Para STF, grupo investigado alimentava as fake news

O procurador-geral de Justiça de Minas, Antônio Sérgio Tonet, exalta Lei Anticorrupção de Empresas, que viabilizou garantia de R$ 7.931.887,500 da Vale (foto: Ricardo Barbos/ALMG - 27/8/19)

A pesquisa mostra que 61% dos brasileiros que assistiram ao vídeo da reunião ministerial de 22 de abril acreditam que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O Datafolha perguntou a opinião sobre as palavras usadas pelo presidente na reunião ministerial. Entre os que viram ou ouviram a gravação: muito inadequadas – 61%.

As provas colhidas e os laudos técnicos apresentados no inquérito apontaram para a existência de uma associação criminosa dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às instituições, entre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática.

O registro oficial: “O ministro Alexandre de Moraes autorizou diversas diligências no âmbito do Inquérito 4.781, cujo objeto é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros...”

E tem mais: “A verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de direito”. Mais um trecho: “Relatórios técnicos constataram a existência de mecanismo coordenado de criação, divulgação e disseminação de notícias ofensivas e fraudulentas atingindo um público diário de milhões de pessoas, de maneira a expor a perigo de lesão a independência dos poderes e o Estado de direito”.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), a suspensão do inquérito das fake news. Alegou que a PGR foi “surpreendida” com as ações realizadas ontem “sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal”. Quem nomeou Aras? Resposta rápida: Jair Messias Bolsonaro.

Ano passado, Augusto Aras deu parecer favorável à continuidade das investigações. Depois que foi deflagrada a operação, aquela que atingiu seus aliados e possivelmente os próprios filhos do presidente Jair Bolsonaro, Aras mudou de ideia.

Detalhe: o seminário em que ele estava presente era “Liberdade de imprensa: justiça e segurança de jornalistas”.



Anticorrupção

O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet, afirmou que “a ação com base na Lei Anticorrupção de Empresas é mais um passo importante na atuação integrada da Força-Tarefa do MPMG para alcançar a justa responsabilização de empresas e pessoas pelo maior desastre humanitário e ambiental de Minas Gerais. O MPMG continua canalizando esforços para obter resultados efetivos para a sociedade através dos núcleos de atuação socioeconômico, ambiental e criminal, sempre em articulação com os órgãos do estado de Minas Gerais”.





E é milionária

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve decisão liminar, na terça-feira, 26 de maio, determinando prestação de garantia da Vale no valor de R$ 7.931.887,50. O objetivo é garantir a aplicação de multa e potencial perda de bens, direitos e valores caso a empresa seja condenada às sanções da Lei Anticorrupção de Empresas (Lei 12.846/2013). A liminar representa o maior valor já reconhecido em uma ação judicial desta natureza no Brasil.





Fala alemão?

“Hoje (leia-se ontem) foi o dia da infâmia, VERGONHA NACIONAL, e será lembrado como a Noite dos Cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabem o que a grande imprensa oligarca/ socialista dirá? SIEG HEIL!”. O post alemão é de ninguém menos que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, aquele que gosta de colecionar encrencas e não perde a oportunidade bater bumbo em reunião comandada pelo presidente Bolsonaro e postagens nas redes sociais. Ah! Sieg Heil? Assumiu ser nazista?





Harmonia

“Vigilante contra qualquer forma de agressão à instituição.” Começou assim o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, que está no comando da mais alta corte de Justiça do país diante da ausência de Dias Toffoli, afastado por motivo de saúde. Ao abrir a sessão de ontem, Fux destacou ainda que “o Brasil é testemunha de que o Supremo Tribunal Federal de ontem e de hoje atua não apenas pela independência de seus juízes, mas também pela prudência de suas decisões, pela construção de uma visão republicana de país e pela busca incansável da harmonia entre os poderes”.





Na cidadezinha

Periquito teve seu primeiro caso da COVID-19. É uma mulher, na faixa etária entre 20 e 30 anos. A paciente foi atendida em hospital particular em Governador Valadares, onde fez o teste, com resultado positivo. Todos que com ela tiveram contato foram isolados. Periquito não tem nenhum leito de UTI, e as cidades próximas já apresentam sobrecarga desse tipo de leito. “Fiquem em casa”, reforça a Prefeitura de Periquito, e alerta a quem precisar sair que use máscara e tome todos os cuidados necessários. “Só assim evitaremos a disseminação da doença em nosso município.” Detalhe, Periquito tem pouco mais de 7 mil habitantes.





PINGA FOGO

Para registro: o presidente Jair Bolsonaro visitou ontem no hospital o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, em Brasília, que passou por cirurgia no sábado. Bolsonaro ficou menos de uma hora no local.

Vale a lembrança de que Toffoli teve de se submeter a uma cirurgia de emergência para retirada de um “pequeno abscesso”. Só que, apesar de o procedimento ter transcorrido bem, o ministro do STF apresentou sintomas da COVID–19, cujo teste foi negativo. Ele continua internado.

A propósito, vale o registro: em entrevista à correspondente da CNN Internacional, Isa Soares, o governador de São Paulo, João Doria, condenou a forma como o presidente Jair Bolsonaro está lidando com o coronavírus: “Temos dois vírus para combater no Brasil: a COVID-19 e Bolsonaro”.

Lamentável! Depois de dois períodos consecutivos de queda, aumentou o desmatamento na mata atlântica. Foram desflorestados entre 2018/2019 um total de 14.502 hectares – um crescimento de 27,2% comparado com o período anterior (2017/2018), que foi de 11.399 hectares.

As informações são do Atlas da Mata Atlântica, iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Sendo assim, melhor ir para o espaço sideral e voar atrás de notícias melhores. Se der, né...