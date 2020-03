Manifestações do dia 15 serão novo teste de populariadade para Bolsonaro

Presidente chamou população para os atos previstos no próximo domingo, sustentando que %u201Cnão é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário. É um movimento pró-Brasil%u201D (foto: Luís Macedo/Câmara dos Deputados %u2013 3/3/20)



Uai, não era mentira da jornalista Vera Magalhães a convocação para as manifestações de 15 de março? E ainda negou que tenha compartilhado vídeos convocando a realização de atos contra o Congresso e o Supremo? Melhor o próprio presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, desmentir a si mesmo.





“Não é fácil. Já levei ‘facada no pescoço’ dentro do meu gabinete por pessoas que só pensam neles, não pensam no Brasil. Essa é uma grande realidade. Dia 15 agora tem um movimento de rua espontâneo. É um movimento espontâneo e o político que tem medo de movimentos de rua não serve para ser político. Então, participem.”





Tem mais um trecho da declaração do presidente Bolsonaro: “Não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário. É um movimento pró-Brasil, é um movimento que quer mostrar para todos nós, presidente, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, que quem dá o norte para o Brasil é a população”.





Bem, ao Norte ele foi mesmo, só que para um encontro com o presidente Donald Trump, aquele que está de férias, mas aceitou conversar com o seu amigo brasileiro. Bolsonaro fez escala, ontem de manhã, em Boa Vista, Roraima (RR), lá na pontinha do mapa nacional.





Do you speak english? A imprensa norte-americana responde: “President Trump is hosting Brazilian President Jair Bolsonaro at his Mar-a-Lago resort in Florida this weekend. Trump told reporters that he will have dinner Friday night with his populist counterpart, who was elected in 2018 vowing to make Brazil great again. He wanted to have dinner in Florida if that was possible”, Trump said on friday morning.





Foi na sexta-feira de manhã. Donald Trump ainda registrou: “So we’ll be doing that today”. Bem-vindo Bolsonaro sempre será por seu par norte-americano. Tanto que o deputado Eduardo Bolsonaro chegou a ser cotado para ser embaixador nos Estados Unidos, mas desistiu quando percebeu que não seria aprovado pelo Senado.





A contabilidade política que o filho 03 fez na época o deixou praticamente certo de que os votos seriam insuficientes. Eduardo acompanhou o pai ontem. Trump gosta dele. Melhor voltar ao que interessa, já que, ontem, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com Trump, mesmo estando de férias. Ah! Foi num resort. De quem? Do presidente Donald Trump.





Medicinal

Em evento organizado, ontem, isso mesmo, em pleno sábado, pelo The Green Hub sobre maconha medicinal, FHC defendeu a regulamentação do uso da cânabis para fins medicinais ou recreativos. Nenhuma novidade, não é de hoje. Há pelo menos mais de uma década o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) encampa a campanha pela liberação da maconha. E já repetiu isso várias vezes nos eventos de que participou. “Eu acreditava que, com a repressão, com a erradicação, seria possível diminuir (o consumo e tráfico). Não diminuiu.”



Bastaria...

Só que teve mais: “Eu fiz também algum esforço de educação, mas, comparativamente, era muito pouco. Eu aprendi. As pessoas mudam quando aprendem. Então, acredito que se deve fazer com que as pessoas se informem melhor para mudar sua mentalidade”, declarou Fernando Henrique, acrescentando que “com ou sem lei, o pessoal usa maconha. Então, melhor que use com regulamentação”.





Vatican News

A informação oficial: as medidas adotadas pelo governo italiano para a contenção da epidemia de coronavírus obrigaram o Vaticano a alterar a modalidade de realização de alguns eventos. Em relação à oração do Angelus do dia 8 de março, ou seja, hoje, a alocução do papa Francisco será feita na biblioteca do Palácio Apostólico, e não na tradicional janela do seu escritório. A oração será transmitida ao vivo pelo Vatican News e nos telões na Praça São Pedro e será distribuída pelo Vatican Media aos meios de comunicação que solicitarem para que chegue aos fiéis.





Sem check-in

Voar é preciso, presumir em detalhes não é preciso. Os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF) não podem mais registrar as viagens como deslocamento para residência, mas ainda podem fazer estes trajetos por motivo de segurança. Não podem, mas podem? Melhor explicar: outro trecho do decreto determina que “presume-se motivo de segurança” quando alguma dessas três autoridades desloca-se por avião da FAB para a sua residência permanente, em outro estado. Ou seja: as viagens seguem justificadas e, na prática, os voos ainda podem ser usados.





Dia das mulheres

Las Pioneras é uma homenagem àquelas que lutaram para que todas as mulheres pudessem exercer seus direitos civis e políticos plenamente. No Dia Internacional da Mulher, no Uruguai, uma das homenageadas foi a cabeleireira aposentada Juanita Pochola Silva. Ela tem 83 anos. Em 1962, ela foi a primeira diretora de uma “murga” no Uruguai. As murgas são grupos tradicionais do carnaval, que se fantasiam com roupas coloridas e maquiagens extravagantes e cantam músicas de temáticas políticas e sociais quase sempre bem satíricas.





Pinga-fogo

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, ainda faz contas. Não consegue saber ainda qual é o percentual máximo que será possível destinar ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Isso mesmo, embora pareça falta de educação.





“Informo que neste sábado, leia-se ontem, depois do meio-dia, o Laboratório Central (do Ministério de Saúde Pública) confirmou o primeiro caso de 'COVID-19' no Paraguai”. É oficial, veio do ministro paraguaio da Saúde Pública, Julio Mazzoleni.





Será que ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está devidamente vacinado contra o coronavírus? Será que se preveniu antes de viajar? O fato é que a prisão preventiva no Paraguai ele não conseguiu evitar. Nem vacina a Justiça de lá o deixou tomar.





“Eu não temer, só que não saber quando vai conseguir pagar conta. Espera coisas melhorar.” Essa deve ter sido a frase do comunicado do Líbano, ao anunciar o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, sobre a dívida emitida em eurobônus. É o primeiro default de sua história. Deu calote.





Bem, sem confundir o temer, no sentido de ter medo, com o ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), melhor encerrar por aqui. Um bom domingo a todos.