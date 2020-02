Pedida cassação de Flávio Bolsonaro em dia de Cid Gomes baleado

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido) pode ter de responder a processo no Conselho de Ética do Senado (foto: Fátima Meira/Estadão Conteúdo %u2013 1/2/19)



Será um foguete, um disco voador? Resposta rápida, é a Frente Parlamentar Mista, que reúne deputados e senadores e foi lançada ontem. O objetivo, fortalecer e defender os interesses do setor espacial nacional.





O governo tem a pretensão de transformar a base de Alcântara (MA) em um espaço de classe mundial. “Nós pretendemos, a partir do ano que vem, lançar satélites em bases comerciais a partir de Alcântara”, declarou o presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Carlos Moura.





O certo é que há uma possibilidade de um mandato parlamentar ir para o espaço. E não é da Base de Alcântara, é no Senado mesmo. “Vou cumprir literalmente o que determina a lei, a Constituição Federal e o Regimento Interno do Senado, oferecendo o direito da ampla defesa ao representado e recorrendo à Advocacia–Geral da Casa, que é o órgão competente para subsidiar o andamento do processo”, avisou o senador Jayme Campos (DEM-MT), que preside o Conselho de Ética.





E ainda acrescentou o parlamentar democrata de Mato Grosso: “Estou em meu sexto mandato, eleito pelo voto soberano do povo de Mato Grosso, então não tenho amarrações e não será agora que vou deixar de honrar o meu mandato”.





Melhor então mudar de assunto. “Não fazemos uma representação de bom grado. Fazemos porque é imperiosa, porque os fatos são gravíssimos. Não podemos admitir. É incompatível com o exercício do mandato parlamentar os crimes aqui assinalados”, ressaltou bem–educado o líder da Minoria, senador Randolfe Rodrigues (Rede–AP).





No meio do caminho de tudo isso, o pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro (sem partido–RJ) por lavagem de dinheiro, corrupção e associação com milícia. É mais um capítulo da novela, que já se arrasta já a algum tempo. Afinal, é filho do presidente da República, atinge em cheio o Palácio do Planalto.





Se o parecer apontar que há bases para instalação de um processo contra Flávio Bolsonaro no conselho, o senador será notificado para apresentar sua defesa prévia. O colegiado, então, será convocado em um prazo de 48 horas para escolha de um relator. A cassação só é efetivada se houver maioria de votos entre os senadores.





Atingido mesmo quem foi é o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE), que levou um tiro ma greve dos policiais no Ceará. Por sorte, a munição não atingiu órgãos vitais. Ele tentava furar um bloqueio feito por policiais militares, que estavam protestando em busca de aumento dos seus salários e foi encaminhado para o Hospital do Coração de Sobral.





Vem pra rua

Tirem as crianças da sala. “Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Foda-se”. Irritado, o ministro–chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, bateu na mesa, afirmou que o governo não deve ceder “às chantagens” do Congresso e orientou o presidente a “convocar o povo às ruas”. No meio do caminho, tem ainda o controle de R$ 30 bilhões no Orçamento de 2020 que cabe ao Poder Legislativo este ano. Detalhe, a fala infeliz era “off the records”, mas acabou vazando em transmissão do próprio Planalto.



Alçar voo

De altura ele é um dos brasileiros que mais entende. O fato é que ontem recebeu alta, depois de ter feito uma cirurgia no ouvido. Coisa pouca, tinha sido internado no domingo, três dias só. Já deu para perceber que é o astronauta e ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Marcos Pontes. Tudo bem com ele, saiu brincando: “em breve estarei 100% recuperado e sairei do 'hangar' pronto para decolar”. Foi em nota oficial do hospital, mas vale o bom humor assim mesmo.



Que Lindeza…

… Hein! Sem partido, ele já estava. Agora, vai embora. Os vereadores da Câmara de Pirassununga, no interior de São Paulo, decidiram cassar o mandato do prefeito Ademir Alves Lindo, condenado em ação de improbidade administrativa depois que foi acusado de assediar e beijar quatro mulheres e uma menina à força. Por sete votos a três, os parlamentares entenderam que o Lindo agiu de modo “incompatível com a dignidade e o decoro do cargo” e convocaram o vice, Milton Dimas Tadeu Urban, o Dr. Dimas (PSD), para assumir a gestão do município.





Visão da cidade

No debate sobre a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes no Senado chamou a atenção a representante da Agência Alemã de Cooperação Global (GIZ), Sarah Habersack. “A carta na Alemanha, como estou observando no Brasil, é vinculada a outras políticas públicas de desenvolvimento urbano sustentável e desenvolvimento regional Não existe uma cidade inteligente de um lado e uma outra visão dela por outro lado. A ideia não é copiar as políticas alemãs e sim trocar experiência e facilitar aprendizagem mútua”, ressaltou Sarah.





Comemorou

Foi o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) ao registrar que “é grande a minha satisfação com o relançamento, pela atual gestão do estado, de um dos principais marcos do meu governo em Minas Gerais: a integração das Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros. Foi uma iniciativa pioneira no país das forças de segurança e tivemos enorme êxito na redução dos indicadores de violência. Destaco a parceria que tivemos à época com a UFMG por meio do Crisp”. E ressaltou ainda: “desejo todo êxito nessa retomada em favor dos mineiros”.





Pinga-fogo





O presidente do colegiado será o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) e o relator será o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que está confiante: “é uma oportunidade ímpar que nós temos para construir uma reforma para os próximos anos para colocar o Brasil no patamar que o mundo está”.





Para clarear de uma vez, é melhor ficar por atento. Trata-se da Reforma Tributária, que teve direito a solenidade para a sua instalação. A atenção sugerida é se vai facilitar a vida dos brasileiros ou vai doer no nosso bolso os impostos cobrados.





Desta vez, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não rezou no Vaticano. Mas não deve estar abençoado. “Eu conheço a acusação. Há muita má-fé, há muita leviandade”, começou assim. Má-fé? Parece que não fez o efeito desejado com o Papa.





“Eu estou cansado de tanta mentira, de tanta leviandade, tantas insinuações. Parem de insinuar coisas ao meu respeito”, protestou o ex-presidente. E acrescentou: “eu desafio qualquer um a provar que um recebi 5 centavos de algum empresário. Parem de insinuar coisas a meu respeito”.





Melhor encerrar por aqui, com um último registro: “A desgraça de quem conta a primeira mentira é passar o resto da vida mentindo”. Ainda do Lula.