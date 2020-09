A videoconferência do ministro Paulo Guedes foi veloz como um raio

"Como a velocidade da luz é diferente da do som, você vê um raio, mas o som chega muito depois. É a mesma coisa com a economia", disse Guedes (foto: AGÊNCIA BRASIL/REPRODUÇÃO)







“Como a velocidade da luz é diferente da do som, você vê um raio, mas o som chega muito depois. É a mesma coisa com a economia.” Inspiração ou treino, tanto faz. A declaração é do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao avisar que o governo federal vai enviar amanhã uma proposta de reforma administrativa do serviço público.





E Guedes foi logo avisando que “a opinião pública não está mais disposta a aceitar abusos, salários astronômicos, isso tem que ser revisado na reforma”. Ele participou de videoconferência na comissão mista criada pelo Congresso Nacional ao reconhecer estado de calamidade pública em razão da pandemia ligada à COVID-19. E mostrou otimismo diante de uma possível recuperação.





Falar nisso, “o importante era o governo ter tomado a decisão de encaminhar aquilo que o governo e a equipe consideram possível. Vamos avaliar”. Assim começou, cuidadoso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Depois do aviso, acrescentou a necessidade de “termos muito cuidado”. Maia ressaltou, por outro lado, que “o auxílio é importante, mas os valores já geram forte impacto nas contas públicas”. Daí ter adiado: “No momento adequado votamos”.





Já que falamos na Câmara dos Deputados, que tal uns detalhes? Vamos lá: presidindo a sessão, Luís Miranda (DEM-DF), declara: “Convido, para fazer uso da palavra, o deputado General Girão”. E ele assim começa: “Sr. presidente, demais colegas deputados, estão me ouvindo bem?”. O democrata então responde: “Deputado, escuto-o, mas quero lhe fazer uma recomendação: não sei se está usando o celular, mas a sua imagem está de lado. Se V. Exa. puder girar o aparelho. Isso! Perfeito”.





O general ainda indaga: “Assim está melhor?”. O presidente da sessão responde: “Sim, agora o escuto bem e a sua imagem está perfeita”. Bastaria, mas teve mais. Agora, eu convido o deputado Julio Cesar Ribeiro, aqui do Distrito Federal. (Pausa.) Ele não está na sala.





Então, eu convido o deputado Frei Anastacio. Grande amigo, libere o seu microfone. Está me ouvindo, presidente? Eu o escuto bem, agora. Eu o escuto. Mas o senhor precisa desligar a televisão. O Frei não perdeu a caminhada: Sr. presidente, colegas deputados, telespectadores da TV Câmara... Luís Miranda interfere de novo: “Deputado Frei Anastacio, aguarde só um minuto, por favor. O senhor precisa desligar um dos seus equipamentos. (Pausa.) É muito barulho, sr. presidente. Neste momento, o site da Câmara informa: o microfone é desligado.





Elogio a Minas

“Escolhemos Minas porque o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) foi a instituição com melhor performance, por valor, capilaridade e digitalização do Pronampe, o principal programa brasileiro para micro e pequenas empresas. É setor que sofre muito por vários fatores, como a burocracia.” A declaração é do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Detalhe histórico: o BDMG foi criado em 1962 para ajudar o governo estadual a proceder, de maneira estruturada, na promoção do desenvolvimento como agente importante e responsável por programas de médio e longo prazos.





Elas mandam

A relatora foi a deputada mineira Greyce Elias (Avante-MG). Uma emenda aprovada por ela no plenário dobrou a pena para estelionato e falsidade ideológica. Ela destacou que o objetivo é punir com mais rigor quem aplica golpes se aproveitando do estado de calamidade pública. Ela se referia à sugestão apresentada pelo deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE). Para lembrar, a deputada de primeiro mandato estava licenciada do mandato na Legislatura 2019-2023, por 120 dias. Era licença-maternidade. Para registro, o projeto aprovado foi da deputada Adriana Ventura (Novo-SP).





É despedida?

“Sim, é verdade que estou de saída da coordenação da Lava-Jato”, avisou o procurador Deltan Dallagnol ao anunciar que vai deixar o comando das investigações depois de seis anos no cargo. A informação partiu ontem da força-tarefa da Operação Lava-Jato no Paraná. Melhor o registro: “Por todo esse período como coordenador dos trabalhos, Dallagnol desempenhou com retidão, denodo, esmero e abnegação suas funções, reunindo raras qualidades técnicas e pessoais. A liderança exercida foi fundamental para todos os resultados que a Operação Lava-Jato alcançou, e os valores que inspirou certamente vão nortear a atuação dos integrantes da força-tarefa que seguem no caso”.





O fato é

A eleição para o Conselho Superior do Ministério Público (CNMP) foi uma derrota para o atual procurador-geral da República, Augusto Aras, aquele que não estava na lista tríplice, mas foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O fato de ontem é que o CNMP, por seis votos a quatro, elegeu o subprocurador-geral José Bonifácio Borges de Andrada. Agora, Aras tem um vice sem alinhamento com o procurador-geral. Detalhe: os dois candidatos agradeceram os votos recebidos, registrou o site oficial da PGR.





O acordeom

Compositor e instrumentista, Pinto do Acordeon se popularizou a partir das apresentações que fazia com Luiz Gonzaga e compôs canções gravadas por diversos artistas, como Fagner, Genival Lacerda e Dominguinhos. Emocionado, o presidente disse que, assim como Pinto do Acordeon, quer “ser lembrado por ter deixado uma história onde se possa dizer: valeu a pena”. O detalhe político, praia da coluna, é que ele foi o autor e compositor do jingle da campanha presidencial de Bolsonaro de 2018. Pinto do Acordeon morreu em julho deste ano, aos 72 anos, vítima de câncer.





