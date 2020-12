Dizendo adeus

“Namorei um rapaz durante quatro anos e meio. Há dois meses, ele simplesmente me abandonou.

Como superar esta perda?

Estou sofrendo demais.”





Barbara, de Sabará





A vida é feita de perdas, pequenas ou grandes, em maior ou menor grau, mas sempre presentes no nosso caminho humano. E o sentimento de perda é extremamente doloroso. No decorrer da nossa vida, nos deparamos com alguns eventos que são avassaladores. São os terríveis momentos das perdas.









A gente se sente como se estivesse morrendo. É um vazio terrível, acompanhado de muita angústia. E, de fato, alguma coisa morre dentro de nós quando perdemos a presença da pessoa amada. A ausência, não escolhida, cria uma falta, um fosso ao qual respondemos com muita tristeza.





E é natural que nos sintamos assim. É o chamado luto, aquele momento, ainda que doloroso, muito necessário à elaboração do fato e à acumulação de forças para prosseguir na vida. A perda por morte é terrível, mas ainda pior é o fim indesejado de uma relação amorosa.





Porque se acumulam aqui, além da perda em si, a sensação de ter sido abandonado, de fracasso, de incompetência e de culpa. E, às vezes, a pessoa que deu fim ao relacionamento aumenta o sentimento de culpa do outro, realçando os defeitos do “abandonado”.





E isso sem contar os casos em que não se sabe direito o que levou a pessoa a se separar. Lidar com as destruições amorosas é uma tarefa difícil, mas necessária e inevitável. A depressão que acompanha as perdas é provocada pela impressão de que a vida perdeu o sentido.





As emoções de alegria, de interesse pela vida, de entusiasmo morrem temporariamente, e dão lugar aos sentimentos de impotência, de injustiça e de humilhação. E talvez a forma mais sadia de lidar com todos esses sentimentos é não negá-los, vivenciando-os com intensidade. Pois a vida, mais cedo ou mais tarde, voltará.





Quando perdemos alguém, a gente se torna como uma árvore podada: seca, fria, aparentemente morta. Passado algum tempo, porém, surge uma pequena folha, depois outra, depois uma outra e a árvore se torna, às vezes, mais frondosa e bonita que antes. A vida é maior que a tristeza. A alegria é maior que a dor. A vida não cessa, e tenta irromper em nossos corações de todas as formas. A perda é temporária, a vida é definitiva.





O luto é uma questão de tempo, pois a noite só escurece até a meia- noite, depois começa a clarear. Pode, às vezes, demorar um pouco, dependendo da perda e do nosso treino nas vicissitudes do caminho. O sol sempre volta. Quando nos encontramos no meio de um grande sofrimento, na depressão, por exemplo, temos a impressão de que a dor nunca vai passar. Todos, porém, que passaram por grandes perdas sabem que um dia o sofrimento passa.





“E a semente triste, sofrida, turva nos olhos, assim falou: Eu só preciso de tempo para virar primavera”. Esse é um verso de esperança, única ponte entre a dor e a alegria. O sofrimento fecha temporariamente o coração para novas experiências e novas pessoas. Sempre haverá possibilidade para novos amores e a esperança é que abrirá esse caminho.





A paciência com a própria tristeza, a espera ativa dos novos tempos amenizarão, um pouco, o trágico momento da separação e nos farão acreditar que “tudo passa”, o bom e o ruim. Disso é feita a vida. Navegá-la nos seus altos e baixos é o segredo para sermos felizes.