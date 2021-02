Prefeitos reclamam de falta de vacina da Covid e Lula vai ao ataque

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa o ex-juiz Sergio Moro e a Lava-Jato de perseguição (foto: SERGIO LIMA/AFP - 6/9/20)







Os sucessivos equívocos do governo federal na coordenação do enfrentamento à COVID-19, e também na condução do Plano Nacional de Imunizações, estão diretamente ligados à escassez e à falta de doses de vacinas em cidades de todo o país. Que o Brasil não soube lidar com a pandemia, não restam dúvidas, mas prefeitas e prefeitos, que sempre solicitaram e incentivaram a organização nacional, agora exigem respostas.





A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) se posicionou assim, ontem, em nota oficial, frente à escassez e falta de vacinas. No documento, a entidade exige resposta do governo federal para um cronograma de prazos e metas para a imunização.





Prefeitas e prefeitos reafirmam que a prioridade do país precisa ser, de forma inequívoca, a vacinação em massa. E tratou de registrar mais uma vez os “sucessivos equívocos do governo federal”. Leia-se, o comandante daqueles que atribuem a pandemia da COVID-19 a uma “gripezinha” já conhecida.





Já que a agenda presidencial indicava apenas “sem compromisso oficial”, melhor trazer um ex-presidente da República que tem agenda confirmada para amanhã. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que andava um pouco sumido, vai participar de uma entrevista.





Provavelmente, vai ao ataque. Afinal, o ex-presidente Lula pretende falar sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, o seu algoz, que deixou o Judiciário e se deu mal quando entrou na política. Lula deve falar da sua expectativa em relação ao julgamento no STF que pode anular suas sentenças no âmbito da Operação Lava-Jato da Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF).





Antes de continuar, é necessário lembrar que, na semana passada, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que a suspeição de Sergio Moro, se declarada, afetaria só o caso do apartamento, o tal triplex já conhecido.





O ministro do STF deixa claro que “essa condenação, se cair, afasta inexigibilidade só neste caso. Em outros, terá que haver uma nova discussão e um novo exame, de forma que essa inexigibilidade de Lula ainda terá de passar por um novo debate, né?”





E claro que não ficará só nisso, já que Lula fará o papel de estrategista do seu ex-ministro Fernando Haddad (PT), o seu preferido para encabeçar a chapa para enfrentar, provavelmente, o presidente Jair Bolsonaro, que certamente não perderá a chance de tentar a reeleição.





Fé na ciência

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lança oficialmente hoje a Campanha da Fraternidade de 2021, com o tema “Fraternidade e diálogo: Compromisso de amor”. No texto-base que detalha a iniciativa, a CNBB faz críticas relacionadas aos seguintes temas: negação da ciência durante a pandemia de COVID-19; atuação do governo federal no combate ao coronavírus; igrejas que não respeitaram o distanciamento social; a “cultura de violência” contra mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBT e afins.





Lobo-guará

“O ritmo de utilização da cédula de R$ 200 vem evoluindo em linha com o esperado, e deverá seguir em emissão ao longo dos próximos exercícios”, informa o Banco Central (BC). Ele acrescenta que, dos 450 milhões de cédulas de R$ 200 impressas ano passado, 57,6 milhões, o equivalente a 12,8%, estavam em circulação. Melhor registrar os comentários: a nota de R$ 200 dá para esconder mais dinheiro na cueca. Feita para facilitar as rachadinhas, daqui a pouco estarão todas em circulação, esses caras ganham muito dinheiro com falcatruas. Nota feita para facilitar a corrupção. A maioria dos trabalhadores brasileiros não vai usar isso. Vergonha!





Túnel do tempo

“Primeiro a Lava-Jato atua na prisão do Lula. Prestes à eleição, a Lava-Jato divulga o chamado depoimento ou a delação do Antonio Palocci, tentando influenciar o processo eleitoral. Depois, Sergio Moro vai para o governo Bolsonaro, portanto, eles não só apoiaram como depois passaram a integrar o governo Bolsonaro”, ressaltou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Foi em entrevista à BBC News, e ele acrescentou: “A Lava-Jato tinha candidato e tinha programa no processo eleitoral”.





CPI da saúde

Duas coisas amanhã: primeiro, é sentir a impressão dos líderes. Embora a prerrogativa do presidente do Senado, quero ouvir os líderes. Se tiver o mínimo de risco de atrapalhar a vacinação, faremos uma reflexão. Enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), refletia, ele avisava que pretende antes saber se há clima para criar a comissão parlamentar de inquérito (CPI) em meio da vacinação contra a COVID-19. Vai também consultar os líderes. “Se sentirem que existe espaço, vamos discutir a questão prática do funcionamento da CPI em meio à pandemia remotamente.”





O Butantan

Com nova remessa garantida, o total de doses da CoronaVac chegará a 100 milhões até setembro, de acordo com o Ministério da Saúde. Só que ele não deixou claro, por outro lado, quando as novas doses de vacina serão distribuídas aos estados, num momento em que diversas prefeituras têm interrompido a campanha de vacinação por falta dos produtos imunizantes. Com os outros 46 milhões de unidades desse imunizante já contratados, será possível distribuir até setembro 100 milhões da vacina.





PINGA FOGO

Em tempo, ainda sobre o ministro Gilmar Mendes: “Muitas discussões em torno desse assunto foram sendo amadurecidas no tempo. Hoje, já aparecem indicações de que houve vícios nos acordos, vícios de vontade, induções de declarações”.

Mais um, desta vez sobre a CPI da Saúde: a pressão para sua instalação ganhou força após ação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandovski, que conduz o inquérito contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. É grande a pressão no Senado para criá-la.

“Muito obrigado a todos da linha de frente da saúde, da Polícia Militar de Minas Gerais, Guarda Municipal e Secretaria de Política Urbana pela operação no período de carnaval. E parabéns à população de Belo Horizonte pela responsabilidade”. @alexandrekalil

“Vai passar. A alegria vai voltar.” Ainda acrescentou o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). Nem tudo são flores; afinal, BH registrou, até segunda–feira, mais 2,5 mil mortes confirmadas.

Sendo assim, só resta esperar que a vacinação seja bem rápida e que todos possam se imunizar direitinho. Basta por hoje. BOM DIA A TODOS.