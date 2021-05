A saudade dói

“Odeio sentir saudade. Esse sentimento dói demais! Fale um pouco a respeito.”

>> Gabriela, de Sete Lagoas

A saudade é uma dor provocada pelos pensamentos de coisas, fatos, pessoas do PASSADO. Mas a saudade não é uma coisa boa, prova de amor? Todo sentimento que nos faz sofrer é adoecido. Pensar no passado, com alegria, não é saudade, é apenas lembrança.









Há uma relação direta entre esses sentimentos e uma atitude de acomodação e depressão e a sensação de estar velho. A memória é um dom maravilhoso e que nos facilita a vida, e é um desastre quando usada para nos despertar emoções que nos fazem sofrer. A mágoa e a culpa são companheiras da SAUDADE, enquanto memória do que já passou.





Quando fiz o curso de direito, toda a turma foi visitar o Instituto de Medicina-Legal e lá passamos umas quatro horas. Eu me lembro de que saí de lá impressionado e com uma pergunta na cabeça: qual a diferença entre uma pessoa morta e uma viva?. E fui enumerando mentalmente: a pessoa viva respira, tem sangue correndo nas veias, o coração batendo, anda, chora, ri, conversa etc. E pela primeira vez tive a consciência de que tudo isso acontece no presente e, então, só se pode viver agora. Nosso corpo não conhece o passado nem o futuro. Só conhece o momento atual. Estar presente é tudo.





É verdade que o nosso pensamento pode visitar o ontem e o amanhã e que nessas viagens pode nos trazer lembranças dolorosas e preocupantes, provocando sentimentos ruins, mas a vida continua inexoravelmente aqui e agora. Se você não estiver consciente do momento presente, não estará fluindo de maneira plena.





A saudade é uma tentativa inútil de parar o fluxo da vida com seus riscos, suas dificuldades, mas também com suas oportunidades. Os momentos em que temos mais saudade são aqueles em que nos sentimos desanimados, desgastados e cansados. Quando somos pessimistas em relação ao futuro, ansiamos pela volta do passado, numa ilusão de que anteriormente as coisas eram melhores.





A saudade é uma forma de arrependimento: “Eu era feliz e não sabia”. Podemos lamentar, queixar, chorar, perdendo nosso tempo e nossa vida com saudade, mas nada voltará. O nosso lar é neste lugar e neste momento. O presente é o palco de nossa atuação. Ele existe para agirmos, fazermos, crescermos, vivermos.





O passado é apenas “um pensamento”. Tudo o que aconteceu no passado, doloroso ou prazeroso, é apenas “memória”. Só no presente podemos ser livres e agir. A maior homenagem que podemos prestar aos nossos mortos não é perpetuar a dor de sua perda, mas viver uma vida alegre e feliz.





Quando a leitora diz que sente saudade de tudo: lugares, pessoas, momentos, na verdade só temos saudade de uma única coisa: da ALEGRIA que sentíamos com aquela pessoa, naquele lugar, naquele momento. E se a saudade é sempre da alegria, podemos tê-la no momento presente com outras pessoas, outros lugares ou outros momentos. A saudade é uma forma de adiar o trabalho constante e diário de ser feliz. É sonhar em vez de viver. O que agrava é que fomos treinados para sentir saudade, como algo positivo e bom.





Existem dois tipos de sofrimento em nossa vida. Distingui-los é o sinal de sabedoria no viver. Há o sofrimento real, no momento de uma perda, de uma doença, de uma separação, por exemplo. E há o sofrimento criado pelo pensamento. A saudade é um deles. Limpar nossos corações de todo o lixo (o que não serve mais) do passado é abri-lo para novas pessoas, novas experiências, novas oportunidades. A vida é para ser vivida e não para ser pensada.





A vida é agora, depois não dá mais. Se insistirmos no retrovisor, vamos virar estátuas de sal.