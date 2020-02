Coronavírus avança e o Aliança empaca

O coronavírus em números, claro que desatualizados, embora sejam os mais recentes. Confirmados de fato há em todo o mundo 81.109 registros da infecção. A imensa maioria vem da China, nada menos que 96% deles. Já são números velhos. Melhor tratar do efeito colateral.





Ele vem da Itália. O número de países que recomendam evitar viagens à Itália – Irlanda, Croácia, Israel e Espanha para determinadas áreas – está crescendo e as reservas turísticas despencam. Hoteleiros de Veneza descrevem a situação como “à beira de um colapso”.

Uai, e daí esta coleção de países? Os consumidores que compraram passagens ou pacotes de viagem para o exterior, notadamente países que estão registrando casos expressivos de infecção pelo coronavírus, podem optar pelo cancelamento ou remarcação da viagem sem ônus. Esta é a orientação do Procon da Assembleia Legislativa (ALMG).





E o Procon justifica. Por tratar-se de uma situação emergencial e que representa riscos à saúde e à vida das pessoas, as agências de viagens, hotéis e companhias aéreas devem se abster de quaisquer multas em caso de cancelamento ou remarcação, claro que sejam esses os desejos de seus clientes.





Melhor aterrissar no que realmente interessa. É que na política brasileira quem ficou em maus lençóis foi o Partido Aliança pelo Brasil. Em números apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a legenda só conseguiu pouco mais de três mil filiações devidamente válidas.





De acordo com o advogado Luís Felipe Belmonte dos Santos, que é o segundo vice-presidente da legenda e principal operador do partido a ser criado, foram coletadas mais de 1 milhão de assinaturas, mas elas não foram reconhecidas nos cartórios eleitorais.





Já que entramos na seara da advocacia, vale um registro bastante apropriado para o momento político no país. “Incitar manifestações contra a Câmara e contra o STF poderá constituir crime de responsabilidade, bem como significa crime de lesa democracia e de lesa liberdade. Trata-se de uma conduta que deve receber a mais eloquente repulsa por parte da sociedade brasileira”, tratou assim Antônio Cláudio Mariz de Oliveira.





Como Mariz é um criminalista, ele ainda acrescenta: a “repulsa não é contra os autores da ideia (das manifestações), pois esses não são sequer merecedores da nossa indignação. Na realidade, é necessário um alerta à sociedade. Combater o livre exercício das funções estatais, portanto o normal funcionamento dos três Poderes é colocar-se contra o Estado Democrático de Direito”.





Diante disso, só falta deixar claro que o alvo é o presidente Jair Bolsonaro.





“É de se supor que o atual ministro da Educação goste de fazer piadas com coisas sérias. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, merece respeito.”

A frase é do deputado federal Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG). O alvo, que ele não registrou, é nada menos que Abraham Weintraub, aquele da gafe em seu Twitter ao perguntar a uma seguidora onde fica Belo Horizonte. Dá até para dar um desconto ao ministro, já que a gafe é de terça-feira gorda de carnaval. Deixa pra lá. Melhor evitar mais comentários.





Maia habla

El rey Felipe VI recibe en audiencia al presidente de la Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Maia. con ocasión de la Visita Oficial a España entre los días 27 de febrero y 2 de marzo de 2020, en el Palacio de la Zarzuela, Madrid (España), a 27 de febrero de 2020. Questionado se a tensão entre o Legislativo e o Executivo aumentou por causa da disputa do Orçamento Impositivo, Rodrigo Maia negou. “Não tem confusão, não. Está tudo tranquilo”. Faz de conta, no sentido de fingido, esta tranquilidade toda do presidente da Câmara dos Deputados.





O palco

Só que foi adiado. Estava marcada para ontem a posse de Regina Duarte como secretária especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro. O fato é que foi adiado para que a plateia formada de políticos, deputados, senadores, ministros e por aí vai pudesse comparecer. Os aplausos, no entanto, ainda não estão devidamente marcados. Por enquanto, as datas previstas são 4 ou 11 de março. Sendo assim, palmas para ela. As vaias continuam sendo dirigidas a Roberto Alvim, aquele demitido depois do vídeo nazista.



Chove chuva

De preferência, sem parar e sem inundações. As chuvas observadas na região central do país, em especial no Sudeste e Nordeste, têm permitido uma significativa recuperação do armazenamento das hidrelétricas de algumas das principais bacias hidrográficas do país. O destaque vem das Bacias do Velho Chico, o rio São Francisco e do Paranaíba. De acordo com os técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a Bacia do São Francisco está com chuva acumulada acima da média, em 102%, e a perspectiva é alcançar 110% da chuva acumulada até os primeiros dias de março. Tudo por causa do melhor período chuvoso desde 2012/2013.





Ainda o Ceará

“A GLO está em vigor até amanhã. O presidente não decidiu ainda”, relatou o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo. Ontem, Eles se reuniram na manhã de ontem, no Ministério da Defesa, para avaliar a situação da segurança no Ceará. É que o presidente Jair Bolsonaro ainda não bateu o martelo sobre a prorrogação da Garantia da Lei e da Ordem. Melhor então esperar. Afinal, a última previsão é de que os 2,5 mil militares das Forças Armadas continuem atuando no Ceará por, pelo menos, mais uma semana. Hoje, provavelmente, saberemos de fato qual foi a decisão.





Pinga-fogo

Antes tarde… do que nunca. A entrevista é de quinta-feira na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma adaptação do bordão usado por ele durante a campanha presidencial dos EUA e disse “make Brazil great again”.





“Temos um bom relacionamento com o Brasil. O presidente é um grande amigo meu. Na verdade, ele (Bolsonaro) segue exatamente o que chamamos de ‘Make Brazil Great Again’, isso foi exatamente o que ele seguiu”, declarou Trump.





Briga ruim vai comprar o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Ontem, ele afirmou que recursos relacionados a emendas parlamentares continuam passíveis de bloqueio, apesar das novas regras.





Para deixar claro de uma vez, trata-se do chamado orçamento impositivo, aquele que obriga o governo a cumpri-lo, sem tirar e nem pôr. E é lei, foi devidamente aprovado pelo Congresso, tanto pelos deputados quanto pelos senadores.





Sendo assim, só resta impor encerrar a coluna por hoje e acompanhar a disputa que virá com certeza. Um bom dia a todos.