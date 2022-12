Porque Lula deveria manter o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)

Programa criado no governo Michel Temer já viabilizou projetos de construção de rodovias (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 19/6/22)





O futuro governo Lula ainda não decidiu se manterá o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), mas a ideia é defendida pela equipe de transição. “Não temos uma visão de extinção, o que está avançado não vai retroceder”, disse, em evento recente, Viviane Moura, ex-superintendente de Parcerias e Concessões do Piauí, que fez parte do time designado por Lula para desenvolver propostas na área. “Queremos trazer a iniciativa privada para reconstruir o país.” Atualmente, existem 146 projetos qualificados dentro do âmbito do PPI, muitos deles vitais para a melhoria da infraestrutura do país. O programa foi criado em 2016, na gestão de Michel Temer, e acabou fortalecido por Jair Bolsonaro. Nos últimos 6 anos, a iniciativa viabilizou 295 projetos – de construção de rodovias e ferrovias à exploração de óleo e gás –, que deverão gerar R$ 1,2 trilhão em investimentos nos próximos 35 anos.





Chinesa Xiaomi cortará 10% dos funcionários

Nem a Xiaomi, que recentemente ultrapassou a Apple no mercado global de smartphones, resistiu à crise na China. A empresa iniciou um programa de demissões que levará ao corte de 10% de seus funcionários. Em setembro, quando foi divulgado o relatório de resultados, a Xiaomi contabilizava 35,3 mil empregados. Não foi um ano fácil. Em 2022, as receitas da divisão de smartphones caíram 11% em relação a 2021. Outras gigantes de tecnologia, como Tencent e Alibaba, também passam por dificuldades.

Os privilegiados normalmente estão cercados por pessoas que nunca ousariam dizer a eles que estão se comportando mal. É por isso que não estou chocado com o espetáculo de autoimolação da reputação de Elon Musk Paul Krugman, americano que conquistou o Nobel da Economia em 2008



Procura por visto de investidor dispara no Brasil

Um levantamento feito pela LCR Capital Partners, empresa que presta assessoria para pessoas interessadas em emigrar para Estados Unidos e Portugal, constatou o aumento da procura por programas de visto de investidor. Em Minas Gerais, o salto foi de 148% na comparação entre o segundo e o primeiro semestres. Na média brasileira, de 83%. Para Ana Elisa Bezerra, vice-presidente da empresa, a busca por qualidade de vida e estabilidade política e econômica no local de origem explicam o movimento.





Mais uma empresa desiste de abrir o capital

Sete meses depois de protocolar o pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para abrir o capital, a empresa de energia BRK Ambiental anunciou que desistiu de fazer uma oferta de ações na B3, a Bolsa de São Paulo. Segundo a companhia, a decisão se deve “às condições desfavoráveis do mercado.” Em 2022, não foi realizado nenhum IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) no Brasil. Com a alta das taxas de juros, os investidores fogem dos ativos de risco.





500 mil

empregos serão gerados pelo setor de petróleo no Brasil até 2025, segundo projeção da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo (Abespetro)





RAPIDINHAS

O valor do frete marítimo caiu em 2022, mas continua acima dos níveis pré-pandemia. Segundo a consultoria Freightos, o aluguel de um contêiner custa atualmente cerca de US$ 3 mil, ou 69% menos que os preços praticados em janeiro. No final de 2019, quando a COVID-19 não havia se espalhado pelo mundo, o custo era US$ 1,5 mil.





Em novembro, o Brasil importou US$ 5,8 bilhões em produtos químicos, uma queda de 11,8% em relação a outubro e de 10,3% na comparação anual. Por sua vez, as exportações somaram no mesmo mês US$ 1,3 bilhão, alta de 1,4% frente aos 30 dias anteriores. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).





O Santander Brasil lançou, em parceria com a Sem Parar, empresa especializada em pagamentos automatizados, uma tag para veículos isenta de mensalidade. Pelo acordo, os donos de cartão de crédito da instituição financeira poderão usar os serviços do Sem Parar, como passagem em praças de pedágio e abastecimento em postos de combustível.





A Latam Cargo, unidade de transporte de cargas do Grupo Latam, aumentou em 8% a sua capacidade para transporte de carga em trechos domésticos de outubro a dezembro – período marcado pelo aumento da demanda para o abastecimento dos estoques da indústria e comércio – em comparação com o primeiro semestre do ano.