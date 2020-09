Comemora otimista o aumento do arroz, que pesa na mesa do pobre

Ministro da Economia disse que o fundo para compensar perdas de estados e municípios na Reforma Tributária é "assalto às futuras gerações" (foto: Reprodução/TV Senado)

Se precisou reiterar e deixar claro e objetivo, mais uma vez, a criação de um fundo da União para compensar eventuais perdas de arrecadação dos estados e municípios, é praticamente certo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve tomar mais uma invertida política, o que não tem sido novidade para ele.





Comprar briga com os prefeitos e governadores país afora é sofrer um nocaute nos primeiros rounds. E olha que foi em evento virtual promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre a proposta de simplificar a cobrança de tributos no país. E Guedes ressaltou com todas as letras: “A União não pode dar garantias se ela mesma não consegue se garantir. Ela não sabe ainda qual vai ser o desempenho desses impostos”.





E o ministro, que cuida da área econômica, optou por repetir o seu mantra sempre que tem oportunidade em eventos como o da CNM de ontem, ao colocar em cena uma varinha de condão, que os prefeitos devem querer quebrar logo de uma vez.





Melhor Guedes deixar claro: “Aí vem a solução mágica. Ah, não, a União vai fazer um fundo que vai garantir a perda dos municípios. Aí, nós estamos assaltando as futuras gerações”. Parece notícia velha e é mesmo, mas se insistência pouca não basta, ele vai continuar insistindo.





O fato é que uma notícia que vem do mesmo governo federal de Guedes, pelo jeito, é mais otimista que o ministro. O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) deste ano é o maior já obtido na série histórica, aquela que começou lá atrás, em1989.





Feito esse registro, a notícia do dia dia é que ele deve chegar a R$ 771,4 bilhões, aumento de 10,1% em relação ao valor de 2019 (R$ 700,3 bilhões). “Alguns produtos estão obtendo resultados nunca obtidos anteriormente, como a soja, milho, carne bovina, carne suína e ovos”.





Quem garante de forma otimista é José Garcia Gasques, nada menos que o coordenador-geral de avaliação de política e informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Tomara que ele esteja certo.





Só que sempre tem, óbvio, a má notícia. Também de Garcia Gasques: “Os preços internos, bastante superiores aos do ano passado, e as exportações, de carnes e grãos principalmente para a China, impulsionam o desempenho favorável”.





Para quem, cara-pálida? Vende para os chineses e tira o arroz nosso de cada dia, me poupe! Será que o coordenador não faz compras no supermercado? Chega mesmo.





Rancho fundo

Quem nunca ouviu em vozes consagradas No rancho fundo, a música feita em parceria de Lamartine Babo e Ary Barroso? Basta o trecho: “No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo…” O que tem isso a ver com a política? Nada, absolutamente nada, só uma coincidência. O fato do dia é que foi publicada ontem no Diário Oficial União a nomeação do coronel do Exército Lamartine Barbosa Holanda, que assume o comando da Fundação Nacional de Artes (Funarte). Especialista em ação estratégica, de cultura ao que se sabe ele cursou a Escola de Cinema de São Paulo. O detalhe: ele dirigiu e foi roteirista do vídeo institucional da Indústria de Material Bélico do Brasil.





Faz sentido?

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado, afirmou ontem ser favorável à reeleição das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado e elogiou o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). “Você elege um presidente, constrói uma base de apoio na Câmara e no Senado e no meio do mandato precisa enfrentar nova eleição de Mesa Diretora?” O próprio Fernando Bezerra, responde: “Não faz sentido reeleições indefinidas, uma atrás de outra. Se tem reeleição para presidente da República, deveria ter reeleição para as mesas diretoras do Congresso, das Assembleias Legislativas e até das Câmaras Municipais”.





Quarentena

“O Café com Lupi” do último sábado preparou uma edição especial com os melhores momentos do programa, que já contou com a participação dos presidentes dos movimentos pedetistas, do deputado federal e líder da oposição André Figueiredo e do vice-presidente nacional da legenda, Ciro Gomes. Já a notícia do dia é o fato de o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e quase toda a sua família estarem em quarentena. Só que foi tudo de forma remota, como não poderia deixar de ser, já que no meio do caminho está a COVID-19. A propósito, no Rio de Janeiro, as vagas de CTI voltaram a aumentar.





Ruralistas

O objetivo é fiscalizar as ações do Executivo e verificar se existem medidas legislativas que podem ser tomadas. Começou assim, o deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) e um dos coordenadores da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), leia-se, a bancada ruralista. Ele acrescentou que “o agricultor não está ganhando nada com a alta dos preços porque uma grande parte desses produtos já está na mão dos grandes atacadistas e atravessadores, que estão aproveitando para poder explorar”. E deixa claro e evidente que “nos últimos tempos, o alimento chegou muito barato na mesa dos consumidores, mas foi às custas de quem produz”. Uai, não foi a exportação deputado?





Nota oficial

“A Assessoria de Comunicação da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) informa que o ministro Luiz Fux testou positivo para COVID-19. O presidente buscou serviço médico no Rio de Janeiro, ontem, ao apresentar aumento de temperatura corporal. A suspeita é de que possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no sábado. O ministro Fux preside também o Conselho Nacional de Justiça e, claro que óbvio, cancelou a sessão que estava prevista para hoje. Ele vai seguir os protocolos de saúde e ficará em isolamento pelos próximos 10 dias.





PINGA FOGO