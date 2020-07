Confirmação de Bolsonaro com COVID%u201319 traz de volta até o Mandetta

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta disse torcer pela recuperação de Bolsonaro, mas lembrou que quem não tem condições para se tratar (foto: Marcello Casal Jr./ABR - 12/4/20)

“Mais uma confirmação de que a doença está com circulação extremamente ativa.” Começou assim, acrescentando educadamente que “agora, a gente torce pela recuperação pronta, pelo restabelecimento da saúde ao presidente da República, a gente quer que ele tenha sintomas leves, atravesse isso de uma maneira bem tranquila”.





Mas tem mais: “ao mesmo tempo, reflita sobre todas as pessoas que não têm acesso à ressonância magnética no primeiro dia, médico privado, reserva de leito de CTI…” Todos esses registros partiram do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, com uma no cravo e outra na ferradura.





A propósito, esse ditado é bastante conhecido. Literalmente, significa fixar a ferradura em cavalos e similares, sem machucar ou assustar o animal. Para isso, o ferreiro bate alternadamente com o martelo ora no cravo, leia-se prego, ora na ferradura.





Melhor voltar só um pouquinho no tempo, para sábado, isso mesmo, ao 4 de julho, e nada a ver com os Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou ter interrompido definitivamente seus testes com o medicamento para malária hidroxicloroquina e também para o medicamento combinado contra a COVID-19.





Vale transcrever o registro: “Coronavírus: OMS encerra estudos com hidroxicloroquina após ineficácia. De acordo com a organização, o medicamento não foi capaz de reduzir a mortalidade em pacientes internados com COVID-19”.





Antes de mudar de assunto, fica só o tweet do dia: “Bolsonaro nunca temeu o coronavírus. Bolsonaro não se encastelou nos palácios e sempre se manteve ao lado do povo. Bolsonaro sempre mostrou suas crenças na cloroquina e na ineficácia do isolamento total. Bolsonaro anunciou que está com COVID e nada vai mudar”. #ForçaBolsonaro. Publicação do próprio presidente.





O ditado que tudo passa por Minas Gerais, desta vez, saiu ao contrário. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro pretendia visitar mais um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no interior de Minas Gerais. Onde ele iria e com qual agenda não foi possível conseguir o seu destino e muito menos se inauguraria alguma obra. Nem na Presidência da República souberam informar.





Sendo assim, “sobre a informação de que o presidente testou positivo para COVID-19, só cabe desejar a ele plena recuperação”. @SF_Moro. Para não estranhar o nome, vale lembrar que o F do tweet que ele publicou educadamente, embora pequenino, vem do Sérgio Fernando Moro, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Já basta por hoje!





O resgate

O programa Selo Resgata, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, certifica 173 empresas em Minas Gerais que contrataram 3.072 presos. Isso só em Minas, já que quase 17 mil presos e egressos do sistema prisional tiveram a oportunidade de recomeçar a vida a partir da inserção no mercado de trabalho. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), certificou 372 instituições de 17 estados, entre eles a Bahia, e do Distrito Federal para o 3º ciclo do Selo Resgata.



A dignidade

Melhor quem entende detalhar: “Uma das frentes de ação do Departamento Penitenciário Nacional é, justamente, o incentivo às políticas de trabalho pela pessoa presa, para que no futuro, no término de sua pena, possa ser rapidamente absorvida pelo mercado de trabalho a partir das suas capacidades laborativas”. O registro é da diretora-geral do Depen, Tânia Fogaça. E ela acrescentou: “Essa política visa ao total resgate da dignidade da pessoa privada de liberdade, já que ser aceito no mercado de trabalho, durante ou após a sua pena, propicia uma melhor inserção, também, no ambiente familiar”.





Reza dos EUA

Se tudo passa pelo twitter, vale um registro que é oficial. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil informa: “O embaixador e a sra. Chapman testaram negativo e permanecerão em casa em quarentena. A #EmbaixadaEUA está avaliando toda a equipe que pode ter sido exposta à #COVID–19. A embaixada e os consulados continuam a seguir os protocolos do @CDCgov, que é nada menos que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças”. E o embaixador, diplomaticamente, acrescentou estar “trabalhando para fortalecimento da relação entre Brasil e EUA e que ele e a esposa estão orando pelo presidente”.



Direto e reto

“Se o governo quiser mandar a CPMF, que encaminhe. Vai ser uma derrota desnecessária.” O aviso, sem meias palavras, vem do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Tanto que fez questão de ressaltar o fato de não haver “espaço para aumento de carga tributária no país”. Vale lembrar que a CPMF citada é a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira. Como o nome indica, Maia tem razão. Não dá, diante da já muito alta carga tributária no país, tornar permanente o que foi para ser provisória. Detalhe: ele estava em evento promovido pela Genial Investimentos. Nada a acrescentar.





Regra-três

“Ele está fazendo um excelente trabalho e está realmente funcionando. Ele é ruim de imprensa, mas em compensação, é excelente como gestor da saúde, porque a gente precisa há muito tempo de alguém com esse perfil lá.” O elogio merecido partiu do presidente Bolsonaro. Só que depois ele fez questão de deixar claro: “Está completando três meses como interino. Ele já deu uma excelente contribuição para nós”. Ou seja, mesmo com tantos elogios, Bolsonaro deixou claro que ela não vai permanecer no cargo. Será que vai colocar um jornalista no lugar? Nada saudável.





Pinga fogo

Eliziane Gama (Cidadania-MA) e Carlos Fávaro (PSD-MT) consideram positivo que o Pronampe tenha melhorado seu desempenho nos últimos dias, mas também citaram números oficiais reclamando que as políticas como um todo ainda estão longe de apresentar bons resultados.





Usando dados do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe), Eliziane ressaltou que mais de 60% dos recursos que foram liberados pelo governo não chegaram na ponta. Carlos Fávaro foi direto ao ponto: “31% das micro e pequenas empresas no Mato Grosso fecharam”.





“Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena: reclusão, de um a quatro anos, e multa”, ressalta nota oficial da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Melhor detalhar.





“O presidente Jair Bolsonaro continua agindo de forma criminosa e pondo em risco a vida de outras pessoas. Nesta terça-feira, rompendo o isolamento recomendado pelos médicos, recebeu jornalistas de veículos que considera alinhados com suas políticas”.





Se foi para informar pessoalmente que está contaminado, melhor encerrar por aqui. Ah! E devidamente sem comentários.