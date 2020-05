Paulo Guedes quer retomar economia enquanto Weintraub fica calado

Ministro Paulo Guedes disse que a retomada economia precisa ser a mais rápida possível (foto: MARCOS CORREA/PR)







“É natural que, nessa ansiedade, cada um ao seu estilo, um pisa no pé do outro. E quem foi pisado vai empurrar de volta. Agora, acabou. Um deu o empurrão, tomou o empurrão de volta. Todo mundo remando para chegar na margem. Quando chegar na margem, começa a briga de novo. Pode brigar à vontade na margem. Se brigar a bordo do barco, o barco naufraga.”





É o pedido de ontem do ministro da Economia, Paulo Guedes, acrescentando a necessidade de compreensão e solidariedade para que a retomada da economia, depois da crise do coronavírus, seja a mais rápida possível no país. Ele participou do evento Webinar Gás para o Desenvolvimento, na Granja do Torto, em Brasília. E tratou também dos conflitos criados pelo presidente Bolsonaro, mas é desnecessário detalhar.





Afinal, quem cuidou disso foi a oposição na Câmara dos Deputados, que apresentou representação no Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Mais uma, já teve outras, por quebra de decoro parlamentar. Uma delas tratava da declaração dele de que “se a esquerda brasileira radicalizar”, a resposta poderia ser “via um novo AI-5”.





Desta vez, os oposicionistas alegaram, na quinta-feira, que “há, em curso, uma articulação orientada pelo representado e por aliados do presidente da República na tentativa de deflagrar uma ruptura institucional, com graves consequências para a democracia brasileira”.





Melhor mudar de assunto, mas nem tanto. Afinal, “eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo Supremo Tribunal Federal (STF)”. Não confunda o “eu por mim”. A declaração quem fez foi o ministro Abraham Weintraub. Aquele que teve de se explicar ontem sobre as fake news envolvendo o seu ataque aos integrantes da mais alta corte de Justiça do país.





Só que não foi no próprio Supremo. O depoimento à Polícia Federal foi no Ministério da Educação. Será que desta vez ele fez questão de deixar de ser mal-educado em seu palavreado costumeiro para não se encrencar ainda mais? A resposta veio rápida. É óbvio que se serviu do conceito constitucional de “me manter em silêncio”. Foi o que Weintraub fez.





Para registro, vale lembrar que a ordem para tomar o depoimento dele partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o que indica a possibilidade de novos capítulos desta novela. É que o depoimento de Abraham Weintraub, aquele do silêncio, ocorreu antes mesmo de uma decisão do STF sobre o habeas corpus preventivo que pedia sua suspensão.





Tarde demais, o silêncio foi total.





Navegar é preciso

No século 1 a.C., o general romano Pompeu encorajava marinheiros receosos, inaugurando a frase “navigare necesse, vivere non est necesse”. Já no século 14, o poeta italiano Petrarca detalhava traduzindo a expressão como “navegar é preciso, viver não é preciso”. E o poeta Fernando Pessoa pegou carona: “Quero para mim o espírito dessa frase”. Sobre o poeta português, a sua obra fala por si diante de um dos momentos mais conturbados da história: o final do século 19 e as primeiras décadas do século 20.





Por que isso?

Melhor trazer para os tempos atuais. É que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), concedeu ontem a medalha da Ordem do Mérito Naval, no grau de Grande Oficial, para os ministros da Educação, Abraham Weintraub; do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (foto); e para o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, que foi policial militar (PM). Mas falta ainda o detalhe que mais interessa. Também foi agraciado o procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, aquele indicado fora da lista tríplice e possível ministro do STF a ser indicado por Bolsonaro.





Fake news

“O momento do evento é propício. Somos todos contra fake news, mas problemas complexos exigem respostas sofisticadas.” O aviso sobre o evento vem da Frente Parlamentar da Economia e Cidadania Digital. Entre os palestrantes, estão no comando os deputados federais JHC (PSB-AL) e Vinicius Poit (Novo-SP) e inclui ainda Orlando Silva (PCdoB-SP); Paulo Eduardo Martins (PSC-PR) e os coautores Felipe Rigoni (PSB-ES), além do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Todos eles participam do Todos contra fake news – Liberdade de expressão on-line & estratégias de mitigação da desinformação. O nome é bom. Mas mitigar é duro.





Eles precisam

Os itens de maior necessidade para a saúde são os equipamentos de proteção individual (EPIs) usados por profissionais de saúde que prestam assistência aos pacientes com COVID-19, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Esses materiais também são utilizados pelas equipes de suporte, que, eventualmente, precisam entrar no quarto, enfermaria ou área de isolamento. São de uso individual e se destinam a proteger esses profissionais de possíveis riscos de contágio. Feito esse registro, o fato é que se trata das doações dos itens hospitalares que foram feitas ao Ministério da Saúde por oito empresas privadas, sendo sete brasileiras e uma estrangeira.

Uma no cravo…

… outra na ferradura. Primeiro, “o homem que desrespeita a democracia não poderia estar em um governo que se diz democrático”, declarou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM–RJ). A referência é sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Logo em seguida, defendeu a presença no ministério do presidente Bolsonaro do Centrão, aquele grupo que dispensa mais apresentações. Sempre custa caro. Só que Maia argumentou: “Não acho que ele comprou o Centrão. Ele quer ter uma relação com os partidos que têm convergência ideológica com o atual governo”. Ficamos assim...





PINGA FOGO

Mais 10 dias de afastamento compulsório. É isso mesmo, a supremacia médica determinou. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, continuará de licença por, pelo menos, mais 10 dias longe do cargo.

Toffoli já estava internado para passar por cirurgia para retirada de um abscesso no sábado passado. Da COVID-19 ele escapou, mas agora uma pneumonia vai mantê-lo afastado por mais tempo. Melhoras para ele.

Em tempo, sobre a nota Uma no cravo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ): “Depois dessas declarações precisamos tomar cuidado de como vamos organizar o diálogo...” Tinha mais, mas deixa pra lá.

Pode piorar? Pode. O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), sobre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): “Não tem que fazer exame de ordem não, que é um caça-níquel, muitas vezes”. E ressaltou ter tentado quando era deputado.