Versículo bíblico e sem o bloco na rua

Alexandre de Moraes, ministro do STF (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - 25/10/18)

Quanto riso? “O que vem acontecendo no Ceará é inadmissível”, começou assim o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Alguma alegria?, perguntou de novo Alexandre de Moraes. E ele mesmo respondeu: “Crime de dano ao patrimônio público, destruindo viaturas, tiros. Eu não entro no mérito dos fatos porque não estava lá. Mas onde já se viu policial que se queira policial – e eu tenho certeza que no STF não tem ninguém que tem mais admiração pela polícia do que eu – mas, como se pode disparar tiros a esmo?”





Cadê o Arlequim? A resposta é que ele está chorando – e não pelo amor da Colombina. Afinal, no meio da multidão vários blocos de Belo Horizonte não tiveram autorização para desfilar hoje. O Juventude Bronzeada até que arrastou milhares de foliões, mas foi em 2019, ano passado. Isso mesmo. Neste ano, preferiu cancelar o seu desfile depois que o Judiciário negou a liminar para colocar o bloco na rua. Em nota, a organização do Juventude se diz “'triste e frustrada”.





Sendo assim, já que nem precisou colocar o bloco na rua, quem talvez terá de fazer é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ministro Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general de Exército. E para se explicar, depois de ele ter feito acusações contra o Congresso. Requerimento com esse objetivo foi protocolado quarta-feira pelo líder do PT, senador Rogério Carvalho (SE).





O parlamentar petista pegou pesado. A acusação que ele fez é muito grave. Tem que explicar quem está chantageando. A sociedade não pode ficar com a impressão de que existe no Congresso uma organização fora da norma. E tem mais: “Acusou o Parlamento de chantagear o governo de Bolsonaro”. A expectativa é que o pedido seja analisado na próxima sessão deliberativa. Resta saber se o ministro vai colocar o bloco na rua em direção ao prédio do Congresso.





Só que antes dobrou para os jornalistas. E foi a eles que se dirigiu ontem: “Sigam o exemplo do governo, adotem o lema João 8:32. Afinal de contas, né, isso deveria ter um carimbo na testa de cada jornalista: ‘a verdade acima de tudo’. E deixar de se comportar como um partido político de extrema-esquerda”.





Jesus respondeu: “E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”. E em outro versículo da Bíblia está registrado: “Digo a vocês a verdade: Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado”. Já Bolsonaro optou pelo seu próprio versículo: “Todo jornalista deveria ter carimbado na testa”.





Sendo assim, melhor deixar o carnaval passar e esperar pelo feriado da semana santa. Só rezando mesmo, né? Para quem gosta, seja feliz e ajuizado ao colocar o bloco na rua.





Lago de Furnas

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Dalmo Ribeiro (PSDB), apresentou à presidência da Assembleia Legislativa (ALMG) requerimento para criar uma Comissão Extraordinária para tratar de estudos técnicos sobre o baixo volume de água no Lago de Furnas. O deputado pediu também a união de forças em favor do reservatório. “É importante que tenhamos uma comissão especial para discutir a fundo essa situação que vem nos preocupado há tantos anos. O positivo é que agora essa causa esteja tomando proporção nacional, em especial com o apoio dos nossos senadores e deputados federais. É preciso que todos acordem para o problema.





A bola fora

Política, futebol e religião não se discute. É registro antigo. E nem adianta rezar. Afinal, em decisão unânime dos ministros, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deixou claro que o Partido Nacional Corinthiano (PNC) mandou uma bola longe do gol ao não cumprir direito, como deveria, as regras da Lei dos Partidos Políticos. Melhor o ministro Luis Felipe Salomão explicar: “Os organizadores do quase partido chegaram a alegar no TSE que a regra não se aplicaria no caso deles, já que o registro civil de intenção de criar a legenda teria sido feito um mês antes da minirreforma. Mas o argumento não convenceu os ministros.





Vice-campeã

Só perdeu para Fortaleza. Em fevereiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) apresentou aumento de 0,42% na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Entre as 11 áreas pesquisadas só perdeu para a capital do Ceará, que teve alta de 0,48%. No país, a variação mensal foi de 0,22%. Ano passado, a Grande BH ficou bem melhor. Tinha registrado o terceiro menor resultado entre as áreas de abrangência da pesquisa.



Voz alta

Dalmo Ribeiro destacou a necessidade de “levantar a nossa voz para exigir uma posição clara e objetiva”. O deputado afirma que é preciso investigar por que o reservatório está com apenas 12% da sua capacidade, mesmo com o grande volume de chuvas neste início de ano. “Chegamos a um ponto insustentável e precisamos encontrar uma solução. O prejuízo causado à região é enorme do ponto de vista turístico e econômico, além do impacto causado ao meio ambiente”, ressaltou o tucano.





A história

A notícia: o dia 21 de fevereiro de 1945 marcou a participação dos militares brasileiros na 2ª Guerra Mundial. A data refere-se à Tomada de Monte Castelo, um objetivo estratégico contra o Exército alemão, a fim de garantir a evolução dos Aliados para o Norte da Itália. Não foi uma tarefa fácil. Antes, os brasileiros já haviam tentado obter êxito nos dias 24, 25 e 29 de novembro, e também em 12 de dezembro de 1944. Além da artilharia inimiga do alto da montanha, os brasileiros enfrentaram o inverno rigoroso na Europa.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota histórica. No atual governo militar o título da matéria só poderia ser “2ª Guerra: histórica tomada de Monte Castelo completa 75 anos. Além da poder bélico alemão, o inverno foi adversário do Brasil”.





Já na política nos dias de hoje, inverno é que não tem mesmo. Muito antes pelo contrário, o tempo anda quente e mesmo com a rígida disciplina militar diante da imensa coleção de generais em cargos dos mais importantes.





Mais um em tempo, desta vez sobre a nota Bola Fora: relator do caso, o ministro Luís Felipe Salomão, lembrou que, ao TSE, o pedido só foi feito em agosto de 2018. O grupo tinha prazo de dois anos, previsto em lei, para conseguir o apoio de 500 mil eleitores.





E o ministro Luís Felipe Salomão ainda acrescentou: “O número é equivalente a 0,5% dos votos válidos na eleição mais recente, destacando ainda que, apesar de ser formado por torcedores, nada tem a ver com a direção do time de futebol”.





Sendo assim, o jeito é encerrar mesmo. Se tem até motim de PMs no Ceará… Vale repetir: um bom carnaval a todos.