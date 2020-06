O presidente pode ter se irritado com a negativa do habeas corpus pedido ao Supremo por Weintraub (foto: Edu Andrade/Estadão Conteúdo)













“Minha senhora, se eu for tratar assunto individualmente do Brasil todo, eu vou ser prefeito e não presidente da República.” Pelo jeito, o fim de semana do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido) não foi bom. Pois foi assim, de forma mal-educada, que ele começou a semana ontem.





Que irritação foi essa? Será por causa do ministro da falta de Educação, Abraham Weintraub, que deu uma aula nada educada, ao participar sem máscara em ato de seguidores em Brasília, onde é obrigatório o uso? Pouco provável. Deve ter sido por causa da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, que seguiu o voto do seu colega e relator Edson Fachin, relator e negou habeas corpus pedido por Weintraub.





Melhor mudar de assunto, mas nem tanto, já que “o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, solicitou à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR), ontem, abertura de inquérito para investigar publicação reproduzida no Twitter, com alusão da suástica nazista ao presidente Jair Bolsonaro. O pedido de investigação leva em conta a lei que trata dos crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, em especial seu art. 26”.





A prestigiada Fundação Getulio Vargas traz um registro que dispensa mais comentários: “A Lei de Segurança Nacional, promulgada em 4 de abril de 1935, definia crimes contra a ordem política e social. Sua principal finalidade era transferir para uma legislação especial os crimes contra a segurança do Estado, submetendo-os a um regime mais rigoroso, com o abandono das garantias processuais”.





Bastaria, mas tem mais: “a LSN foi aprovada, após tramitar por longo período no Congresso e ser objeto de acirrados debates, num contexto de crescente radicalização política, pouco depois de os setores de esquerda terem fundado a Aliança Nacional Libertadora”. Só mais pouquinho, já que...





… “nos anos seguintes à sua promulgação foi aperfeiçoada pelo governo Vargas, tornando-se cada vez mais rigorosa e detalhada. Em setembro de 1936, sua aplicação foi reforçada com a criação do Tribunal de Segurança Nacional”. Já é suficiente, né?





Mudando de assunto, então, melhor trazer a matriz, só que nada a ver com igreja matriz nem catedral. Melhor o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, explicar. Basta um trecho: a estrutura de financiamento passa pela definição de uma matriz de risco do empreendimento. Ou seja, uma espécie de seguro ou de fiança para pequenos empreendedores.





















A pandemia





A semana na Assembleia Legislativa (ALMG) começou agitada. Além da agenda de reuniões das comissões da Casa, que retornaram remotamente em 1º deste mês, o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus (PV), convocou, ontem, os parlamentares para um debate sobre a situação do estado diante da pandemia do coronavírus. Em encontro remoto com 40 deputados, muitos demonstraram preocupação com o aumento do número de casos e da ocupação de leitos no interior de Minas.













A cooperação

(foto: Marcelo Sant%u2019Anna/em %u2013 3/1/03)



Em seguida, Patrus se reuniu com o governador Romeu Zema (Novo), por videoconferência, para assinar o termo de cooperação para retransmissão, pela TV ALMG, do programa “Se Liga na Educação”, que leva aulas remotas aos alunos da rede pública estadual durante a pandemia. Detalhe: a primeira transmissão da TV Assembleia, criada em 1995, foi o pronunciamento do então presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (foto), há 25 anos, pai do filho homônimo e atual presidente da Assembleia.





Tweets do dia





Sara Winter foi presa por conta de uma investigação sobre financiamento de protestos antidemocráticos. Isso mesmo, as manifestações onde idosos, crianças, deficientes, mulheres participavam em apoio ao PR @jairbolsonaro é a tal manifestação 'antidemocrática'. @_jairbolsonaro: Nesta manhã, conversei com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. - Concordamos em aprofundar ainda mais a cooperação entre nossos países, inclusive no combate à covid-19. - Tratamos também dos resultados que queremos atingir na próxima Cúpula do BRICS, em São Petersburgo. Publicados em 15/06/2020.





O Guardião





“O Supremo jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta, e continuará cumprindo a sua missão. Guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal repudia tais condutas e se socorrerá de todos os remédios, constitucional e legalmente postos, para sua defesa, de seus ministros e da democracia brasileira”





Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)





Para encerrar





O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), não consegue se segurar quando o assunto é o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Dessa vez foi em entrevista à BandNews. “Mandetta é um bom comunicador e ajudou a potencializar o pavor da população.” Primeiro, ele atacou. E, logo depois, elogiou o atual titular do Ministério da Saúde, destacando que: “brilhante trabalho na Saúde”. Sem juízo de valor, o elogio vai a mais um de seus ministros militares, o atual ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, general de divisão do Exército Brasileiro.









PINGA FOGO













Em tempo, sobre as notas tratando da Assembleia Legislativa (ALMG): milhares de crianças e adolescentes de 110 municípios do interior poderão ter acesso aos conteúdos produzidos pela Secretaria de Estado de Educação.





A Polícia Federal (PF) apreendeu ontem mais de R$ 370 mil em bitcoins e R$ 101 mil em espécie, documentos e celulares na Operação Exam, isso mesmo, in english, que investiga desvio de recursos públicos com fraudes em licitações nada saudáveis na prefeitura de Cabo Frio.

(foto: nelson almeida/afp %u2013 26/3/20)

“Todo sistema de saúde do estado está absolutamente sob controle desde o início da pandemia. Uma medida positiva que nos tem permitido controlar o avanço da doença de forma correta e dentro dos protocolos de saúde”, a frase é do governador João Doria (foto) (PSDB).





Em seguida, tucanou, como de praxe: “quero destacar o grande trabalho feito pelos profissionais do HC, que têm transformado os respiradores rapidamente em novos leitos de UTI com o trabalho que agora é realizado em três dias pela equipe que faz a calibragem…





Leia-se, o Secretário de Desenvolvimento Regional do governo paulista, Marco Vinholi. Sendo assim, sem terceirizar, melhor encerrar a coluna por hoje. A semana está só começando. Tenha um bom dia!