Um dia na América e a economia nacional sob risco da carga tributária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está “melhorando”, relatou o dr. Sean Conley, fazendo uma avaliação otimista. Só que ele se recusou a fornecer muitos detalhes. Como, por exemplo, se Trump já havia ter recebido oxigênio suplementar. As informações, em tradução livre, não ao pé da letra, vieram do site do New York Times. E tem mais.





Os sinais vitais do presidente Trump no sábado eram preocupantes, pois os médicos fizeram um esforço agressivo para tratá-lo e ele não estava fora de perigo, disse uma pessoa próxima à situação, mesmo com o coronavírus infectando uma faixa cada vez maior de assessores e aliados do presidente.





Enquanto os médicos afirmavam durante uma entrevista na televisão que Mr. Trump estava “muito bem” depois de uma noite no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, eles se recusaram a fornecer detalhes críticos e deixaram aberta a impressão de que o presidente estava doente um dia antes do que relatado anteriormente.





O fato é que virou uma novela, com capítulos ainda para serem devidamente esclarecidos. É o estilo Trump, confundir para manter vivo o seu eleitorado. Com direito ao trocadilho. Sendo assim, o melhor a fazer é mesmo mudar de assunto. Sem erratas, termo que apareceu nas notícias de ontem.





Quem sabe, antes tarde do que nunca o toque brasileiro ajude: “com fé em Deus, logo estarão recuperados e o trabalho na condução de seu país e sua campanha de reeleição não serão prejudicados. Vocês vencerão e sairão mais fortes, para o bem dos EUA e do mundo”. Foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro, quando Trump apresentava sintomas leves da doença.





Já que voltamos ao Brasil, a bancada ruralista no Congresso já deve estar se preparando. No meio do caminho está a isenção tributária que reduz a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na comercialização interestadual de insumos agropecuários.





O fato é que a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina (DEM–MS) já se antecipou: “tenho certeza que o Ministério da Economia entende a importância da subvenção do seguro rural”. Ela garante que foi o combinado com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes.

A questão é, já combinou também com os governos estaduais? Boa parte deles anda com dificuldades até para pagar a folha salarial, estão dependentes de ajuda federal. É briga que certamente será cobrada pelos governadores. E promete mais capítulos! Basta esperar.









A jornada

Candidata a prefeitura de Porto Alegre, a deputada Juliana Brizola (foto com o avô), líder do PDT na Assembleia Legislativa gaúcha, como toda mulher, está em jornada tripla para conseguir exercer as funções de: mãe de duas crianças de seis e 10 anos, nesses tempos de quarentena, em casa, sem aula, como parlamentar em atividade virtual e em campanha para a sucessão municipal. O ex-presidenciável Ciro Gomes fez questão de gravar um depoimento em apoio a ela. Nele, consta uma confidência com um viés psicanalítico, digamos assim.





Apoio de Ciro

Conhecido que é, por ser uma pessoa “esquentada”, Ciro Gomes fez essa declaração à deputada com todo carinho: “Juliana Brizola é uma pessoa que aprendi a admirar, já desde muito tempo. É uma mulher extraordinária, mãe, deputada, sei que não é só nome, mas está ligada às questões de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e do Brasil. É ativa militante, agressiva sem perder a doçura, que é uma coisa que eu ainda vou aprender”. De volta à Juliana, terminada a eleição, seja qual for o resultado, ela vai se dedicar a um outro projeto: escrever a biografia de sua avó Neusa Goulart Brizola (1922-1993).





Agora vai?

O corregedor da Câmara dos Deputados, deputado Paulo Bengston (PTB–PA), recomendou a continuidade do processo em desfavor da deputada Flordelis (PSD–RJ) e a análise do pedido de representação contra ela pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ele entregou o seu parecer ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM–RJ), por meio de um assessor, que estava em recuperação da COVID–19. Como tudo tem que passar por Minas Gerais na política nacional, o detalhe mineiro é que o pedido de representação contra Flordelis foi feito pelo deputado Léo Motta (PSL–MG).





Página virada

“Se você quer colocar um programa social mais robusto que o existente, você só tem uma de duas linhas de ação: ou você vai cortar gastos em outras áreas e transferir esses recursos para esse programa, ou então você vai sentar com o Congresso Nacional e propor algo diferente, uma outra manobra, que seja fora do teto de gastos, com imposto específico e que seja aceito pela sociedade. Não tem outra solução”. Bastaria, mas o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) acrescentou: “esse assunto já virou a página, já acabou”. Ou seja, nada de precatórios e muito menos recursos do Fundo de Educação Básica (Fundeb). “Acredito que não”, encerrou.





O Evangelho...

…de acordo com o @PastorMalafaia: “NÃOOOOO! SOCORRO! Rede globo mostra nota de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, esquerdopata de carteirinha, elogiando a escolha de Bolsonaro para vaga no STF. Precisa falar mais alguma coisa sobre o escolhido? ABSURDO DOS ABSURDOS! Só Deus para nos livrar disso!” Antes tinha ainda a verdade tratada como absoluta! Nem líderes evangélicos, nem frente parlamentar evangélica, jamais pedimos alguma nomeação para o STF”. Para que fique claro, trata-se da indicação de Kassio Nunes, desembargador do TRF–1 para o Supremo Tribunal Federal.





PingaFogo





Dois dos 15 postulantes a prefeito de Belo Horizonte visitarão, amanhã, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Minas Gerais (OAB-MG), Raimundo Cândido Júnior. O encontro com Alexandre Kalil (PSD), na sede da seccional mineira, está agendado para10H.





Já às 11h30MIN, será a vez de Rodrigo Paiva (Novo). Na agenda repassada à imprensa, Paiva disse que o encontro é para apresentar o plano de governo de sua chapa a Raimundo Cândido Júnior. Já Kalil não deu detalhes, o encontro deve ser só protocolar.





Em tempo: sobre Neusa Goulart Brizola: nascida em família de ricos estancieiros gaúchos, ele se afastou de suas origens para viver a sua história entre duas importantes lideranças políticas nacionais: o marido, Leonel Brizola e o irmão, João Goulart.





João Cruz/Agência Brasil – 26/4/20

Mais um em tempo: ainda sobre a ministra da Agricultura, Tereza Cristina (foto). Ela condenou a exigência de unanimidade entre estados e o Distrito Federal para esse tipo de decisão no Confaz. Aí vira briga das boas: bancada ruralista de um lado, os estados de outro.





Por fim, já basta a internacional COVID–19. Sendo assim, em pleno domingão, só resta esperar por melhores notícias na semana que entra. Vale a torcida.