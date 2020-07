Mais 38 v agas para combate ao coronavírus em hospitais de BH

Hospital João XXIII lançou edital para contratar médicos com jornada de 24 horas semanais e técnicos de enfermagem para trabalhar 40 horas por semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 5/7/20)



“Pela primeira vez em mais de 243 anos não teremos a Festa de São Tiago no Mazagão Velho. Pela primeira vez, em mais de 200 anos, não vai haver a encenação da guerra entre mouros e cristãos e a aparição de São Tiago como soldado anônimo, que lutou ao lado do povo de Cristo e garantiu a vitória”, começou assim o presidente do Congresso Nacional e senador Davi Alcolumbre (Democratas-AP).

Acrescentou logo em seguida que “a pandemia quebra a tradição de celebrar São Tiago em 2020. Mas ano que vem, se Deus quiser, a gente festeja em dobro, sem o perigo da COVID–19. É preciso ter fé”, acrescentou Alcolumbre.

Ele ainda fez questão de acrescentar que a decisão institucional do Exército, de doar área estratégica no Centro da cidade (no interior do Amapá) “para a construção dessa unidade de saúde de urgência e emergência, é mais uma parceria que representa o anseio e as necessidades de outra luta histórica, só que de 60 anos e por um bem maior, que é salvar a vida dos amapaenses”.

Estava registrado no site oficial do Senado que haveria reunião com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, o comandante militar do Norte, Paulo Sérgio, e ainda o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).

Já que teve Exército, vale mais um registro: o general Fernando Azevedo veio do estado do Pará, onde também esteve acompanhando o trabalho das Forças Armadas no combate ao desmatamento e queimadas na região amazônica. E o militar encerrou agradecendo o diálogo aberto e a participação que o senador Alcolumbre tem tido com o governo federal em busca de soluções para o país.

Diante de busca de soluções, que tal tentar encontrá-las aqui mesmo? Afinal, o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Belo Horizonte, está fazendo um chamamento público Nº 32/2020 – Hospital João XXIII (Situação Emergencial Gerada pela Epidemia COVID-19). E tem também o Hospital Alberto Cavalcanti, pelo mesmo motivo.

São nove vagas para médicos (clínicos ou intensivistas), com carga horária de 24 horas semanais e vencimento básico de R$ 9 mil. Há ainda 15 vagas para técnicos de enfermagem, com jornada de 40 horas semanais e salários de R$ 1.755.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), todos os valores podem ser acrescidos de vantagens. O fato é que estão abertas 38 vagas para profissionais de saúde. Os interessados devem se inscrever até amanhã.





Sem remediar

Primeiro o tuíte: RT–PCR para Sars-Cov 2: negativo. BOM DIA A TODOS. @jairbolsonaro. Melhor dar os fatos de uma vez. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), postou em rede social na manhã de ontem para informar que não está mais com a COVID–19. Em publicação no Twitter, aproveitou para fazer o seu comercial de sempre. Segurando uma caixa do remédio hidroxicloroquina nas mãos, declarou que o resultado do novo exame para identificar a doença causada pelo novo coronavírus deu negativo.





Dança de cadeiras

A escalação já foi feita. Em campo, já está o ministro Luís Roberto Barroso, que preside atualmente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre fevereiro e agosto de 2022, o escalado será o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Só que, a partir de agosto, ele passa o bastão para o seu colega Alexandre de Moraes. Melhor deixar claro de uma vez: Barroso é o atual presidente do TSE. O ministro Fachin passa a comandar o tribunal entre fevereiro e agosto de 2022. E Alexandre Moraes (foto) passa a chefiar a Corte a partir de agosto de 2022.

Derrapou

Levou quase meio século para que isso acontecesse. São exatos 47 anos durantes os quais ele estava nas pistas brasileiras. Para deixar claro de uma vez, o fato é que a Fórmula 1, por causa da pandemia do coronavírus, cancelou os grandes prêmios do Canadá, dos Estados Unidos e ainda os do México e, para ressaltar, o do Brasil. Aconteceu o que os organizadores do GP Brasil de Fórmula 1 já temiam que isso pudesse acontecer. A COVID–19 fez o GP derrapar. O detalhe é que a corrida por aqui era realizada desde 1972, quase meio século.





Precisa benzer

O Ministério da Educação: em um ano e meio por lá já passaram os ex-ministros Ricardo Vélez Rodríguez, Abraham Weintraub, aquele polêmico que está no exterior, e ainda Carlos Alberto Decotelli, que pediu demissão relâmpago do cargo. A notícia do dia, no entanto, nada tem a ver com demissões. É a COVID–19 mesmo. Primeiro registro de Milton Ribeiro foi na segunda-feira: “Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para COVID. Já estou medicado e despacharei remotamente”. É, precisa benzer mesmo. Ontem, o atual ministro da Educação avisou estar com “início de pneumonia”.





Como é que é?

Intergeracionalidade? Melhor dar uma notícia, sem juízo de valor. A importância da intergeracionalidade, que é o contato entre pessoas de diferentes idades, foi o principal tema da reunião virtual da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, quinta-feira, na Câmara dos Deputados. Muitos participantes falaram sobre como essa comunicação, mesmo a distância, está ajudando crianças e idosos a enfrentarem melhor o isolamento social imposto pela pandemia de COVID–19. O fato é que o debate destacou a importância do contato entre avós e netos, ainda que de forma virtual.





