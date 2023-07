699

Pioneiro no Brasil, estão abertas as inscrições para o 10º Festival Internacional Pequeno Cineasta, previsto para setembro. Voltado para crianças, jovens e educadores, o FIPC apresenta programação com obras de cineastas de 8 a 17 anos de todo o mundo. Interessados podem se inscrever até 6 de agosto. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.pequenocineasta.com.br. Bernadete e Angelo Mendes com Roma Araújo (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a press)



JORNADA SOLIDÁRIA

Torneio de Tênis





A Jornada Solidária marcou para setembro o 25º Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas. Por ser edição tão especial, terá várias novidades. Ao contrário dos anos anteriores, a disputa se dará em apenas uma semana, de 11 a 17 de setembro. Para que isso seja possível, as vagas serão limitadasa 192 jogadores em13 categorias, entre feminino, masculino e mista. Vale lembrar que a última edição – em 2020 – bateu recorde de jogadores, com mais de 320 inscrições. Durante a semana, os jogos ocorrerão em quadras particulares e no clube Serra Del Rey; no final de semana, no Minas Náutico Tênis Clube. A premiação será na segunda-feira, dia 18 de setembro, durante coquetel no salão de festas do Minas Tênis Clube, em Lourdes. Entre os patrocinadores estão Banco Mercantil do Brasil, Anuar Donato Consultoria Imobiliária, Automax, Bob’s, Canopus, Carmo Couri Engenharia, Castor, Cerâmicas Braúnas, Hermes Pardini, Jam Engenharia e Ar Condicionado e Patrus Transportes. A coordenação técnica está a cargo da Wildmann Tennis com apoio da Casalecchi. As inscrições serão abertas no início de agosto.





FOTOGRAFIA

exposição de peso





A partir de hoje, os amantes da fotografia podem visitar a exposição “Olhar desmedido”, de Rui Cezar, na Galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas, no Minas Tênis Clube – Unidade Lourdes. A mostra ficará em cartaz até 15 de outubro, de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados,

das 11h às 19h. A curadoria é do competente historiador e produtor Paulo Rossi.





MODELOS

seletiva em Minas





Hoje, acontece no Castelli Master, em Uberlândia, o último dia da seletiva do Max Fashion Tour, evento que tem como objetivo encontrar novos talentos da moda no país. Vale lembrar que o Max Fashion Tour já fez mais de 40 edições. Dezenas de modelos já foram aprovados para diversos trabalhos.





MERCADO DE LUXO

crescimento constante





Plataforma global para a indústria de luxo, a Farfetch Limited (NYSE: FTCH) publicou seu terceiro relatório anual, que aponta como os consumidores estão comprando de forma mais responsável. Também revela oportunidades e inovações no cenário de sustentabilidade do setor. O relatório aponta que a demanda global por “produtos conscientes” continuou a aumentar; as “vendas conscientes” cresceram 16% mais rápido do que as vendas gerais; os EUA lideram em número de “produtos conscientes”vendidos e vendas de produtos second hand; os consumidores estão buscando proativamente por “produtos conscientes” e há alinhamento significativo entre clientes de beleza e moda em sua busca por “atributos conscientes”.

CABACINHA

queijo aquecido





No festival de queijos que os produtores mineiros oferecem ao mercado, mais um tipo entrou para o rol daqueles reconhecidos como bem cultural. Desta vez, o beneficiado foi o queijo cabacinha,originário dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, com o formato característico que todos nós conhecemos. O modo de fazer e o sabor típico garantiram a conquista, embora seu grande diferencial seja a fase de aquecimento prolongada, que os outros queijos

não possuem.









ZÉ CELSO

pelado no museu





A morte trágica do diretor de teatro Zé Celso Martinez Corrêa, vitimado por incêndio em seu apê paulistano, resgatou memórias de seus amigos pelo país afora. Por aqui, uma de suas passagens mais barulhentas aconteceu no Museu de Arte da Pampulha, onde Priscila Freire o recebeu para exibição da peça “As bacantes”, na qual os atores ficam nus. Ainda em cena, ele fez brindes à anfitriã (então diretora da instituição) e à memória de Juscelino Kubitschek, que construiu o local.

A amizade com a mineira começou quando ela acompanhava o então ministro da Cultura, Celso Furtado, em uma visita ao Teatro Oficina, em São Paulo.





ÍNDIA

voando alto





Na recente feira de aviões realizada em Le Bourget, na França, todo o mundo ficou de queixo caído quando a Índia encomendou 470 aeronaves Airbus e Boeing. Mostrou a força econômica do país. Atento a isso, o mercado de luxo não vacilou: a Dior fez desfile por lá em maio e agora a parisiense Galeries Lafayette anuncia filiais indianas. Mas, infelizmente, o país continua como os outros Brics: miséria e péssima infraestrutura.

SAÚDE

alerta importante





A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que o uso prolongado de adoçantes aumentaria o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e morte prematura em adultos. A sucralose é adoçante artificial 600 vezes mais doce do que o açúcar comum, amplamente usado em doces, sobremesas, bebidas e alimentos industrializados. Embora a Food and Drug Administration (FDA) garanta sua segurança, estudos recentes têm demonstrado que seu consumo causa danos ao DNA, síndrome do intestino permeável, estresse oxidativo e inflamação. Pesquisas conduzidas pelo Journal of Toxicology and Environmental Health analisaram o impacto da sucralose em células sanguíneas humanas e tecidos intestinais, com riscos significativos à saúde. Cuidado com

o uso deste adoçante. Fica o alerta.





PRÊMIO

para mineira





Mês passado, em São Paulo, aconteceu o lançamento do projeto “Mulheres e Negócios Internacionais”, um dos eventos de exportação mais importantes do país, promovido pela Apex-Brasil. O programa visa apoiar a participação de empresas lideradas por mulheres em mercados internacionais. Isabel Ribeiro, diretora da Amarjon Biojoias, marca associada ao Sindijoias Ajomig, participou do evento. Foi contemplada com o prêmio Challenge Transformação Digital 2022, disputado por 500 empresárias, e foi uma das palestrantes. Falou sobre os desafios das mulheres nos negócios internacionais e a importância de ações promovidas pela instituição e pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para alcançar posições de êxito internacional.

FUTEBOL

força dos cifrões





Enquanto o futebol feminino ganha holofotes de alta voltagem, outras modalidades desportivas despontam, discretamente, nos bastidores dos clubes. Inclusive em Minas. Entre elas estão o futebol americano, o rugby, e até o críquete, todas com alto apelo financeiro internacional. Fato é que o chamado SAF (transformando times de futebol em empresas) está levando o assunto para além do bate-bola e forçando maior diversidade de produtos para agregar valor e se vender melhor.

ADRIANO

romance romano





O centenário de nascimento da escritora Marguerite Yourcenar reacendeu o interesse pelo imperador romano Adriano, personagem do belo romance escrito por ela. O louco amor dele pelo jovem Antinoo é o pano de fundo da obra. O sucesso do livro levou Yourcenar à Academia Francesa de Letras, primeira mulher a ocupar uma cadeira ali, mesmo sendo belga. Detalhe: na posse, ela usou traje especial criado por Yves Saint-Laurent, seu admirador confesso.

MODA

com propósito





Amanhã, a Riachuelo lança a collab “Cria”, coleção streetwear criada por cinco jovens estilistas de distintas regiões do Brasil, vencedores do 1º Desafio do Instituto Casa dos Criadores, cujo tema foi “Qual moda para qual mundo?”. A coleção chega com apelo representativo bem forte, vindo das vivências de Fernanda Lima e Franceska Jovito (Teófilo Otoni), Gabriela Silva (Belo Horizonte), Geremias Marins e Hector Luquini. Os jovens de 20 a 33 anos transmitiram, por meio da coleção, a cultura da favela. Trouxeram as próprias vivências nas comunidades brasileiras como inspiração para cada peça. Por meio do mood streetwear, mostram atitude e contam histórias da cultura dos subúrbios do país.

HARMONIZAÇÃO

estrago que se expande





Impressionante como as mulheres não conseguem perceber que a grande maioria das chamadas

“harmonizações faciais” mais desarmonizam do que melhoram. Não são poucos os casos em que a pessoa fica menos bonita do que era e às vezes até mesmo deformada. A autocrítica vai para o ralo quando o assunto é moda, é estar “in”. Agora parece que a situação vai piorar, porque a moda do momento é a harmonização do bumbum. Vamos ver no que vai dar.

POR AÍ...





A Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas é sucesso garantido em todas as edições que faz por aqui. Tanto é assim que a edição atual, no Minascentro, terminaria hoje e foi prorrogada até o dia 23.





Sempre inventando coisas bacanas no circuito descolado da cidade, Zeca Perdigão programou para

21 de setembro baile temático com inspiração no Cassino Jazz Club. A festa comemora mais uma edição de sua revista Olho, que é um sucesso.





A Ima Têxtil realiza nova edição do seu Café com Estilo, desta vez mostrando novidades para o verão 2024 e, também, os lançamentos. O sucesso do tradicional evento é tanto que as datas foram ampliadas. A saber: palestras acontecem entre os dias 17 e 21 de julho, das 9h às 17h, no showroom de São Paulo.





O presidente da Fuliban, Frederico Aburachid, recebeu, na sede da instituição, o professor Rogério Nacif, diretor da Aquila Escola de Gestão. Durante o encontro, foram acertados detalhes dos cursos na área de educação e empreendedorismo que ali serão ministrados. Ele é autor do livro “Operações eficientes, empresas rentáveis” – referência na área.





O designer Olavo Machado Neto levou sua expô “Metal etéreo” para o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Também foram programadas visitas guiadas e talk sob o tema “Do etéreo ao transitório: As dobras do vazio”, no anfiteatro do museu. A edição dessa expô em BH, no Museu da Gerdau,

foi um sucesso.





O quiproquó em torno da viúva da cantora Gal Costa, depois das acusações de falcatruas publicadas pela revista Piauí, deixou os fãs e a MPB em polvorosa. Sugeriram até a exumação do corpo da cantora. A baiana de voz cristalina não merecia tamanha confusão post mortem.