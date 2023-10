Tarde inesquecível

699

Josefina Veloso e SoraIa Abras (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)







Soraia Abras aproveitou o aniversário da mãe, que caiu num domingo, para promover um almoço de surpresa para ela e alguns amigos. Foi um encontro surpresa mesmo. Josefina Veloso não sabia de nada e o capricho foi total, somado às delícias da cozinha da casa, como um creme de morangos inesquecível. A mesa foi montada na área externa do apartamento, com jogos americanos brancos alegrados por porta-guardanapos floridos. A piscina ao lado refrescava a tarde. No cardápio, bacalhau, estrogonofe e uma torta de queijo do outro mundo. Entre os convidados, Vânia , Maiza Faria e Iris Goulart (vizinhas da aniversariante), Felipe e Laura Abras, Fábio Márcio Proença Doyle, Lilian Abras e João Vidigal Guatimozim, Márcio e Carol Guatimozim, Terezinha Thomasi, Aziz Abras Neto e Cláudia, Mario Tamm, Titina Castro Silva e a meninada da família. O encontro foi tão agradável e informal que virou a tarde, com muito vinho branco ajudando. E a conversa jogada fora foi sobre a imensa festa à fantasia realizada na véspera, que reuniu a sociedade.

FLASH MOB FASHION





As invasões-relâmpago das lojas de luxo da Europa e Estados Unidos estão alcançando nível de flagelo para as bilionárias marcas internacionais de prestígio. Obviamente, já pediram socorro aos governos locais. Uma contagem feita recentemente indica que o valor das peças levadas em todo o mundo já chegou a US$ 12 bilhões. Se considerar que qualquer bolsinha Louis Vuitton autêntica chega a US$ 30 mil, confere.

FRAGRÂNCIAS

EM GOTAS





A gente já falou aqui sobre sommelier de cerveja, água, azeite, vinho e por aí afora. Pois agora arranjaram mais um trabalho para a nobre e multifacetada função: o sommelier de fragrâncias. Isso quer dizer que um SPA de luxo que se preze disponibilizará alguém para ajudar o freguês a escolher o perfume ideal para seus óleos e sais. Tudo de acordo com o dia, a hora, a temperatura e o estado de espírito de cada um e muito mais. Como se dizia, coisa para nariz de Paris.

CAMARÃO NUMERADO





Um novo desafio intriga quem gosta de preparar pratos com frutos do mar. É que os chefs das telinhas se referem agora à dosagem do camarão nos pacotes congelados com referências numerais, assinaladas nos rótulos. Pedem, por exemplo, para usar camarão 6/10, em outra receita use 40/60, e assim por diante. Na verdade, esses números indicam a quantidade média (estimada) do número de camarões por quilo existente dentro da embalagem. Assim, números baixos significam camarões maiores e números altos indicam camarões menores. Tá explicado.

Tande solidário





O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Tande realiza a palestra de capacitação e motivacional “A vida é um jogo”, na qual traça um paralelo entre sua vitoriosa carreira no esporte e os desafios da vida profissional. Será em 1º de novembro, às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. A palestra de abertura caberá a Rosana Nogueira, que falará sobre “A arte da persuasão e influência: Técnicas efetivas para eomunicar com impacto”. O evento tem renda revertida para instituições Novo Céu, que atende pessoas com paralisia cerebral, e Associação Irmão Sol, que acolhe crianças e adolescentes. Tande leiloará a réplica de sua medalha de ouro olímpica, camisa, bola e livro autografados. O evento tem o apoio do Programa Minas Tênis Solidário.

Por ai...

O tradicional café parisiense Les Deux Magots abriu filial em São Paulo. É a quarta no mundo. Embora o lugar seja lindo, é impossível importar o clima histórico e envolvente da matriz em Paris. Resultado: acaba lembrando mais as cópias de lugares famosos feitas em Las Vegas, Miami, Xangai e afins. Para quem se contenta com isso, vale a pena.





Liderada pelo presidente Paulo Lopes, a turma da ACNM (Associação dos Consultores em Negócios de Moda) reuniu-se com a Câmara de Moda e Vestuário da Fiemg para tratar de vários assuntos do setor. Entre eles, trocar informações mais detalhadas do projeto Vista Brasil, que a Abit empreende em todo o país.





O mundo muda e surpreende a gente: um relatório do Conselho Mundial de Agências de Viagem informou que a cidade de Orlando é a mais visitada dos EUA, e não Nova York, como se pensava. E mais: brevemente, Pequim atrairá mais turistas que Paris atrai atualmente. Com uma diferença: o turismo chinês é, sobretudo, interno.





Uma das clientes mais fiéis da moda mineira é a paulista Maison Degani. Na semana passada, os

40 anos da loja foram devidamente comemorados, coroando o trabalho iniciado por Bel Degani e continuado pelas filhas Maisa, Renata e Iara (em Marília) e Carol (em São José do Rio Preto). Teve festa, lançamento de coleções e décor renovado. Daqui, foi o consultor e amigo Francisco Santoro.





Os trabalhos do artista plástico Marcelo Vianna na reconstituição da fauna ancestral de Minas para o Museu de Ciências Naturais foram elogiados pelo prestigiado paleontólogo Cáster Cartelle Guerra em vídeo nas redes sociais. Um reconhecimento e tanto. Também foi elogiada a minuciosa maquete de Lagoa Santa, de 1850 (quando o dr. Lund ali viveu), montada pelo rapaz, que já havia recebido aplausos da princesa Mary Elizabeth, da Dinamarca, quando visitou o local.





Um dos mais justos projetos está correndo na Assembleia Legislativa, visando à criação da Medalha Alysson Paolinelli para homenagear trabalhos na área da agricultura. No foco, os produtores e também os comunicadores do assunto. A iniciativa é do deputado Antônio Carlos Arantes, um dos maiores defensores do setor naquela casa.