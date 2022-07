O afroempreendedores enfrentam mais dificuldade para obter empréstimo

Pesquisa mostra que 35% das pessoas negras têm dívidas e empréstimos atrasados (foto: PNW Production/Divulgação)

Como é a vivência das pessoas negras que são empreendedores no Brasil? Mesmo em um país que tem 56% da população negra, infelizmente o racismo estrutural ainda é a base e alicerce de toda a nossa sociedade. E com isso já é possível imaginar as barreiras, dificuldades e expulsos sociais que impactam a população negra de ter acesso e oportunidades para se estruturar e se estabelecer no mundo dos negócios. E com a chegada da pandemia de COVID-19 tudo ficou ainda pior. Como é a vivência das pessoas negras que são empreendedores no Brasil? Mesmo em um país que tem 56% da população negra, infelizmente o racismo estrutural ainda é a base e alicerce de toda a nossa sociedade. E com isso já é possível imaginar as barreiras, dificuldades e expulsos sociais que impactam a população negra de ter acesso e oportunidades para se estruturar e se estabelecer no mundo dos negócios. E com a chegada da pandemia de COVID-19 tudo ficou ainda pior.









A pesquisa também mostrou que 35% das pessoas negras tinham dívidas e empréstimos atrasados. Já entre os brancos esse percentual era de 27%. Além disso, para 64% dos negros altamente endividados, o pagamento da dívida ultrapassou 30% dos custos mensais, enquanto para os brancos, esse compromisso caiu para 54%.





Outro dado relevante que a pesquisa apresentou é que desde o inicio da pandemia, 51% dos empreendedores negros buscaram empréstimo, algo proximo ao dos brancos, que chegou a 49%. Mas, enquanto 34% dos brancos tiveram o pedido recusado, o número de recusas entre os investidores negrros chegou a 47%.





Ou seja, entre os microempreendedores individuais ou donos de micro e pequenas em todo o Brasil, as pessoas negras são as que mais sofrem com queda no faturamento, com o número elevado de dívidas, com a dificuldade de se recuperar e com a recusa em acessar crédito. Sem falar nas barreiras para conseguir apoio na administração dos negócios.





É necessário criar políticas públicas e também outras ações para apoiar, estruturar e acelerar o afroempreendedorismo no Brasil. E um desses caminhos é intensificar a concessão de crédito para essa parcela da população.