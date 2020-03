Um dia performático da atriz monopoliza a política palaciana

A atriz Regina Duarte (de branco) observa discurso do presidente Jair Bolsonaro ao tomar posse na secretaria de Cultura (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Teatral, como não poderia deixar de ser, foi a performance de Regina Duarte em sua posse como secretária de Cultura do governo federal. Filha de pai militar e mãe professora de piano, a atriz disse que foi convencida a assumir o cargo com a promessa de ter “carta branca” para as iniciativas da pasta. Por isso, fez questão de ressaltar que convidou uma equipe de trabalho “apaixonada, experiente e louca para colocar a mão na massa”. Teatral, como não poderia deixar de ser, foi a performance deem sua posse como. Filha de pai militar e mãe professora de piano,disse que foi convencida a assumir o cargo com a promessa de terpara as iniciativas da pasta. Por isso, fez questão de ressaltar que convidou uma“apaixonada, experiente e louca para colocar a mão na massa”.





Regina Duarte assume a função no lugar de Roberto Alvim, aquele que, para lembrar, foi demitido depois de fazer discurso usando trechos de Joseph Goebbles, o nazista que dispensa apresentações sobre sua crueldade, já que a história revela que ele era um devoto convicto de nada menos que o próprio Adolf Hitler. Já bastaria, mas entrou em controvérsias também com nada menos que a diva Fernanda Montenegro.





Já a performance do presidente Jair Bolsonaro: “O que muitos têm na cabeça é que eu sou uma pessoa que está longe de amar a cultura. Ao longo das últimas décadas, a cultura representou algo para nós que em muitos momentos não era aquilo que a grande maioria do povo queria, almejava. Ela foi cooptada pela política, de modo que ela foi usada para interesses políticos partidários”.





Deixa para lá… Melhor não. Só para lembrar, em uma cerimônia de cumprimentos aos oficiais-generais recém-promovidos nas três forças, no fim do ano passado, o presidente Bolsonaro fez questão de ressaltar: “Por momentos que veio a tragédia em nosso país, as Forças Armadas sempre se fizeram presente. Alguns colegas nossos perderam a vida, outros tiveram a honra destroçada, mas nós resistimos”. É o jeito militar de ser.





A propósito, tem mais um registro nesta área e é bilionário. Isso mesmo, não é erro de digitação. Envolve R$ 9,1 bilhões. Trata-se da compra de quatro fragatas da nova classe avançada Tamandaré. São máquinas de guerra sofisticadas, lançadoras de mísseis e torpedos pesados. E tem até, além de outras máquinas sofisticadas, um drone de nova geração. Agora chega mesmo.





Afinal, basta uma pequena frase: “Vende-se a pátria, agencia-se interesse, paga-se o futuro”. A autora é Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), sempre ela, ao tratar de regras mais rígidas para criação, fusão ou incorporação de novos partidos. Foi goleada. Tanto que os demais ministros nem se deram ao trabalho de ler os seus próprios votos. A exceção divergente foi o presidente Dias Toffoli, que ficou falando sozinho.



Aclamada

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) elegeu, por aclamação, a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) como presidente. A reunião ocorreu na manhã de ontem. “A gente sabe que as leis muitas vezes não vêm na mesma dinâmica da inovação, da tecnologia, mas esse é o nosso desafio. É fazer que as coisas aconteçam ao mesmo tempo”, declarou na solenidade de posse. Ressaltou ainda que a comissão terá discussões importantes neste ano, como o leilão para a implantação da rede 5G no Brasil, que terá uma audiência pública em breve”.





O passaporte

Senadora de primeiro mandato, Daniella gosta mesmo é de viajar. Desde o ano passado, em março, participou do 63º período das sessões da Comissão sobre a Situação da Mulher–ONU, de eventos promovidos pela Câmara de Comércio Brasil – Estados Undos, em Nova York e Washington e de uma Missão Oficial, representando o Senado Federal, na GSMA Mobile World Congress 2020. Deve ser por isso que Daniella agradeceu ao presidente do seu partido, senador Ciro Nogueira (PP-PI), e aos demais colegas presentes.





É urgente

Os deputados Delegado Heli Grilo (PSL), Coronel Sandro (PSL), Sargento Rodrigues (PTB) e delegada Sheila (PSL) solicitaram ontem, em termos regimentais, a realização de audiência pública, em caráter de urgência, com a presença dos secretários de Governo, Bilac Pinto, de Planejamento e Gestão, Otto Levy, do secretário de Justiça e Segurança Pública, general Mário Lúcio, e o coronel BM (leia-se bombeiro militar), Edgard Estevo, além do chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto. O motivo é que os parlamentares querem esclarecer o cumprimento do acordo firmado com o governo Zema que trata da recomposição das perdas inflacionárias do vencimento básico das categorias.



Tesouradas

Só não resolvem. “A gente não consegue organizar um país apenas fazendo reformas, cortando, cortando, cortando... Só o setor privado sozinho não vai resolver, a grande mensagem do PIB é que a participação do Estado será sempre importante para que o Brasil possa crescer e se desenvolver”, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O IBGE deu a razão ao divulgar os números do Produto Interno Bruto brasileiro de 2019. A economia cresceu 1,1% no ano passado. Parece bom. Mas não é. O próprio IBGE ressalta foi o desempenho mais fraco da economia nos últimos três anos.





Os ruralistas

“Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão… Aprovado”. Foi assim que, ontem, o Senado aprovou a medida provisória do crédito rural. A votação foi feita de maneira simbólica, ou seja, sem registro de voto dos senadores. Não foi à toa que foi assim, já que os maiores interessados integram a chamada Bancada Ruralista, que dispensa maiores apresentações. Trata-se da proposta que veio da Câmara dos Deputados e cria um fundo para dar garantia e facilitar a tomada de empréstimos por produtores rurais.





Pinga-fogo

Em reunião extraordinária realizada de manhã ontem na Assembleia Legislativa foi aprovado, por unanimidade dos 41 votos dos deputados presentes no plenário, o projeto do governador Romeu Zema que garante crédito suplementar ao Fundo Especial do Poder Judiciário de Minas Gerais.





O projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) chegou no plenário para votação em turno único, depois da aprovação na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO), em sua forma original.





Depois de sua passagem relâmpago na posse do novo presidente do Uruguaio, Lacalle Pou, quem esteve ontem com Bolsonaro foi o presidente da Câmara de Deputados da Nação Argentina (nome oficial), Sérgio Massa. Quem levou foi o seu par brasileiro, Rodrigo Maia (DEM-RJ).





A Comissão Mista da Reforma Tributária foi instalada ontem na Câmara dos Deputados. O objetivo do relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) é apresentar seu parecer em 28 de abril, para que ele possa ser votado e seja encaminhado à Câmara em seguida. Que pressa é esta?





O próprio relator informa: é tempo suficiente para o debate. “Nós passamos o ano passado todo discutindo a reforma tributária. No Parlamento, estamos discutindo o tema há 32 anos, não é pouco tempo. A matéria está madura”. Pode escrever, é alto o risco de sobrar para os contribuintes.