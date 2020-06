Jair Bolsonaro afirma que manifestantes são marginais e terroristas

Bolsonaro foi a Águas Lindas de Goiás para inaugurar um hospital de campanha (foto: SÉRGIO LIMA/AFP)



A arma usada é uma caneta ou o teclado do computador. Teve algum ataque no Brasil no estilo Al Qaeda? O terrorismo atingiu o Brasil? De acordo com o presidente da República, capitão reformado do Exército Brasileiro, tem sim.





Melhor o próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) avisar: “Estamos assistindo agora grupos de marginais terroristas querendo se movimentar para quebrar o Brasil. Esses marginais fizeram uma ação em São Paulo. Esses terroristas voltaram logo depois para alguma ação em Curitiba. Estão nos ameaçando”.





O fato é que o presidente tropeçou mesmo. Literalmente. Foi ontem, quando deixou o helicóptero antes de se dirigir para o local da inauguração. O presidente tropeçou em uma mangueira e teve que se apoiar no chão para não cair completamente.





Voltando ao que interessa, Bolsonaro participou da inauguração de um hospital de campanha em Águas Lindas de Goiás, ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e pediu que seus correligionários deixassem de participar de atos marcados para amanhã. Nada de domingão nas ruas.





E terceirizou a responsabilidade convocando Caiado: “Tenho certeza de que se vierem aqui você vai tratar com a dureza das leis que eles merecem”. Começou assim o presidente, mas não deixou de perder a caminhada: “Geralmente, são marginais, terroristas, maconheiros, desocupados, que não sabem o que é economia, não sabem o que é trabalhar pra ganhar seu pão de cada dia”.





Já no finalzinho de seu discurso, ele fez o apelo: “Que o outro lado, que luta pela democracia, que quer o governo funcionando e quer um Brasil melhor e preza por sua liberdade, que não compareça às ruas nesses dias para que nós possamos, a força de segurança, nossas forças estaduais, bem como a nossa federal, façam seu devido trabalho, porventura esses marginais extrapolem os limites da lei”. Assim mesmo, com que, que, que, que... Foram quatro mesmo numa declaração só.





Será que tem alguma boa notícia? Tem sim, por incrível que pareça, tem mesmo. Quem deixou claro foi Waldery Rodrigues, ao anunciar ontem que o governo dará duas parcelas a mais do auxílio emergencial de R$ 300. A confirmação foi feita por ele, já que é o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia.





Uai, por que o anúncio não foi feito pelo ministro Paulo Guedes? Afinal, ele já foi colunista de vários jornais importantes do país. Deixa pra lá.





COVID-19

Foi aprovado na Assembleia Legislativa (ALMG) o projeto que autoriza hospitais públicos e filantrópicos a usarem saldos remanescentes para ações relacionadas para a COVID–19. Ele agora segue para sanção do governador Romeu Zema (Novo), que, claro, vai sancionar sem demora o Projeto de lei complementar 42/2020, apresentado pelos deputados estaduais Arlen Santiago (PTB) e Sávio Souza Cruz (MDB). Ele trata da transposição e da transferência de saldos financeiros constantes dos fundos municipais e dos convênios feitos pelos hospitais públicos e filantrópicos provenientes de repasses estaduais.



E tem mais…

...uma boa notícia, que foi anunciada pelo secretário de Governo, Igor Etto. Tratou de uma parceria com a Assembleia Legislativa (ALMG). Ele explica: “Foi construído um sistema de pagamento de emendas parlamentares destinado exclusivamente para combate à doença. Em valores, foram cerca de R$ 176 milhões, que serão investidos em pesquisa e compra de insumos para testes e R$ 2,5 milhões para assistência social adquirir kits emergenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade social”, acrescentou Igor Etto.





O Centrão

E sempre do jeito de ser. Desta vez, é um de seus principais líderes que está encrencado. Para deixar logo claro, trata-se do deputado Arthur Lira (PP-AL), que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por corrupção passiva em investigação no âmbito da Operação Lava-Jato. Melhor tratar logo de valores. Por enquanto, a investigação indica que ele teria recebido R$ 1,6 milhão em propina da empreiteira Queiroz Galvão. O que fará Bolsonaro diante disso? Afinal, Lira é conhecido como um dos políticos mais próximos do presidente. Melhor esperar o desfecho do caso. Será que o Palácio do Planalto vai sair em sua defesa?





Piada pronta

A ação foi realizada pelo Comando Conjunto do Planalto e contou com a participação dos militares da Marinha e do Exército Brasileiro. É claro que eles usaram roupas especiais, e higienizaram áreas como o plenário, corredores, escadas e o Salão Verde. Falar nele, é assim chamado pelo tapete que reveste e circunda o plenário Ulysses Guimarães. Repleto de obras de consagrados artistas, como Athos Bulcão, Di Cavalcanti, Alfredo Ceschiatti e Marianne Peretti, o local é o preferido dos jornalistas para entrevistas com autoridades da Casa.





United States

Do you speak english? Então vai no português mesmo a notícia. Enquanto se multiplicam os protestos contra o racismo nos Estados Unidos e também no Brasil e em vários outros países, foi apresentado no Senado o projeto de lei que aumenta as penas referentes a condutas criminosas de injúria preconceituosa e discriminação racial. Melhor deixar o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) explicar: “Os casos são, realmente, muitos. Relacionamos alguns apenas para enfatizar a importância de o Estado brasileiro responder de forma contundente a estes comportamentos criminosos que precisam ser extirpados da nossa cultura”





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota COVID-19: a autorização para os saldos será válida durante a vigência do estado de calamidade pública e será destinada exclusivamente à realização de ações de serviços públicos de saúde.





Mais um, que vem dos Estados Unidos: Randolfe Rodrigues mencionou o caso da adolescente negra que foi atacada com inúmeras mensagens racistas pelos colegas de uma escola particular da Zona Sul do Rio de Janeiro.





E tem o Ministério Público Federal (MPF) mirando a Fundação Palmares. O inquérito aberto trata de investigar se o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, cometeu crime de racismo.





Para deixar claro de uma vez, Sérgio Camargo tratou como “escória maldita o movimento negro no país”. Bastaria, mas ele ainda acrescentou que não dará verba para “macumbeiro” além de ofender uma mãe de santo (nome preservado) que trabalhou na Palmares antes de ele assumir o cargo.





Diante disso, sem nenhuma macumba, o jeito é ficar por aqui e encerrar a coluna por hoje. E só voltar no assunto em 20 de novembro, o dia oficial da Consciência Negra. Um bom sábado a todos.