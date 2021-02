Os ataques do dia à imprensa e às redes sociais e armas e municões

Decisão do ministro do Supremo vai permitir avaliação do plenário virtual e pode incluir alterações recentes feitas em decretos (foto: STE/Divulgação - 28/11/20)







O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (ainda sem partido), atacou mais uma vez a imprensa. Foi na tarde de ontem, quando ainda estava curtindo o feriado de Carnaval em uma praia em São Francisco do Sul, Santa Catarina (SC).





A declaração foi feita em uma live transmitida pelo seu próprio filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL–SP), aquele que sempre acompanha o papai em suas andanças. Melhor destacar a frase: “o certo para acabar com as fake news é fechar a imprensa”.





Bastaria, só que teve mais: “O certo é tirar de circulação, mas não vou fazer isso porque eu sou democrata, Globo, Folha de S. Paulo, Estadão, Antagonista… são fábricas de fake news. Agora, deixa o povo se libertar. Tem que ter liberdade. Logicamente que, se alguém extrapolar em alguma coisa, tem a Justiça para recorrer”. É repetição, sempre com os mesmos argumentos fúteis.





E teve mais: “aos críticos: fiquem tranquilos, vocês estão sempre preocupados com alguma coisa. Os combustíveis continuam aí com uma nuvem muito carregada no horizonte mas vamos resolver esse problema”. É ainda do presidente. Bastaria mesmo, né? A resposta veio logo rápida.





Sem combustíveis, antes de mais nada, é necessário voltar um pouco no tempo já que ela remete a dezembro do ano passado. A medida entraria em vigor em janeiro, mas foi suspensa por liminar do ministro Edson Fachin, em uma ação movida pelo PSB.





E é esta a notícia a nova. O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou o julgamento sobre resolução do governo Jair Bolsonaro que busca zerar a alíquota de importação de revólveres e pistolas. Com isso, o julgamento será retomado, dia 26 agora, no plenário virtual e na esteira de novos decretos do governo para facilitar o acesso às armas e munições.





E deve incluir o fato de Jair Messias Bolsonaro (sem partido, vale repetir), ter ampliado os limites de aquisição de armas e munições por agentes de segurança e colecionadores, atiradores e caçadores (CACs). Já basta né?





Afinal, é necessário navegar um pouco, já que um veleiro catamarã com grande quantidade de cocaína foi apreendido pela Marinha e pela Polícia Federal (PF) na costa de Pernambuco. O barco, que ia em direção à Europa, foi interceptado a 270 quilômetros da costa do Recife.

Os cinco tripulantes que estavam no interior da embarcação, como não poderia deixar de ser, foram devidamente presos. Eles foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal (PF) em Pernambuco e serão investigados pela Polícia Judiciária. FIM!





Luto dominical

“Lamento profundamente a morte do desembargador Aristóteles Lima Thury, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE–AM), pela COVID–19. Esta grave doença já tirou a vida de quase 240 mil brasileiros, que eram pais, filhos, amigos, tios”. O registro é de domingo do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). E acrescentou: “Em nome do Judiciário brasileiro, externo meu pesar à família de Aristóteles Thury e às famílias de todos que se foram, vítimas dessa tragédia sanitária que assola o mundo”.





Luto argentino

Também no domingo, morreu o ex-presidente da Argentina Carlos Saúl Menem, aos 90 anos. Ele estava internado por uma infecção urinária e também sofria de problemas cardíacos. Atual senador da província de La Rioja, Menem foi presidente da Argentina de 1989 a 1999. Antes disso, ele também foi governador de La Rioja, logo antes do golpe militar que levou o país a uma ditadura, de 1976 a 1983. Durante os anos ditatoriais, Menem foi preso pelos militares. Após a redemocratização, ele voltou a governar a sua província natal.





Alvo de novo

“As providências preconizadas encontram respaldo nas atribuições que a Constituição e a lei conferem ao Ministério Público. Ademais, contemplam medidas que, mutatis mutandis, são ordinariamente adotadas em procedimentos dessa natureza”. Começou assim o ministro Ricardo Lewandovski, ao autorizar o pedido da Procuradoria–Geral da República (PGR) que autorizou a investigação da crise na área da saúde, que atualmente é comandado pelo general de divisão e atualmente ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Se houver elementos que indiquem crime, a PGR pode pedir a abertura de uma nova investigação do ministro ao STF.





Boa notícia

Depois de interrompidas por causa da pandemia da COVID–19, as viagens dos dois barcos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Amazonas serão retomadas depois de mais de um mês. Para prevenir, o INSS organizou protocolo sanitário de proteção e distanciamento social nas embarcações. Servidores recebem máscaras, aventais e luvas descartáveis. Os segurados esperam a vez fora da embarcação, em áreas externas, em tendas ou ao ar livre. Todos, óbvio, obrigados a usar máscara. Detalhe: nos guichês, as mesas dos médicos peritos ganharam anteparos de acrílico.





Primeiro teste

Ainda sobre a questão das armas. O primeiro teste será, de acordo com o deputado Rodrigo de Castro (PSDB–MG), derrubar o decreto de armas. Ele ressalta que na própria Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal (STF) vários partidos de centro, isso mesmo, até o Centrão, estão apoiando as pautas econômicas. “Não podemos embarcar só nas pautas ideológicas”, alerta o parlamentar tucano. E ele ressalta que são 35 pautas tratando do assunto dos armamentos. O deputado mineiro ainda pergunta: o Congresso vai resistir ou vai desistir? Isso mesmo, indaga Rodrigo de Castro com o perdão da repetição.





PINGA FOGO