Posse no Uruguai e procurar vacina

''A coluna se junta à propaganda sobre o coronavírus que será veiculada na internet, rádio e televisão em todo o território nacional sobre os cuidados necessários''





O presidente Jair Bolsonaro chegou ontem por volta da hora do almoço à Granja do Torto, em Brasília, uma das residências da Presidência da República. Desta vez, voltou ao seu ritual, que andava sumido na saída do Palácio da Alvorada, parou para conversar e tirar fotos com simpatizantes. Mas não conversou com a imprensa. O presidente Jair Bolsonaro chegou ontem por volta da hora do almoço à Granja do Torto, em Brasília, uma das residências da Presidência da República. Desta vez, voltou ao seu ritual, que andava sumido na saída do Palácio da Alvorada, parou para conversar e tirar fotos com simpatizantes. Mas não conversou com a imprensa.





Na agenda oficial divulgada pela assessoria do Planalto, não há compromissos previstos para este sábado. Óbvio, né? Afinal, hoje, em pleno domingão, terá agenda cheia. Embarca às 9h, em Brasília, e chegará em Montevidéu, capital do Uruguai, por volta de meio-dia e meia.





Ele vai à posse de Luis Lacalle Pou, o novo presidente do Uruguai. E ela será demorada. A agenda inclui: Sessão Solene de Compromisso de Honra e Declaração de Fidelidade Constitucional. Vale lembrar que Bolsonaro foi o primeiro presidente estrangeiro a cumprimentar o presidente Pou por telefone, quando informou também que pretendia comparecer à posse, como fará.





E só deixará Montevidéu, pelo menos é a previsão, depois do jantar que será oferecido pelo embaixador do Brasil no Uruguai, Pedro Miguel da Costa e Silva. A partida de Montevidéu está marcada, pelo menos oficialmente, para 21h45. O horário deve ser cumprido depois desta maratona toda. Afinal, começou às 9h, no embarque do Brasil ao Uruguai.





Deixando a agenda pra lá, melhor voltar ao mundo real, que tem atingido também o Brasil. Afinal, dá até para saber de que se trata do coronavírus. E a coluna se junta à propaganda que será veiculada na internet, rádio e televisão, com transmissão para todo o território nacional, sobre os cuidados necessários.





De volta à política propriamente dita, os brasileiros são os que precisam ser vacinados na hora de votar. Outubro é uma oportunidade de separar o joio da corrupção e colher o trigo para garantir pelo menos um pão na hora do café da manhã e garantir ainda tanto o almoço quanto o jantar. Em muitos lugares, infelizmente, ainda há quem não consegue ter condições de ter todas essas refeições.





O jeito então é finalizar por hoje. Afinal, tem motim lá no Ceará e com notícia quente. O juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, da 17ª Vara Criminal de Fortaleza, decretou a prisão preventiva de 44 policiais militares que insistiam em se manter amotinados.





É a tal medida cautelar, daí a decretação também de que ela seja por tempo indeterminado. Sendo assim, melhor esperar os próximos capítulos.





(foto: GUSTAVO LIMA/CÂMARA DOS DEPUTADOS)



PDT do futuro

O deputado federal Mário Heringer (foto) (PDT–MG) analisa o papel do seu partido no cenário político nacional em entrevista ao blog O Cafezinho. “A razão do silêncio é o pensamento deles. Ih! Tomaram o nosso protagonismo. Eles se colocaram na posição em que nós deveríamos estar. O PDT vai falar melhor com a sociedade contra esse governo que está aí do que nós”.





Os três tiros

Questionado a respeito do silêncio de algumas lideranças da esquerda sobre situação de conflito entre policiais amotinados em Sobral, Ceará, e o senador Cid Gomes, o pedetista mineiro avalia haver um temor em disputa por visibilidade, destacando que “nada fizemos”. Mário Heringer ressalta, voltando no tempo para lembrar, que “Cid levou três tiros de pistola calibre .40 depois de derrubar um portão com uma retroescavadeira”.





Só isso mesmo?

Vai fazer falta não? Apenas pouco mais de R$ 25 milhões (3%) referentes a emergências foram liberados ontem, em solenidade com prefeitos pelo ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Uai, não eram perto de R$ 1 bilhão pelo país afora para os municípios reconstruírem o estrago das chuvas? Basta o número de Minas Gerais. Afinal, nada menos que 193 municípios foram arrasados. E ainda teve direito a solenidade na Academia Militar dos Bombeiros. Uai, não daria para aquecer pelo menos um pouco mais o repasse?





A cutucada

“O setor industrial volta a investir e gerar empregos. O Índice de Confiança da Indústria subiu pelo quarto mês consecutivo (FGV). Foram décadas de destruição de PT e seus aliados ou adversários coniventes. Aos poucos, vamos resgatando nosso país. Nunca podemos esquecer que atrelada a todos os problemas internos atuais e históricos existe, também, uma realidade econômica mundial. Seguimos fazendo nossa parte!” Isso mesmo, tem ataque de um lado e preocupação de outro. Ah! Quem tuitou foi o presidente Jair Bolsonaro.





Em pânico

O semblante do presidente Donald Trump ao anunciar já falava por si. É possivelmente a pior cara em que apareceu em público. Afinal, ele acusou a imprensa de causar pânico. O motivo, a “paciente de alto risco perto dos 60 anos”, a primeira morte decorrente do coronavírus. A vítima é uma mulher que estava internada em um hospital no condado de King, próximo à cidade de Seattle, no estado de Washington, onde também foi registrado o primeiro caso da doença no país, só que um homem e vindo da China. Para lembrar: a eleição presidencial nos Estados Unidos é em 3 de novembro.





pingafogo



(foto: MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO)



Projeto do senador Eduardo Braga (foto) (MDB-AM) fixa nova política para o salário mínimo. A equipe econômica não gostou e preferiu não correr riscos. Já procurou lideranças do Senado e da Câmara dos Deputados para segurar esse avanço que vem de várias frentes das duas Casas.





De acordo com o projeto, os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário devem refletir a expectativa de inflação anual contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) mais a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).





“Sobre o ministro do Meio Ambiente me assustei com os comentários 'absurdos', jogar lenha sem realmente saber a base científica sobre o efeito estufa!!! Hora bolas que conotação petista! A pergunta é: o jornal Estado de Minas é petista???”





“Como assinante me assustei muito, pois minha família não é!! Este tipo de sociedade brasileira não se comporta mais assim… Não é de hoje que venho me assustando com a coluna Política.” Olha, Rachel Rabello, obrigado por ler a coluna.





Quanto ao Ora bolas, não tenho predileção por nenhum partido. Nenhum mesmo, vale repetir e encerrar por hoje. A coluna, tá?