Cidadãos usam máscara, enquanto Bolsonaro defende que vacinados e já infectados dispensem o acessório, ao contrário das orientações dos especialistas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press 24/12/20)









Máscaras contra a COVID-19 podem ser brancas, pretas, vermelhas, não importa. Elas são apolíticas, não têm partido, prestam-se a salvar vidas, o que não toca Jair Bolsonaro ou ele não teria anunciado que mandou “um tal Queiroga”, aludindo ao ministro da Saúde, fazer um “parecer” para dispensar vacinados e infectados pelo vírus homicida da companhia do anjo da guarda da pandemia. Onde tem a cabeça?





O governo se escora no apoio interessado de deputados e senadores gratificados com verbas e cargos nos nacos do setor público que fazem licitações e gastam o que o orçamento não dispõe – pois se dispusesse não haveria déficit fiscal e o Tesouro não teria que se endividar – para criar um pibão que reeleja Bolsonaro.





Isso apesar das quase 500 mil mortes, e contando, boa parte devido ao atraso na compra de vacinas e ao comportamento de um presidente que age como playboy doidivanas despreocupado com seu mau exemplo.





A reeleição também conta com o ministro da Economia liberal ma non tropo, frente a um presidente que quando encasqueta com um desejo não volta atrás, além da vaidade do poder, que é afrodisíaco, segundo um antecessor do atual ocupante da pasta da Fazenda renomeada – e vamos em frente, que o Centrão só apoia quem abre os cofres. Mas se diz reformista para ganhar aplausos ensaiados do tal “mercado”, que se zangado derruba a bolsa, espiroca o câmbio e adota às avessas a máxima de Pazuello – “Um manda, o outro obedece”, taoquei?





É um filme que já vimos. Em 2010, o pibão que seria o grand finale dos oito anos de Lula elegeu a desconhecida Dilma Rousseff, que sem o talento do chefe e os bons ventos das commodities tentou bisar a dose em 2014, abismou-se com as sequelas e, outra vez mal orientada, deu o cavalo de pau que serviu como ignição de seu impeachment.





Brasília é ingrata com azarões tipo Bolsonaro. Ele passou 28 anos no fundão do plenário da Câmara, tempo suficiente para aprender que ideologia tem preço, e que deboche, infâmia, grosseria, misoginia etc. têm público e atraem a atenção da imprensa. Mais: se partilhar migalhas do poder, transforma quatro-estrelas em ajudantes de ordens; liberal de Chicago vira qualquer coisa; chefes de partidos ditos de centro... Bem, esses não mudam, são os mesmos desde a Constituinte.





E nós? Ora, use máscara e se vacine logo que puder.





Bizarrices rendem votos?





Enquanto acreditar que suas bizarrices rendem votos e a média do eleitorado vai optar por qualquer um que impeça a volta de Lula, que nem começou a circular como candidato e já desponta na dianteira das sondagens de opinião, Bolsonaro não vai parar.





Com a economia não tem que se preocupar. Sem outra onda de casos e de mortes, as ações de distanciamento serão relaxadas, hoje um cenário convincente. A vacinação deverá estar concluída até o fim de ano, apesar da inépcia federal. O senso público dos funcionários do SUS também tem mostrado ser mais confiável que as tentativas patéticas do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de manter seu emprego.





Com a pandemia perdendo força, a economia voltará à normalidade e é isso que tem de ser mais bem compreendido. Só voltar ao ponto de partida é fácil, basta o Produto Interno Bruto (PIB) crescer 4,3% este ano. Poderá crescer algo mais que isso e não será um pibão – trata-se de retornar ao ritmo de expansão anêmico desde o fim da megarrecessão de 2015-2016, algo em torno de 2% ao ano, até menos.





No embalo dos clorolovers





Nem reformas como a da Previdência e a trabalhista, assim como as eventuais tributária e administrativa tramitando no Congresso, têm a capacidade de levar o empresariado a investir sem perspectiva dos padrões tecnológicos que vão dominar a década. Tudo está mudando.





A conversa sobre reformas liberalizantes tem mais ideologia, além de sofismas, que o suposto tecnicismo com que são apresentadas como contraponto ao que seus defensores chamam de socialismo – jeito, no Brasil, de desqualificar os “outros” como se fossem estatizantes. É o que a extrema-direita nos EUA tenta colar nos programas do governo Joe Biden para impulsionar o investimento público e privado.





A verdade é que o desenvolvimento nas economias industrializadas é definido pelo epíteto indústria, e não qualquer uma, mas a que tem autonomia tecnológica. Dela derivam os serviços sofisticados, fruto de inovações movidas a software graças à educação que põe foco na tecnologia, além de maciço investimento público em pesquisa.





Esse era o diferencial que distinguia no mundo os EUA, país cujo agronegócio é mais pujante que o brasileiro. Decaiu em relação à China e outros países asiáticos, que é o que Biden tenta reverter. Trump tinha o mesmo diagnóstico e fracassou em implementá-lo. E nós como estamos nesta corrida? Regredindo, embalado pelos clorolovers.