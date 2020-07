Coronavírus: passado e futuro

“Tenho muito medo de enfrentar a vida. Sou bastante insegura. Eu me sinto covarde e sem criatividade para tentar sair dos problemas. Tudo que começo a fazer quase sempre não termino. Quanto mais sofro, mais desorientada fico e menos coragem tenho de reagir. Já estou desesperada pois temo muito o nosso futuro com esta PANDEMIA.”





Gisele, de Belo Horizonte





A importância desta carta é que me enseja a possibilidade de falar de dois inimigos cruciais para a felicidade humana: O PASSADO E O FUTURO. A raiz de todos os nossos sofrimentos é o pensamento. Ele é que nos leva para as dores do passado e as preocupações com o amanhã. A capacidade de lembrar e de prever é um grande dom dos homens desde que não nos leve ao sofrimento e desespero.





Qual o papel do passado da nossa vida? A única e exclusiva função do passado é o nosso aprendizado. Aprender com nossos erros, nossos fracassos, nossas quedas.



O passado é um mestre, e não um algoz. Quando olhamos para trás e sentimos culpa, mágoa, saudade ou vergonha, estamos nos envolvendo numa teia de sofrimento sem saída, de vez que o que passou, passou e é impossível voltar atrás.





Há uma linda história no Antigo Testamento que ilustra magistralmente o perigo de resistir às mudanças através do apego ao passado. Havia duas cidades: Sodoma e Gomorra, e Deus resolveu destruí-las. Chamou Ló e sua mulher, comunicou a eles o seu propósito e concedeu a eles o direito de fugirem quando ele estivesse aniquilando as duas cidades.



E impôs uma única condição: quando vocês fugirem da catástrofe, NÃO OLHEM PARA TRÁS. A mulher de Ló, ao transgredir a ordem, foi castigada virando uma estátua de sal. O simbolismo é claro. A estátua é imóvel e o sal conserva. Viramos estátua de sal quando vivemos a vida pelo retrovisor, lamentando o que aconteceu e perdendo a oportunidade de aprender com a experiência.



Isso ocorre com frequência nas relações familiares, sociais ou afetivo-sexuais, quando deixamos o passado dominar nossos relacionamentos, nos esquecendo da beleza de viver daqui pra frente.





Se olharmos para trás sem o desejo de crescer e de mudar e, portanto, sem esperança, nós nos sentiremos desanimados, impotentes e tristes.





Gisele diz mais adiante na carta: “Já estou desesperada, pois temo muito meu futuro”. Grande parte do nosso sofrimento é pensarmos no futuro, através do medo, sobretudo o medo de perder o que conseguimos ou o medo de não alcançar aquilo que desejamos.





Aqui também, duas posturas são possíveis ao olharmos para o amanhã.





Podemos ver o futuro como incentivo à construção da nossa vida, como referência para o nosso desenvolvimento, ou podemos vê-lo, como infelizmente nos foi ensinado, como algo catastrófico, perigoso, atemorizador. A ansiedade, o medo, a preocupação são formas de nos escravizarmos ao FUTURO.





O futuro não é para ser temido, mas construído. A fixação de objetivos claros para a nossa vida, sejam eles materiais, espirituais, sociais ou afetivos, nos tira de uma postura passiva diante do amanhã e nos institui donos da nossa própria vida. Em vez de tentar adivinhar o futuro através de nossas superstições e pressentimentos é saber que ele será em grande parte, aquilo que dele fizermos.





Gisele, perdoe-se pelo seu passado e veja no amanhã uma tela em branco onde você vai pintar um quadro, que pode, às vezes, não ser o melhor do mundo, mas que será seu, fruto da sua coragem de dar algo de si e que a levará à FELICIDADE.





Sofrer ou lutar. Eis a questão.