Em evento militar o Bolsonaro aproveita para ameaçar com novas mudanças

O presidente Jair Bolsonaro com o general Silva Luna, indicado por ele para a presidência da Petrobras, que negou interferência nos preços (foto: Mauro Pimentel/AFP - 14/12/18)







“Eu tenho que governar, trocar as peças que porventura não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que vem teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir pensando no bem maior da nossa nação.” “Se é que alguns acham que não é dessa maneira, é porque não estão acostumados a ouvir a verdade. Nós vivemos em um país livre, essa liberdade vale mais que a própria vida para cada um de nós.” Dessa vez ele se referia à imprensa.





Melhor o próprio presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (ainda sem partido até hoje), deixar claro e evidente, com o perdão de duas negativas seguidas: “Nunca a imprensa, nunca teve um tratamento tão leal e cortês”.





Vale até registrar a duração do evento, é oficial, que fique claro: 07h00 – 08h15 – Partida de Brasília (DF) para Campinas (SP). Chegada: entre 9h30 e 9h50. Cerimônia de entrada pelos portões dos novos alunos. Já às14h45. Partida de Campinas/SP para Brasília/DF, com previsão de chegada às16h. O evento de que o presidente participou foi na Escola Preparatória de Cadetes, onde 419 alunos, sendo 382 homens e 37 mulheres, vestiram o uniforme camuflado para marcar a formatura. Cada um dos alunos e alunas recebeu dos seus padrinhos uma boina azul ferrete.





Antes de tudo isso acontecer, grupos de manifestantes fizeram carreata pelo Centro de Campinas (SP) e trataram, como não poderia deixar de ser, de pedir por mais vacinas contra a pandemia da COVID-19. Não houve registro de reflexos no trânsito.





A concentração começou poucos minutos antes das 10h, no Largo do Pará. Depois, o grupo de carros e bicicletas saiu em comboio por ruas e avenidas. Eles levavam bandeiras e faixas com palavras de ordem para deixar clara a sua insatisfação.





Voltando ao que interessa, tem mais combustível na política nacional. Com o perdão do trocadilho, trata-se do general Joaquim Silva e Luna, o provável comandante da Petrobras. “É preciso olhar o investidor, mas também o brasileiro”, não necessariamente de transcrição literal, foi assim que ele começou. Só que teve mais.





“São três aspectos na situação atual que precisam ser levados em conta: a valorização do petróleo e do dólar, o interesse do investidor, que está de olho no preço das ações, e também o interesse do país e do brasileiro, que precisa se locomover e abastecer seu veículo”, destacou o general.





O fato é que, não é de hoje, o presidente Bolsonaro anda implicado com a política de preços dolarizada feita pela Petrobras. Bate nesta tecla já faz tempo. Resta saber se o teclado do piano vai desafinar ou não.





Sem máscara

As autoridades presentes na cerimônia, incluindo o presidente, não usaram máscara, assim como os novos alunos, que chegaram de 26 estados. Além do presidente Jair Messias Bolsonaro (ainda sem partido), os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, participaram da cerimônia. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o filho do presidente que quase sempre acompanha o pai, e a deputada estadual Valéria Bolsonaro também acompanharam o evento.





A novidade

É que teve discordâncias nas redes sociais no caso envolvendo a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ). “Como filiado do Novo, discordo do voto da bancada que foi contra a manutenção da prisão do deputado bolsonarista. É decepcionante, também, que o partido não seja oposição ao desgoverno que temos hoje. Não era esse o papel que imaginávamos para o Novo quando da sua fundação. @joaoamoedonovo. Nem fanáticos a favor nem fanáticos contra: somos INDEPENDENTES! @marcelvanhattem.





Direita volver

Nomes do Bloco de Esquerda que votaram NÃO à prisão do fascista Daniel Silveira: Alex Santana (PDT-BA), Jefferson Campos (PSB-SP), Liziane Bayer (PSB-RS), Marlon Santos (PDT-RS), Rodrigo Coelho (PSB-SC), Rosane Valle (PSB-SC), e, por fim, como não poderia deixar de ser, vale ressaltar que teve também um mineiro na parada, o Subtenente Gonzaga (PDT-MG). Não condiz, neste caso do ex-militar, a melhor tradição de Minas Gerais na política nacional.





Ô novela!

E tem mais um capítulo, e espero que seja o último. Discordâncias no Senado: o senador Álvaro Dias (Podemos-PR) considerou que o pedido feito pelo colega Roberto Rocha (PSDB-MA) para o comparecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao Senado pode ser caracterizado como uma ingerência no Judiciário, ainda mais partindo da mais alta corte de Justiça do país. O senador tucano pretende convidar o ministro para explicar o limite das opiniões de parlamentares que não configure crime. Só para lembrar: foi Moraes quem determinou a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ).





Falar nisso…

Quem parece ter voltado à carga para tentar ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é o procurador-geral da República, Augusto Aras. Antes de mais nada, vale lembrar que ele foi indicado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fora da lista tríplice. O fato é que, mesmo distante, já que só no meio do ano, isso mesmo, em julho, o ministro Marco Aurélio de Mello terá de se aposentar, o procurador Augusto Aras está de olho na vaga aberta. E espera ser indicado.





PINGA FOGO

Em tempo: ainda do procurador-geral da República, Augusto Aras. Ele pede reciprocidade. Trata como um gesto de boa vontade, depois de quase um ano e meio diante de sua postura quase sempre favorável ao governo.

“A minha ideia é que a gente volte a licitar a Linha Amarela, defina o valor do pedágio e volte a conceder a via a uma outra empresa que possa explorá-la com um pedágio justo e não esse absurdo que estava sendo cobrado.” Quem diz é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM).

Tem coisa mais chique: o Brasil está prestes a colocar em órbita o primeiro satélite de observação da Terra. Ele é projetado, integrado, testado e operado pelo país. O lançamento do Amazônia-1, chique, né, será em 28 de fevereiro.

O Galo da Massa confirmou, ontem à tarde, em suas redes sociais, a contratação do meia argentino Nacho Fernández. O jogador de 31 anos assinou por três temporadas. Ele deve chegar a Belo Horizonte hoje, isso mesmo, para alegrar o domingo.

E já chegou mandando mensagem de áudio para associados do programa Galo na Veia. E tudo isso mesmo diante de que o atleta estava no River Plate desde 2016 e a sua estreia está prevista para março. O acordo foi divulgado também nas mídias oficiais do Atlético.