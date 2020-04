Brasil supera a barreira de mil casos de coronavírus

De novo! Mais uma vez, o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) desrespeitou as recomendações de isolamento social. Ontem, repetiu o gesto de cumprimentar com apertos de mão os seus seguidores e até abraços em algumas pessoas que o rodeavam.

Questionado sobre o motivo da visita ao hospital, ele desconversou por duas vezes. “Fui tomar um sorvete”, afirmou da primeira vez. “Fazer exame de gravidez”, acrescentou na segunda oportunidade. Quanto ao decoro presidencial, basta uns poucos registros. Indignidade, desonra, ter atitudes e comportamentos incompatíveis com a importância do cargo.

Deixa para lá. Na agenda oficial do presidente de ontem, o registro era sem compromisso oficial. Só que, depois de ir ao Hospital das Forças Armadas (HFA), Bolsonaro foi a uma farmácia no Sudoeste, uma região de Brasília. A presença do presidente causou aglomeração no comércio.

Aos jornalistas que acompanhavam a peripécia que estavam ao redor, Bolsonaro fez questão de gritar: “Ninguém vai tolher minha liberdade de ir e vir”. Já virou mania atacar os repórteres trabalhando, mesmo com o coronavírus (COVID–19) assustando.

A propósito, vale uma má notícia envolvendo a COVID-19. Ontem, o Brasil ultrapassou uma marca nada agradável. Muito antes pelo contrário, é bastante preocupante: um mil casos no país.

E é oficial, foi o Ministério da Saúde que divulgou o mais recente balanço de casos de coronavírus no Brasil. Quinta-feira, eram 941 mortes e 17.857 casos confirmados, o que significa aumento de 12% e 9%, respectivamente. Ontem, 1.057 mortes e 19.638 casos confirmados.

“I want to begin by wishing my personal best to everyone – for you and your families health and safety during these difficult times. Today we are confronted with a crisis like no other. COVID-19 has disrupted our social and economic order at lightning speed and on a scale that we have not seen in living memory. The virus is causing tragic loss of life, and the lockdown needed to fight it has affected billions of people.”

O registro, que nem precisa traduzir, vem de Kristalina Georgieva, nada menos que a comandante do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ela fala de crise nunca antes vista e que pode afetar bilhões de pessoas mundo afora.

Basta este resumo por hoje. Os bilhões de pessoas falam por si. Fique em casa, não siga os maus exemplos das autoridades.





Cof, cof, cof

A tosse na Câmara dos Deputados roubou a cena, embora tenha sido no plenário virtual. É que o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), embora tenha feito o teste, tossiu três vezes. Foi na reunião de quinta-feira em comunicação por áudio e vídeo entre os participantes da sessão por meio da plataforma de videoconferência Zoom. Um deputado médico atento chegou a chamar a atenção dos colegas. E claro que a especulação rolou solta com outros colegas: “Será que ele está escondendo alguma coisa?”





Biografia

Foi vereador em Goiânia em 1972 e elegeu-se deputado estadual em 1974 e deputado federal em 1978. Reeleito para a Câmara dos Deputados em 1982, tornou-se senador em 1987. Depois foi ministro e presidiu o Tribunal de Contas da União (TCU). O governador de Goiás e ex-senador Ronaldo Caiado (DEM) lamentou a morte ressaltando que ele tinha grande conhecimento jurídico. “É com profundo pesar que recebo a notícia da morte de Iram Saraiva. Que Deus conforte os corações de familiares e amigos.”





A filiação

Faltou um detalhe da nota da coluna sobre a liminar que havia bloqueado os recursos do fundo eleitoral e partidário para que fossem aplicados, sem previsão em lei aprovada pelo Poder Legislativo, no combate à pandemia do novo coronavírus. Aquela em que o desembargador Carlos Moreira Alves, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, acatou recurso da Advocacia do Senado. Ele é filho do ministro Moreira Alves, ex-presidente e mais longevo decano do Supremo Tribunal Federal e que se aposentou em 2003.





Pegou pesado

Um braço do capital financeiro nacional e internacional. Assim começou o senador Paulo Rocha (PT-PA) em defesa de os trabalhadores se unirem para fortalecer os sindicatos e enfrentar a política de redução e eliminação dos direitos trabalhistas. Foi antes de partir para o ataque contra o ministro da Economia, Paulo Guedes. E bateu pesado: “Por meio de uma canetada só, ele (o ministro Guedes) libera trilhões, enquanto o Congresso busca uma saída para enfrentar a crise capaz de solucionar o problema com renda mínima e uma política de compensação de salário, com aumento do seguro-desemprego neste período”.





Para encerrar

A saída ontem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve de ser despistada dos jornalistas que, por dever de ofício, o acompanham no Palácio da Alvorada. Ele não usou a portaria oficial. O comboio presidencial fez um trajeto alternativo até o Hospital das Forças Armadas (HFA). Ele estava acompanhado apenas do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva (foto). Mesmo assim, vale repetir, foi alvo de protestos, com panelaço e vaias, pelo segundo dia consecutivo em Brasília.





pingafogo





• Em tempo, ainda sobre o Iram Saraiva que presidiu o TCU: “O luto oficial por três dias que foi decretado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Lissauer Vieira (PSB), se encerra amanhã”.





• A propósito, a Bancada Médica na Câmara sofreu sensível aumento nas eleições 2018. Foram eleitos, para a Legislatura 2019-2023, 37 deputados e deputadas que exercem – exclusivamente ou não – a medicina.





• O presidente Jair Bolsonaro ainda visitou o apartamento do seu filho mais novo, Jair Renan Valle Bolsonaro (foto), por causa de seu aniversário. Ele completou ontem 22 anos de idade. A residência fica no Sudoeste, região central de Brasília.





• O caçula era o único dos filhos do presidente com idade para assumir cargos indicados ou eletivos que mantinha distância da política. E teve uma aula ontem, já que o presidente, ao chegar, foi recebido sob apoio e protesto de moradores e panelaços nos prédios.





• Sendo assim, o melhor a fazer é encerrar mesmo. Sem querer crucificar nenhum político. Nem os atuais e também os futuros. O fim de semana continua.