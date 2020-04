Panelaço na troca de ministro da Saúde e pedido de diálogo de Maia

Sons de panelas e de gritos de %u201Cfora Bolsonaro%u201D foram ouvidos durante toda fala do presidente na solenidade de substituição no Ministério da Saúde (foto: Alessandro Buzas/Estadão Conteúdo)



O panelaço começou às 17h, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro anunciava o novo ministro da Saúde. “Divórcio consensual”, como ele próprio declarou, é certo que não foi. O panelaço em Belo Horizonte foi durante o anúncio oficial da queda de Luiz Henrique Mandetta. Claro que acompanhado com os gritos de “fora, Bolsonaro”. Durou todo o tempo em que ele falava.

Um detalhe de sua fala chamou a atenção. O presidente da República Federativa do Brasil voltou a citar a carreira militar, seguido de uma pausa fora do script, e bem mais demorada do que de costume. Será recado?

O fato é que ele insiste em seu mantra “o que conversei com o doutor Nelson?”. Diante da pergunta, o próprio Bolsonaro respondeu: “Que gradativamente nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar dentro de casa”.

Ou seja, a forma gradativa é o que o novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Teich, pretende fazer. Em tradução simultânea, ele quer tomar pé do que vai herdar no ministério. Ele até que fez agrados a Bolsonaro, citando a permissão para a volta ao trabalho presencial dos brasileiros, em especial aqueles que não têm carteira assinada.

Direto e reto foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM–RJ), logo depois dos pronunciamentos: “Tenho certeza de que falo em nome da maioria da Câmara. No momento em que o ministro Mandetta anuncia que foi demitido pelo presidente, a nossa homenagem ao ministro, à sua dedicação, ao seu trabalho, competência, capacidade de compreensão do problema, e de construir soluções, diálogos com toda a sociedade e com o Parlamento”.

Já o PSDB, em nota oficial, ressaltou um mantra parecido: “O fundamental agora é perseverar nas políticas de distanciamento social, consideradas até o momento as melhores iniciativas identificadas por todo o mundo para enfrentar o novo coronavírus – mesmo que sejam medidas combatidas pelo próprio presidente”.

O que mais dizer? O jeito é falar inglês. O The Guardian, jornal da Inglaterra, tratou Bolsonaro como integrante da “extrema-direita”. O norte-americano Washington Post relembrou o mantra bolsonarista da “gripezinha” e depois tratou de economia em relação ao ficar em casa. Se até Trump aprendeu, já basta.

E o pior registro vem logo do argentino Clárin: “A medida era esperada, mas envolve enormes riscos políticos e de saúde, já que se espera que o país entre no momento mais agudo da pandemia de coronavírus em breve”.

Se tem lição vinda da Argentina, basta agradecer a lição de nossos hermanos (irmãos) e encerrar por hoje.





A doação

O prefeito de Caeté, Lucas Coelho Ferreira, anunciou, ontem, a doação integral de seu salário deste mês para a ajuda de famílias carentes do município. O salário será revertido para a compra de caixas de leite, doadas à Secretaria Municipal de Assistência Social. “Ouvindo pessoas acostumadas com a caridade, com ajuda aos necessitados, recebi a sugestão de que usar meu salário para a compra de leite seria a melhor escolha neste cenário. Acredito que uma cidade melhor é construída com cada um fazendo a sua contribuição, na medida em que é capaz. Esse foi um dos meus gestos”, disse.





Regras da OMS

Ainda de Caeté: “Munida de um cadastro de famílias carentes da cidade, a secretaria vai realizar a entrega das mais de 4 mil caixas de leite nesta sexta-feira, a partir das 8h, no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Os interessados devem comparecer usando máscaras, devem portar documento original de identidade com foto e CPF. Por fim, a própria secretaria vai organizar a distribuição dos donativos, obedecendo e fazendo com que sejam cumpridas as regras de distanciamento e higienização preconizadas pela OMS.





Aplausos

E todos de pé. “Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida (imagem) que abençoem muito o nosso país”. A gratidão não é virtude, é obrigação. Já rezar não teria como adiantar mesmo. É claro que são trechos, em rede social, do agora ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (Democratas), em seu pronunciamento de despedida do cargo. Além de agradecimentos e desculpando-se por não participar da posse de seu sucessor, o oncologista Nelson Teich.





Ele conseguiu

E óbvio que o governador Romeu Zema (Novo) vai sancionar. Trata-se do projeto para fornecer a empresas e órgãos públicos máscaras e recursos necessários para prevenção da disseminação do coronavírus para seus funcionários. O autor da proposta é o deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT), que ressaltou: “Já foi provada a importância do uso de máscaras para evitar a contaminação pelo coronavírus”. O texto aprovado ainda determina que esses estabelecimentos disponibilizem materiais para higienização para os clientes e usuários, além de procedimentos para evitar aglomerações.





Pedido feito

A campanha de união e mobilização para que a Vale termine as obras do Hospital Regional ganha força. O deputado Douglas Melo ganhou, ontem, o apoio do presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), Agostinho Patrus. Douglas entregou pessoalmente o requerimento ao secretário estadual de Governo, Igor Eto, pedindo a inclusão de Sete Lagoas no plano de compensação da Vale. Patrus mostrou ao secretário a importância de Sete Lagoas para a região e para Minas Gerais afora. Foi atendendo ao seu colega, o deputado Douglas Melo (MDB).





Rapidinhas





• Em tempo sobre a nota do pedido feito pelo deputado Douglas Melo: “Venho trabalhando junto ao governo para que Sete Lagoas seja incluída na lista de cidades, quando entreguei um documento igual ao secretário de Planejamento do Estado, Otto Levy, responsável por negociar com a Vale”.





• Um último registro do presidente Bolsonaro: depois da saída do agora ex-ministro Mandetta, ele ressaltou que a economia tem de voltar “à normalidade”. E encarregou o ministro doutor Nelson de gradativamente reabrir a economia.





• “É importante que o setor transportador receba todo o socorro possível para garantir o funcionamento das atividades e o pagamento dos salários dos empregados. Nós levamos o abastecimento a todo o país”, declarou Vander Costa.





• Não poderia ser diferente. Vander Costa (foto) é o presidente da Confederação Nacional do Transporte e a declaração foi feita depois de se reunir ontem com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pelo jeito, deve conseguir. Afinal, o panelaço de ontem fala por si.





• Só que disso ele certamente não tratou. Afinal, o jeito mineiro de ser na política que Vander Costa é prefere se abster de qualquer comentário. E ficamos assim por hoje.