Tarde demais para anular impeachment

Viva a liberdade! O curso intitulado “Golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil” pode, de acordo com o ministro Luiz Fux. Ele alegou ser necessário assegurar a liberdade de expressão e liberou um curso que tratava do impeachment de Dilma Rousseff (PT).

A decisão foi proferida diante da decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Paranaíba (MS), que havia suspendido o curso intitulado “Golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil”.

Relator do caso, o ministro Fux destacou em seu voto que as universidades se caracterizam como espaços privilegiados de formação intelectual, pessoal e política dos indivíduos. “É por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individual, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático.”

Em sua decisão, Fux afirmou ainda que, ao julgar referendo na medida cautelar deferida na ADPF 548, o plenário do STF se posicionou em favor da garantia da liberdade de expressão e de difusão do pensamento no âmbito das universidades, em observância aos dispositivos constitucionais que asseguram o pluralismo de ideias e da autonomia didático-científica. E deixou claro citando ainda os artigos 206 e 207 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Sendo assim, perdeu o objeto. Na tradução simultânea, foi tarde demais para anular o impeachment da presidenta, como ela gosta de ser tratada, Dilma Rousseff (PT). O ministro Edson Fachin, ao acompanhar o relator, fez ressalvas. Os demais ministros, à exceção de Celso de Mello, que está de licença, rejeitaram o recurso sem ressalvas. O ministro Ricardo Lewandowski se declarou impedido.

A ação popular foi ajuizada contra a universidade pelo deputado estadual João Henrique Miranda Soares Catan, do Partido da República (PR). Perdeu na segunda instância e também no Supremo Tribunal Federal (STF). Detalhe: o deputado atualmente é do PL, depois que, seguindo a onda liberal – Bolsonaro que o diga – o PR voltou a ser PL.





Sexta-feira, 13

Para trazer sorte e dar certo a portaria conjunta da direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), publicada ontem. Ela estabelece, no âmbito do Judiciário mineiro, uma série de medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus. Prevenir é mesmo o caminho e é isso o que pretende o TJMG ao estabelecer medidas de prevenção, como conter a propagação da infecção e transmissão local e preservar a saúde de magistrados, servidores, estagiários, colaboradores terceirizados e por aí vai, para tentar garantir o bom andamento dos serviços.





Ões, ões, ões

Bom de rima até que foi: “Passamos da fase de orientações para a fase de recomendações. Poderá vir a fase de determinações”. A declaração é do porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros. Foi ontem, ao tratar de medidas que foram discutidas na reunião interministerial. Antes, ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente permaneceu dois minutos e distante do público por cerca de três metros, no local e em momento algum se dirigiu à imprensa. Ele recebeu uma oração de uma mulher que viajou do Rio de Janeiro para vê-lo e, como tudo tem de passar por Minas Gerais, mandou abraços para Lagoa da Prata (MG) e Curitiba, cidades de pessoas do público.





Eu, não...

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou, ontem, estar com coronavírus. Ele precisou deixar claro que é mentira a notícia de que foi contaminado pelo vírus, por causa de suas viagens. Provavelmente, ele teria uma inside information, já que o Congresso baixou uma determinação de quarentena neste sentido aos parlamentares que tivessem viajado para algum dos países afetados pelo vírus. Maia esteve na França em fevereiro e voltou ao país no início de março.





Check-out

“Não adianta fechar a porteira depois que houver uma explosão de casos dentro do país”, alegou o líder do Podemos na Câmara Federal, deputado Léo Moraes (RO), acrescentando ainda que “o objetivo é proteger a saúde da população brasileira. Precisamos suspender a chegada de aeronaves da Europa e da Ásia. Países como Israel e Estados Unidos já tomaram medidas nessa linha”. A ideia, com o devido pedido, é que o Ministério Público Federal ajuíze uma Ação Civil Pública para que sejam suspensos, por 30 dias, todos os voos oriundos da Ásia e da Europa para o Brasil.

Lá do Império

O detalhe que faltou no pinga-fogo de ontem da ação mais antiga que tramitava no STF é bem moderno. A pedido da relatora, ministra Rosa Weber (foto), pela primeira vez foram instalados no plenário telões e monitores para que os ministros e os representantes das partes pudessem examinar mapas com a área em disputa, vizinha à antiga Fazenda Ipanema. É aquela história dos Campos Realengos. De acordo com a União, a área contestada fazia parte das terras adquiridas na época do Império para a extração de madeira para os fornos da Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, pertencente à Coroa.





• “Estou absolutamente convicto em não agir dessa maneira, não sou governador para tomar atitudes impensadas e sensíveis no tema da saúde, eu ouço e faço o que especialistas indicam.” A frase é do governador de São Paulo, João Doria (foto) (PSDB).





• E fez questão de ressaltar: “Não há necessidade de fechamento de escolas, cancelamentos de eventos, de situações drásticas. O que há é necessidade de cuidados”. Registro: o Ministério da Saúde recomendou medidas mais restritivas para evitar o avanço do novo coronavírus, viu Doria?





• Promover a troca de experiências e de boas práticas no combate à corrupção foi o objetivo do encontro de integrantes da Advocacia–Geral da União (AGU) com integrantes da Agência Francesa Anticorrupção (AFA).





• Parle-vous français? O assunto foram os projetos de cooperação entre as instituições com a finalidade de aperfeiçoar o enfrentamento à ‘la corruption’ entre o Brasil e a França e a troca de experiências do órgão no combate à corrupção.





• Diante disso, o jeito, mesmo que em francês, é torcer para dar certo. Afinal, vale o repeteco de sempre, os brasileiros é que pagam a conta.-