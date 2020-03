Briga empatada depois da greve

[

(foto: Sergio Moro disse que a crise foi resolvida, ''apesar dos Gomes'')

“Essas atitudes não serão mais toleradas. O Congresso é independente e não aceitará ataques à democracia”, declarou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre’

Madrugada afora de ontem o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) partiu para o ataque. E pegou pesado. “Aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro: no Ceará está o seu pior pesadelo! Generais, aqui manda a lei!”. De manhã, foi a vez do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro: “Explorarpoliticamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida”.





Pelo jeito, a briga dos dois ficou empatada e nada mais é necessário acrescentar. Bem, nem tanto, já que o desfecho do motim ainda não foi concluído. A Assembleia Legislativa do Ceará vota hoje a proposta de emenda à Constituição estadual (PEC) que proíbe anistiar policiais militares que atuem em motim ou paralisação da categoria. Se vão manter é outra história.





Afinal, juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, da 17ª Vara Criminal de Fortaleza, o mesmo que mandou prender, voltou atrás em sua própria decisão, que determinou a prisão preventiva dos agentes na semana passada.





Melhor esperar. O fato é que, desde 2017, a greve de policiais militares se tornou inconstitucional. Foi este o entendimento reforçado pelo Supremo Tribunal Federal em 2017. Pelo jeito, pode haver mais capítulos desta novela.





Já quem pretendia também deixar a briga para lá foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que teve uma conversa reservada com o presidente Jair Bolsonaro. “Essas atitudes não serão mais toleradas. O Congresso é independente e não aceitará ataques à democracia”, declarou, logo depois do encontro.





Para deixar claro, no meio do caminho está o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno. Aquele autor da frase que viralizou nas redes sociais: “Rapaz, nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Foda-se”. Daí Alcolumbre reagir contra o próprio chefe do general Heleno, o presidente Bolsonaro.





Já que viralizou a frase melhor lembrar que o coronavírus ainda é notícia. E é multinacional. Tem brasileiro infectado na Alemanha e outro na Inglaterra. Só que com dois resultados diferentes. E ambos vieram da Itália. Ou seja, pode indicar que os vírus andam viajando por vários países.





Melhor esperar o que o Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus (CADDE) vai deixar mais claro.





Sendo assim, o remédio é encerrar por hoje e aguardar os próximos capítulos desta novela que ainda não tem fim.

Proposta da Fiemg

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) defende que os deputados federais façam uma alteração no texto do Projeto de Lei 550/2019, que pode ser votado hoje na Câmara. O PL, que muda a Lei de Segurança de Barragens no país, estabelece que as empresas sejam obrigadas a realizar a remoção dos rejeitos da mineração dispostos nas barragens durante o período extrativo. De acordo com a entidade, do jeito que está redigido o PL, a obrigação de remoção dos rejeitos traz insegurança às estruturas das barragens e levaria o país a um caos logístico, social e ambiental. A Fiemg propõe que cada barragem tenha um plano próprio para descaracterização. "A mudança proposta dá maior clareza às regras para descaracterização dos empreendimentos minerários, conferindo menor impacto ao meio ambiente, às populações do entorno e ao patrimônio histórico e cultural", diz a Fiemg em nota.





É hoje!

Tudo indica que a principal disputa das próximas prévias eleitorais ficarão com Joe Biden, como um candidato mais moderado, e Bernie Sanders, mais à esquerda. As próximas prévias são essenciais para a escolha de quem deve concorrer contra Donald Trump em novembro. Na Super Terça, os candidatos vão disputar 1.357 delegados – de um total de 3.979. Somente a Califórnia distribuirá 415 delegados, o Texas 223, e a Carolina do Norte 110. Nada menos que pouco mais de um terço (34%) de todos os delegados que serão designados durante as primárias.





Agenda oficial

Governador de São Paulo João Doria (PSDB) Belo Horizonte/MG, 2 de março – 12:00 -14:30 – Almoço-palestra. 2 de março – 15:00 – 16:00. Reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema; o secretário chefe da Casa Militar e Defesa Civil, Coronel Walter Nyakas; e o Chefe do Gabinete Militar do governador e coordenador estadual de Defesa Civil/MG, Coronel Rodrigo Sousa Rodrigues no Palácio Tiradentes (Cidade Administrativa).





Palpite paulista

Pouco antes de ir embora deu palpite. “Ao meu ver é uma decisão que precisa ser revista. Não é boa para Minas Gerais, que não tem condições fiscais para isso. Não quero interferir nos temas de Minas, mas minha percepção é que (a medida) não é boa porque é inviável. Um estado que temproblemas fiscais graves não pode conceder um aumento como esse, por mais legítimo, necessário, positivo e justo que seja”. Foi o que declarou João Doria em entrevista coletiva após participar de encontro com empresários em Belo Horizonte.





Agora é fato

Os arquivos do Vaticano, que conservam a documentação do papa Pio XII (1939-1958), foram tornados públicos ontem e incluiu o silêncio do líder da Igreja Católica contra o nazismo. “A Igreja não tem medo da História. Pelo contrário”, garantiu o papa Francisco em março do ano passado, aoabrir a documentação do pontificado de Eugenio Pacelli, nome de batismo do Pio XII, que durou de 1939 a 1958. O registro é de 16 de outubro de 1943, quando soldados nazistas capturaram 1.022 judeus, entre eles 200 crianças e adolescentes. Dias depois, foram exterminados no complexo de Auschwitz,na Polônia. Dos 1.022 judeus capturados sobreviveram 17 pessoas.





Pinga-fogo

Como tudo passa por Minas, vale repetir a novela de Adélio Bispo, aquele que esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro. A notícia nova é que ele deve ficar em “recolhimento e tratamento adequado”.





Qual não deu para saber. O fato é que a decisão judicial atende a pedido feito pela Defensoria Pública e do Ministério Público Federal (MPF). Se o motivo é falta de "aptidão”, como não teve na facada contra o presidente, deixa para láos!





Os integrantes pretendem pôr em prática uma verdadeira árdua missão. Eles defendem um estado mais enxuto e eficiente. É, pode ser. O fato é que será lançada hoje a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa.





Ela reúne parlamentares, especialistas e inclui ainda representantes da sociedade em defesa uma Reforma Administrativa. O objetivo é garantir a melhoria dos serviços públicos para a população. O evento é promovido pelo gabinete do deputado Tiago Mitraud (Novo-MG), que preside o grupo.





A solenidade será às 15h, no Café do Salão Verde. Sendo assim, melhor tomar um cafezinho e esperar no que vai dar. Bom dia a todos.