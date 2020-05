Equívoco do PT ao atacar Sergio Moro pode ajudar presidente Bolsonaro

Jair Bolsonaro foi acusado pelo ex-ministro Sergio Moro de tentar interferir nas investigações da Polícia Federal (foto: EVARISTO SÁ/AFP )



O equívoco do PT que pode salvar Bolsonaro. O partido prefere desqualificar o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, porque foi ele quem condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A esquerda radical petista se junta à direita declarada do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Quem diria, hein?

Melhor trazer outro ex–presidente para o atual cenário da política nacional: “Eu estive lá, sei que é difícil. Eu não gosto de falar levianamente sobre essas questões porque sei que são difíceis. Mas quando o presidente perde o rumo, o país todo fica atônito”, declarou Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Só que teve mais: “O desentendimento político já vinha de antes, mas agora fica sem sentido: briga sem parar, o presidente dá cambalhota e ele mesmo escorrega. É bastante patético o que nós estamos vivendo”. A declaração é ainda do ex-presidente FHC.

Fernando Henrique fez questão de deixar claro que vive o isolamento social no seu apartamento em São Paulo. Para registro, tudo isso foi em entrevista concedida à BBC News Brasil, por meio de conferência virtual. Moderninho ele, né?

Só que teve mais gente fazendo o seu comercial. O pagamento do auxílio emergencial já chegou a 50 milhões de brasileiros. Começou assim, ontem, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ao participar da audiência pública, de forma virtual, a senadores e deputados. E quase plagiou o ex-presidente Lula, aquele que tinha mania de dizer que nunca antes na história deste país.

Basta a declaração: “A Caixa está operacionalizando algo que nunca aconteceu na história”. O presidente da Caixa acrescentou ainda dando os números: 50 milhões de cidadãos já receberam a primeira parcela de R$ 600 (em alguns casos, R$ 1,2 mil).

E Pedro Guimarães detalhou que foram “19,2 milhões de pessoas cadastradas no programa Bolsa-Família, 10,5 milhões de inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e 20,3 milhões que se inscreveram. Em cifras, ressaltou que o valor total que já foi pago é de R$ 35,5 bilhões.

Já no início da noite, depois de seis horas a fio, quem prestou depoimento foi o ex-diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo, ligado ao ex-ministro Sergio Moro. Pelo jeito, a investigação que apura a interferência política do presidente Jair Bolsonaro na PF ainda terá novo capítulos.

A reação raivosa presidencial revela que tranquilo ele não está. Hoje deve haver mais e novos empolgantes capítulos desta novela sem fim.





Nada impede

Ledo engano de alguns que acreditam que a pandemia do novo coronavírus impede a votação do projeto de lei que cria o TRF de Minas, amanhã, no Congresso. O TRF-6 será instalado sem a geração de gastos. A tônica do novo tribunal será a total informatização dos processos, o compartilhamento de espaços e de mão de obra. Não haverá concurso para servidores nem aquisição de imóveis. Secretarias serão fundidas e os gabinetes instalados com remanejamento de servidores e espaços, no prédio onde hoje fica a sede administrativa. O trabalho a distância ou teletrabalho será a regra.





Ágil e digital

As sessões de julgamento acontecerão por aplicativos na internet. O TRF-6 virá como novo paradigma de funcionamento da Justiça. Enxuto, digital, ágil, econômico e sem desperdícios. Ao contrário daqueles que se equivocam, a votação de quarta-feira (leia-se amanhã) será oportuna resposta da Justiça Federal aos mineiros que tanto anseiam por esse tribunal regional, sobretudo em tempos de enfrentamento da COVID-19. Vai passar! A coluna, na torcida de que tudo dê certo, retribui o forte abraço do juiz federal da 3ª Vara/MG Ricardo Machado Rabelo.





Voz de sensatez

“Não queremos que o Brasil seja colocado para o resto do mundo como vilão”. Em um dia conturbado como o de ontem, a frase é do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Calma, gente, nada a ver com a novela do dia envolvendo a Polícia Federal (PF). Só que tinha outro militar, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Os dois trataram é de meio ambiente, isso mesmo, das políticas de preservação da Floresta Amazônica. E, como não poderia deixar de ser, tem a COVID–19, ou seja: frear o avanço do coronavírus.





A importação

Isso mesmo, preocupado com ela quem está é o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD). “Belo Horizonte está virando um grande importador de doentes. Temos cinco do Pará, um do Rio de Janeiro, um do Espírito Santo e dois de São Paulo”. Ele começou assim, antes de dar o aviso terceirizando: “É o povo de Belo Horizonte que vai determinar a abertura ou o lockdown de Belo Horizonte”. Sendo assim, o melhor a fazer é trancar a porta de casa e não sair pelas ruas. Os índices favoráveis, pelo menos até agora, mostram que é este o caminho certo.





Não repetir

@joicehasselmann (foto): “Semana começa quente com depoimento de Ramagem e Valeixo no inquérito contra @jairbolsonaro. Quem conhece o PR sabe que ele queria abafar investigações contra filhos e aliados. É importante que o Brasil conheça a verdade sobre quem elegeu para, como eu, não cometer o erro de novo”. Disso a deputada entende, participou ativamente do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O treino foi nas manifestações em defesa da Operação Lava-Jato da Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF).





pingafogo





• O ex-futuro embaixador brasileiro nos Estados Unidos Eduardo Bolsonaro (foto) embaçou tudo ontem ao agradecer Todd Chapman, que chefia a embaixada norte-americana no Brasil, que mandou um tweet parabenizando pelo nascimento de sua filha.





• “Parabéns aos Bolsonaros!”, tuitou Chapman. “Thank you, embassador!”, retuitou Eduardo. Agradecido ele foi, só que o embaixador dos EUA é o ambassador Todd Chapman. Os internautas, sempre atentos, claro que não perdoaram. A gafe viralizou.





• Mais piada pronta. Medida provisória que criou auxílio para pescadores artesanais perde vigência, informa a Agência Câmara Federal em título da notícia. Em seguida, acrescenta: perda de validade, no entanto, não traz prejuízo aos pescadores, uma vez que o benefício já foi pago.





• “IMPORTANTE: NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREVISTA COLETIVA VIRTUAL NESTE DIA”. Isso mesmo, tudo em maiúsculas. O aviso é da Assembleia Legislativa (ALMG) antes de anunciar que haverá uma reunião extraordinária de plenário.





• O fato é que os deputados oradores previamente inscritos poderão fazer uso da palavra para tratar de temas ligados ao combate à pandemia do coronavírus. Já as votações, deixa pra lá. Não estão na pauta oficial. Sendo assim, melhor nada votar, ops, nada mais a declarar por hoje.