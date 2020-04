O mundo inteiro vai cantar com vários astros contra o coronavirus

O papa deixará o Vaticano hoje, pela primeira vez, desde 15 de março (foto: AFP/VATICAN MEDIA)

We are the world again. Desta vez é pelo mundo inteiro, não só para a África. Lembra da Etiópia? Pois é, desta vez é coronavírus, COVID–19, protect yourself and others from infection by washing your hands or using an alcohol based rub frequently and not touching your face. Isso mesmo, lave as mãos, é o melhor a fazer sempre que puder.





Este fim de semana ficará marcado pelo “One world: together at home”, um mundo: todos juntos em casa. The list: Lady Gaga, Rolling Stones, Elton John, Jennifer Lopez, Celine Dion, Oprah Winfrey, Alicia Keys, Usher, Stevie Wonder, Taylor Swift and the beatle Paul McCartney. Give peach a chance, do céu deve estar cantando John Lennon.





E tem show nacional também. Direto e ao vivo hoje no Domingão do Faustão, será a vez, em uma produção mínima e cercado de cuidados, o show de Roberto Carlos. A promessa por ele feita é trazer um repertório especial. O Rei estará acompanhado apenas do maestro Eduardo Lages e de Tutuca Borba nos teclados.



Fora dos shows, vale outro registro. O papa Francisco deixará o Vaticano pela primeira vez desde 15 de março. Ele vai celebrar a missa do chamado Domingo da Divina Misericórdia na Igreja Romana de Santo Spirito. A última vez que Francisco deixou o Vaticano, onde permaneceu em quarentena pelo coronavírus, foi para rezar pelo fim da pandemia em duas igrejas em Roma.





Melhor então voltar à política, à praia da coluna. Só que nela as notícias mais importantes também tratam da pandemia do coronavírus no Brasil. Amanhã, às 11h, será a instalação da comissão especial temporária mista, que vai trabalhar de forma virtual. Isso mesmo, ela terá seis deputados e seis senadores, com igual número de suplentes.





E, logo na primeira reunião, terá eleição. É isso mesmo, os integrantes da comissão vão eleger o presidente e o vice que vão comandar as sessões. Este primeiro passo será conduzido pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO). Como tudo tem de passar por Minas Gerais na política nacional, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) foi um dos indicados pelo partido e o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) será suplente.





Outro parlamentar democrata, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), fez questão de ressaltar a importância da comissão: “Eu tenho certeza de que será um trabalho muito importante para esse momento, para acompanhar os gastos que estão sendo executados no combate dessa epidemia e, ao mesmo tempo, para auxiliarmos o governo, em nome do Parlamento brasileiro, na execução e na aplicação desses recursos”.



Seja solidário

“A tragédia da COVID-19 revelou duas dimensões: habitamos o mesmo planeta e estamos cada vez mais próximos, e, simultaneamente, explicita que as responsabilidades próprias de cada país por esta casa comum, como nos lembra o papa Francisco, são cada vez maiores. O coronavírus se espalhou muito rapidamente e ficou clara a importância da solidariedade e da cooperação entre os países.” O registro vem de artigo publicado pelo deputado Patrus

Ananias (PT-MG).





E vale ressaltar

Mais um trecho: “Assim como o ar, as águas, os ecossistemas, também as ciências transcendem fronteiras e convergem povos diferentes na pesquisa, assim como convergem nas artes e na cultura, nos trabalhos de construção da paz.” Ah! O título foi “Soberania e solidariedade internacional”. Registro: Patrus foi professor na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).



Ele entende

O deputado estadual Arlen Santiago apresentou requerimento na Assembleia Legislativa (ALMG) para que seja solicitado ao Ministério da Saúde que o pagamento dos recursos para o custeio dos novos leitos de CTI montados para enfrentar o coronavírus sejam efetuados integralmente, independentemente de estarem ocupados ou não. Caso contrário, a montagem das equipes ficará completamente inviável, se médicos e enfermeiros não estiverem contemplados. “O fato é que, mesmo tendo leitos vagos, o hospital não terá recursos para pagar.” Arlen é médico, conhece bem o cenário.





Holocausto

Amanhã, o Congresso Nacional ganha novas cores, isso mesmo, em plena segunda-feira. Mas tem um bom motivo. Ele será iluminado durante o Dia do Holocausto – data que lembra as vítimas do genocídio nazista na tradição judaica. Entre as 19h30 e as 20h30, o Palácio Nereu Ramos, onde funciona o Parlamento brasileiro, será iluminado com as mensagens: “Holocausto nunca mais” e “Solidariedade salva vidas”. O ato é uma ação da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e conta com o apoio do Senado, presidido por Davi Alcolumbre (DEM-AP), o primeiro judeu a assumir a liderança da Casa.





Me respeite

Com certeza, deve ser fruto de pesquisas internas o fato de o presidente Jair Bolsonaro nem esperar, depois da demissão do agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, tentar mudar o foco. Desta vez, o seu novo alvo é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cujo protagonismo político destes tempos atuais incomodam e não é pouco. Muito antes pelo contrário, o irrita. “Lamento muito a posição do Rodrigo Maia, que resolveu assumir o papel do Executivo. Parece que a intenção é me tirar do governo. Ele tem que me respeitar”, avisou Bolsonaro.





Pinga-fogo

Em tempo, ainda do papa Francisco: “Recebi carta de uma religiosa que trabalha como tradutora da língua de sinais para surdos e mudos. Ela falou sobre o difícil trabalho que profissionais de saúde, enfermeiros e médicos têm com pacientes portadores de deficiência infectados pela COVID-19”.





Papa Francisco destacou ainda: “Rezemos por eles que estão sempre a serviço dessas diversas pessoas que não têm as mesmas habilidades que temos”. Com a devida bênção do pontífice, ficamos assim.





Para registro: o presidente Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada ontem por volta das 15h e foi para o Palácio do Planalto, onde parou na rampa de acesso, ficou observando o movimento e passou a acenar para os apoiadores que lá estavam.





O BRASIL NÃO PODE PARAR! Mais de 3,2 milhões de brasileiros solicitaram isenção na taxa do Enem 2020 (para não pagar para fazer o exame). 70% fez (sic) o pedido pelo celular (smartphone). Mais de 2,1 milhões de pedidos já foram analisados e concedidos! VAI TER ENEM!





O aviso foi feito pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, tweet @AbrahamWeint. Vamos recorrer, acrescentou. Só falta conseguir derrubar a decisão judicial que determina o adiamento da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por causa da COVID–19. Chega por hoje.