o grande número de internações por COVID-19 é extremamente tenso e as autoridades estão prontas para tomar novas medidas, disse o primeiro-ministro francês, Jean Castex, na sexta-feira. Apesar disso, o governo não decretou toque de recolher ou novos bloqueios regionais. “Peço a todos que usem a máscara e respeitem o distanciamento social. O objetivo é reduzir a pressão sobre o sistema hospitalar.” O fato é que em Paris e arredores, gestores de saúde afirmam que as unidades de terapia intensiva estão sobrecarregadas.





Fake news?

Não! “A advocacia sofre com a insegurança jurídica que cercou as nossas eleições, com a extrema polarização da nossa sociedade, que se reflete em desequilíbrio da atuação do próprio Poder Judiciário, em uma jurisprudência extremamente insegura, que coloca em risco a estabilidade da democracia.” Quem fez questão de ressaltar foi nada menos que, de forma bem clara, Felipe Santa Cruz, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). E ele destacou ainda a importância de se criar um ambiente político com menos ódio.





PINGA FOGO

A propósito das Fake news: como tudo na política tem de passar por Minas Gerais, o debate foi uma inciativa dos deputados Jhonatan de Jesus (Republicanos–RR), que é o presidente do grupo de trabalho, junto com Lafayette de Andrada (Republicanos–MG).

O fato é que o Ministério da Saúde autorizou mais 456 leitos de UTI adulta e cinco leitos de UTI pediátrica para atendimento exclusivo aos pacientes graves com a COVID–9, em caráter excepcional e temporário, em Minas Gerais.

E a pasta deixou claro: entre os aspectos observados nas solicitações de autorização estão a curva epidemiológica do coronavírus na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva, e corpo clínico para atuação em unidades de tratamento intensivo (UTI).

“O quadro de saúde se agravou nesta madrugada, chegando ao quadro de infecção generalizada.” Melhor ir direto ao ponto. O deputado estadual do Mato Grosso Silvio Antônio Fávero, autor de um projeto de lei na Assembleia Legislativa (ALMT) que procurava vetar a obrigatoriedade da vacina, morreu ontem.

Sendo assim, o jeito é aproveitar o domingo em família usando a #Fiqueemcasa. Um bom dia a todos. E que a vacinação venha com a maior rapidez para todos. E como sempre decretar… FIM!