Todos juntos pela democracia e um feito que Jair Bolsonaro conseguiu

Capitaneado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) ato pluripartidário pela democracia promete ser o maior dos últimos tempos (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados %u2013 16/4/20)



O martelo deve ser batido esta semana. A proposta é realizar uma sessão solene pluripartidária na Câmara dos Deputados em defesa da democracia, Estado de direito e a liberdade de imprensa, que reúna, em plenário, toda a Mesa Diretora e todos os líderes partidários, isso mesmo, da esquerda à direita e passando ainda pelo centro democrático – não confunda com o Centrão e suas encrencas. Não convém.

O que está em jogo, vale repetir, é a democracia. Para que fique claro, o que está sendo costurado é um grande acordo formal que tem tudo para ser o maior evento pluripartidário dos tempos mais recentes em defesa da democracia no país, capitaneado pelo presidente, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

E que tem tudo para incluir ainda o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), de forma a deixar clara a união de todo o Congresso. O martelo deve ser batido, com uma atitude clara e objetiva sem personificar, ou seja, tratar de forma institucional. Isso mesmo.

O fato é que o presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido) conseguiu o que parecia ser praticamente impossível. Unir da esquerda à direita e ainda o centro democrático. Registro necessário para frisar: não confunda com o Centrão e suas encrencas no Poder Judiciário.

E já diante da citação presidencial, vale registrar que ele descumpriu, mais uma vez, o uso da máscara, que é obrigatório em Goiás. Foi quando tirou fotos com os seus apoiadores de sempre, em evento numa estrada próxima à cidade de Formosa.

Até teve uma boa desculpa, por se tratar de um Comando de Artilharia do Exército. Se houve tiros e disparo de foguete, melhor aterrissar e voar para longe desta notícia. Afinal, ele fez questão ainda de cumprimentar motoristas de caminhões e carros que passavam perto da unidade militar.

Nada saudável, no entanto, foi o repúdio dos integrantes do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) sobre a possibilidade de o empresário Carlos Wizard comandar cargo estratégico no Ministério da Saúde. Do you speak english? Melhor deixar em português claro. Ele contesta os dados oficiais. Alega “become inflate”. Como o nome indica, ele entende é de escola de inglês.

Se o Conass, por meio dos secretários estaduais de Saúde trata o assunto como “uma tentativa autoritária, insensível, desumana e antiética de dar invisibilidade aos mortos pela COVID-19” só me resta encontrar uma saída saudável e honrosa por hoje.









Haja terror!

A arma usada é uma caneta ou o teclado do computador. Teve algum ataque no Brasil no estilo Al Qaeda? O terrorismo atingiu o Brasil? De acordo com o presidente da República, capitão reformado do Exército Brasileiro, tem sim. Melhor o próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) avisar: “Estamos assistindo agora grupos de marginais terroristas querendo se movimentar para quebrar o Brasil”. O fato é que o presidente tropeçou mesmo. Literalmente. Foi sexta-feira, ao deixar o helicóptero antes de se dirigir para o local da inauguração, Bolsonaro tropeçou em uma mangueira e teve que se apoiar no chão para não cair.





Pela culatra

Este palavreado o presidente Jair Bolsonaro não usa por nada deste mundo. É claro que foram assessores capacitados que fizeram o texto. Para deixar claro: “As rotinas e fluxos estão sendo adequados para garantir a melhor extração dos dados diários, o que implica em aguardar os relatórios estaduais e checagem de dados. Para evitar subnotificação e inconsistências, o Ministério da Saúde optou pela divulgação às 22h, o que permite passar por esse processo completo. A divulgação entre 17h e 19h, ainda havia risco subnotificação. Os fluxos estão sendo padronizados e adequados para a melhor precisão”.





Agronegócio

O engenheiro-agrônomo Alysson Paulinelli, também ex-ministro da Agricultura, estará com o deputado estadual Antonio Carlos Arantes (PSDB) para discutir o novo cenário econômico e as perspectivas para o agronegócio brasileiro. A conversa, aberta aos interessados, será em forma de live, às 16h, terça-feira (9), transmitida pelo Facebook do deputado. “Como já disse em outras oportunidades, o agronegócio está salvando o país. Será muito interessante fazer esta live com o ex-ministro Paulinelli, o homem que reinventou de forma brilhante a agricultura brasileira”, ressaltou o deputado tucano Arantes.





Prestar contas

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) – @gilmarmendes: “Na pandemia, a divulgação de dados oficiais envolve, além do dever de prestar contas, uma questão de saúde pública. Dados do @minsaude são fundamentais às respostas à #COVID19 e devem estar abertos ao público, aos gestores e, portanto, à imprensa de forma consistente e ordenada”. É de sexta-feira, mas antes tarde do que nunca já que trata de salvar vidas.





Nada saudável

É mesmo grave a crise na área de saúde. Afinal, ela trouxe de volta o ex-ministro que, no cargo, era o mais bem avaliado do governo, bem à frente até do próprio presidente Bolsonaro. “Do ponto de vista de saúde, é muito ruim, é uma tragédia o que a gente está vendo, de desmanche da informação”, destacou Luiz Henrique Mandetta (foto). A declaração foi feita ao IDP, um centro de excelência no ensino, pesquisas e extensão nas áreas da Administração Pública, do Direito e da Economia.





pingafogo