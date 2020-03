O briefing digital e a videoconferência

Avisou o porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros (foto). %u201CVamos implementar (leia-se, implantar) o briefing digital, de forma que não seja necessário o compartilhamento desse ambiente, ainda que haja espaço, de modo a protegê-los igualmente. (foto: Alan Santos/PR - 11/4/19)



Em que planeta está o presidente da República, Jair Bolsonaro? Deve ser o coronavírus, “esse vírus trouxe certa histeria”. Tem mais: “A economia estava indo bem, fizemos umas reformas, a taxa de juros lá em baixo, a questão de Risco Brasil também”. Esta parte faz sentido. Mas ele acrescenta: “Alguns governadores estão tomando medidas que vão prejudicar muito a nossa economia.”





Para que fique claro, o restante de parte da declaração de Bolsonaro: “Se for nos ônibus do Rio, metrô de São Paulo, está tudo lotado. A vida continua, não tem que ter histeria. Tem que tirar a histeria. A histeria leva a um baque da economia”.





Bastaria, mas ele fez questão de avisar que vai soprar velinhas: “Eu faço 65 anos daqui a quatro dias. Vai ter uma festinha tradicional aqui. Até porque eu faço aniversário dia 21 e minha esposa dia 22. São dois dias de festa aqui”. Ainda o presidente da República contrariando as recomendações feitas por especialistas pelo mundo afora.





Tudo isso é oficial. Mas vale ressaltar: “Assim como a reunião capitaneada pela Casa Civil, ontem, foi presencial, a partir de hoje será por meio de videoconferência”. Avisou o porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros. “Vamos implementar (leia-se, implantar) o briefing digital, de forma que não seja necessário o compartilhamento desse ambiente, ainda que haja espaço, de modo a protegê-los igualmente.”





“A intenção é manter essa reunião, como já vos adiantei, todos os dias, às 10h, com previsão de fala do porta-voz após a mesma. No final da tarde, ocorrerá um comunicado diário para atualização da sociedade”, acrescentou o porta-voz Rêgo Barros. Será que a ficha caiu? Ou o porta-voz trouxe por própria conta um pouco de sensatez.





Só faltou avisar ao líder do Governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo (PSL-GO). Os seus colegas estavam buscando um consenso tratando de ações como combater e prevenir diante do coronavírus. Ele sugeriu por conta própria que a reunião tratasse de temas como as reformas e a privatização da Eletrobras.





É claro que, com o perdão do trocadilho, diante da Eletrobras, foi um curto-circuito danado. Major Vitor Hugo apanhou até dos demais líderes presentes na reunião. Rodrigo Maia encerrou a confusão e anunciou que as votações a partir da semana que vem serão realizadas a distância.





Devem permanecer em Brasília integrantes da Mesa Diretora e os líderes de cada partido, ou o primeiro vice-líder, e os demais deputados poderão votar remotamente, por meio de um aplicativo que está sendo desenvolvido pela Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação da Câmara.



Líder deixa o cargo

O deputado Luiz Humberto Carneiro (PSDB) não é mais o líder do governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia. A decisão, tomada pelo parlamentar, foi comunicada aos demais integrantes do bloco de apoio ao governador – o Sou Minas Gerais – em reunião ontem. Luiz Humberto já comunicou a saída do posto ao chefe do Executivo e, também, ao secretário de Governo, Igor Eto. "Saio da liderança de Governo e assumo, novamente, meu lugar de soldado fiel na permanente busca dos mais altos interesses dos mineiros. Nosso governador e nosso Estado poderão sempre contar comigo", comentou o deputado, que liderou a base governista desde o início do ano passado. Composto, além do PSDB e do Novo, por Avante, PSC e Solidariedade, o Bloco Sou Minas Gerais continua sendo liderado por Gustavo Valadares (PSDB).





Em casa

O médico Jorge Kalil se dedicava profundamente aos estudos sobre a pandemia do novo coronavírus, no Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor), do qual é diretor, quando precisou ficar isolado, depois que o seu próprio filho foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ele trabalhava em sua mais recente tarefa: a busca por uma vacina contra o Sars-cov-2, como o vírus é chamado oficialmente. O imunologista lidera uma equipe composta por cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e do Incor.





Uma coleção

De medidas. Foi o que lançou ontem o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), contra o Coronavírus. As aulas e atividades nas escolas municipais ficam suspensas a partir de amanhã. As visitações públicas e a entrada de público externo nas bibliotecas, memoriais, auditórios, museus, arquivos públicos, centros culturais, equipamentos esportivos e outros locais de uso coletivo já estão devidamente suspensos. Ah! Os funcionários públicos municipais vão trabalhar, só que em casa.





Impeachment

O deputado estadual Leandro Grass (Rede-DF) protocolou ontem pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O documento foi entregue à Secretaria–Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e tem, como base, ações cometidas pelo chefe do executivo entre 2019 e 2020. Em seu site o deputado alerta que elas configuram crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro, como apoio e convocação às manifestações em15 de março de 2020 e a declaração de que as eleições de 2018 foram fraudadas. Tem mais, mas basta o registro final: a determinação expressa de comemoração do Golpe Militar de 1964, direcionada às Forças Armadas ano passado.





Pinga-fogo

O placar fala por si ontem na Câmara dos Deputados. Foram nada menos que 261 votos a 0. Isso mesmo, um placar a zero, o que é raro no Poder Legislativo brasileiro. Mas desta vez, a causa é justa, já que não precisa estar carimbada porque os municípios estão voltados ao coronavírus.





Autora da ideia, a deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) explica: “O objetivo é permitir que os secretários estaduais e municipais de saúde utilizem esses recursos sem que haja contestações futuras de secretários de fazenda e do Tribunal de Contas da União (TCU)”.





O presidente da comissão externa do coronavírus, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ), afirmou que o colegiado vai propor uma série de medidas, como garantir álcool em gel à população. Acrescentou ainda que a comissão vai acompanhar as ações de combate à pandemia.





E o doutor Luiz Antônio ainda acrescentou: “Os governadores pediram a suspensão do pagamento das dívidas, vamos propor que eles abram mão de parte da receita do ICMS para oferecer cestas básicas com itens de prevenção individual, como álcool em gel”.





Melhor então esperar por melhores notícias, já que, se não bastasse o coronavírus, tem a dengue de volta. Um bom dia. Se der…