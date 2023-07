Almoço para as amigas

699

Angela Gutierrez, Cláudia Mourão e Heloisa Azeredo (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a press)



Na última quarta-feira, a empresária Angela Gutierrez – que mora na fazenda desde a pandemia – abriu sua casa na Cidade Jardim para um almoço. Ela convidou um grupo pequeno de amigas para “matar saudade” e colocar o papo em dia. Todo o menu foi preparado pela equipe da casa, como de costume, desde o patê e o pastelzinho servidos antes do almoço até as sobremesas. Saladas, moqueca de peixe com lagosta e camarão, cordeiro e duas mesas de sobremesa, uma com quitutes da roça, preparados na fazenda, e outra de tortas da cidade – receitas do amigo Fernando Pio. Encontro agradável. Entre as presenças, Norma Salvador, Heloisa Azeredo, Terezinha Thomazi, Josefina Veloso, Cláudia Mourão, Heloisa Aline, Denise Magalhães, Lúcia Helena Machado e Therezinha Santos.

ETARISMO

em cena





A atriz Teuda Bara estreia mais um espetáculo, “Quando a noite chegar”, pelo Festival Teatro em Movimento, que tem curadoria e coordenação geral de Tatyana Rubim. Reconhecida por seu trabalho com o Grupo Galpão e recentemente homenageada pelo Prêmio Shell como uma das atrizes mais importantes do Brasil, Teuda divide o palco com Babi Amaral e Alexandre Cioletti para falar sobre etarismo e finitude. A montagem tem direção de Carlos Gradim e também faz homenagem ao ofício dos atores, colocando em cena os artistas Rogério Falabella, Ione Medeiros, Camille K, Wilma Patrícia, Aruana Zambi e Amir Haddad, todos com idades acima dos 70 anos. “Quando a noite chegar” tem sessão hoje, às 19h, na Funarte. Os ingressos estão à venda na bilheteria e no site Sympla. A peça será transmitida pelo YouTube, em www.youtube.com/teatroem movimento, onde permanecerá em cartaz após a estreia, permitindo ao público ter as duas experiências: on-line e presencial, no teatro.





INHOTIM

nova galeria





O Instituto Inhotim vai inaugurar em 16 de julho sua vigésima galeria permanente, dedicada à japonesa Yayoi Kusama, uma das mais renomadas e emblemáticas artistas da atualidade. A Galeria Yayoi Kusama abriga duas obras: “I’m here, but nothing” (2000) e “Aftermath of obliteration of eternity” (2009), trabalhos pertencentes à coleção do Instituto Inhotim, adquiridos em 2008 e 2009, respectivamente. O projeto arquitetônico da Galeria Yayoi Kusama foi desenvolvido por Fernando Maculan e Maria Paz. O espaço fica no Eixo Laranja, próximo à Galeria Cosmococa e ao Jardim Veredas.





CAFETERIA

nova unidade





Que o café está em alta não é nenhuma novidade. Que houve um boom de abertura de cafeterias em Belo Horizonte e na região de Nova Lima que faz divisa com o Belvedere, também não. Mas, infelizmente, quase todas fecham às 19h, o que limita muito a frequência de amantes do café e pessoas que trabalham e desejam, no fim do dia, sair com amigos para um lanche, café e bate-papo. Para alegria geral, nas andanças pela cidade, descobrimos a nova unidade da Mole Antonelliana – tradicional confeitaria do Centro –, naCasa Fiat de Cultura. Será permanente por ali e funcionará durante a semana até as 21h. Parabéns a Liliane e Lorena Cozac pela iniciativa.





FILARMÔNICA

no Memorial Vale





Hoje, a Filarmônica de Minas Gerais e o Instituto Cultural Vale dão início ao projeto Filarmônica no Memorial – Música de Câmara. A estreia será com o Quinteto de Sopros, em dois horários: às 11h e às 12h30. As outras datas são 17 de agosto (Quarteto de Cordas); 16 de novembro (Grupo de Percussão); e 7 de dezembro (Grupos de Câmara da Academia Filarmônica), sendo as três últimas datas às 19h e às 20h30. A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala. Os ingressos, um par por pessoa, devem ser retirados no dia do concerto, uma hora antes de cada apresentação, no Memorial Minas Gerais Vale. A capacidade do espaço é de 82 lugares. No programa de hoje, “Antigas danças húngaras”, de Farkas; “Suíte popular brasileira”, de Júlio Medaglia; “O caminho do rei René”, de Milhaud; “Pequena oferenda musical”, de Nino Rota e “Quinteto em forma de choros”, de Villa-Lobos.

PRÁTICA

do engano





Com o aumento crescente da inflação, a indústria alimentícia implantou, aos poucos, a prática do engano, para ganhar ainda mais nas costas do consumidor. Além de aumentar os preços, reduziu a quantidade e o tamanho dos produtos oferecidos. Embalagens que antes vinham com seis unidades agora vêm com cinco, e por aí vai. E fazem pior. Outro dia, estava na fila do caixa no supermercado quando uma senhora que estava logo na minha frente, vendo que eu comprava leite de caixinha, foi logo perguntando se eu tinha conferido se aquele era dos bons. Não entendi a pergunta. Estava dentro da validade. Foi quando me surpreendi com a resposta. Quando o leite está para vencer, ele é recolhido pelos laticínios e reembalado com nova data. Mas, por exigência de órgãos regulamentadores, são obrigados a identificar os produtos “re-datados” com uns quadrados coloridos embaixo da caixa. Quanto mais cores, mais reaproveitamento. Assim descobri por que os leites agora azedam tão rápido. Fiquem atentos.





EXPOSIÇÃO

“Especulando Futuro”





Fica aberto para visitação até o dia 7, de segunda a sexta, das 10 às 17h, no Viaduto das Artes do Barreiro, o festival/exposição “Especulando futuro”, que reúne obras de arte, teatro, literatura e música. A entrada é gratuita. Mais informações em napele.com.br/futuro.

A curadoria é de Ildney Cavalcanti, Elias Gibran e Pedro Kalil.





ZARA

cliente vip





Um casamento reunindo famílias tradicionais e a nobreza na Espanha foi notícia em alguns jornais pelo fato de muitas convidadas estarem vestidas com peças da Zara. Ficaram espantados ao ver bilionárias usando marca “popular”. É resposta sutil à descontrolada popularização das grandes marcas, que já estavam sendo provocadas pelas bacanas com o estilo quiet luxury, o luxo sem ostentação que os ricos bem-nascidos preferem. Resumo da ópera: o que faz ser chique não é a grife, mas o estilo de quem a usa.

MOSTRA

design autoral





Para comemorar um ano da sua Casadorada, Afonsina Megale e Antônio Galvão promovem a 1ª Mostra de Design Autoral, com curadoria de designers e artistas plásticos brasileiros renomados e seus mais recentes lançamentos. O evento vai até 9 de julho, das 10h às 20h. A mostra pode ser visitada na própria Casadorada, na Cidade Jardim, e é voltada para arquitetos, designers de interiores, consumidores e apreciadores de peças de decoração, moda e obras de arte. Entre os artistas estão Cris Azevedo, especialista em porcelanas decalcadas; Fabiana Queiroga, com vasos e bandejas orgânicos; Safe Art, com quadros e toy art; e a plataforma Nordestesse, que trouxe oito marcas de moda e acessórios, três de decoração e dois artistas plásticos, sintetizando o que há de mais autoral atualmente na indústria criativa do Nordeste.

LIBERDADE

Palácio em reforma





A manutenção de casa antiga não é fácil, muito menos de baixo custo. Mas preservar o patrimônio histórico não tem preço. Por isso mesmo, as anunciadas reformas do Palácio da Liberdade devem ser apoiadas e aplaudidas. Gastos de R$ 10 milhões e mais de um ano de trabalho. A “democratização” daquele espaço tem dado controvérsias. O arraiá do último final de semana – que foi muito bonito e bem organizado – recebeu grande número de participantes, chegando a dar fila na entrada, em alguns momentos, para evitar excesso de pessoas a ponto de danificar os jardins. A festa recebeu muitos elogios e algumas críticas. A última grande obra de restauração ali

ocorreu no governo Francelino Pereira.





MOTORHOME

design compacto





Como sempre, o verão no hemisfério norte chega trazendo modas e modismos que se alastram pelo mundo. Nesta temporada, a novidade são os novos designs para os tradicionais trailers que americanos e europeus tracionam em seus carros nas férias. Eles agora parecem casas, com linhas modernistas e interiores luxuosos. Também podem ser diminutos,

porém com “cômodos” escamoteáveis – dobrados e camuflados quando não usados. Comodidades para quem pode

pagar 20 mil euros, no mínimo.





METIERS D’ART

salvando o futuro





O governo francês liberou 340 milhões de euros para incentivar o jovem a abraçar profissões artesanais que fazem a riqueza do país. Ofícios como ebanista, ferreiro de arte, estofador de alto padrão, bordadeira, alfaiate e por aí afora. Fato é que a renovação de profissionais para o artesanato de luxo caiu muito, mas são eles que fazem o diferencial francês em decoração, moda, arquitetura e muito mais. Por aqui, algo tem sido feito, embora em escala menor, como o EM mostrou em matéria recente sobre a escola de ofícios tradicionais em Mariana.

POR AÍ...





O calendário de lançamentos da moda em pronta-entrega nos showrooms da cidade começa em julho, com a Associação dos Consultores de Moda (ACNMODA) promovendo o Lançamento Unificado Verão 2024, a partir do dia 10. Já no mês de agosto, será a vez de a Coopermoda realizar mais uma edição da feira BH.à.Porter, marcada para o dia 7.





O ator Carlos Nunes chegou de temporada na Europa, onde apresentou sua peça “Francisco de Assis – do rio ao riso”, um sucesso na Suíça. Ele aproveitou e deu esticada a Roma, seguindo depois para revisitar Assis, cidade que o inspirou a escrever e montar a obra teatral.





A designer e fashionista Eria Vaz de Mello Curi dando rasante em BH para uma visita aos pais, Beth e Edmond Curi, e à avó, May Vaz de Mello. Morando há dois anos em São Paulo, a moça atua na grife Zíon.





O café mineiro ganhou o registro de mais uma região de origem, desta vez o café da Canastra. A cerimônia oficial ocorreu na cidade Piumhi. A área já possuía o certificado para o seu famoso queijo e, agora, completou a dupla gatrô de prestígio. Com isso, Minas tem cinco indicações geográficas para a rubiácea: Cerrado, Matas, Mantiqueira, Chapada e Terras Vulcânicas (Sul do estado).





Sempre inventando cardápios inusitados em seu restaurante Cozinha Santo Antônio, a chef Ju Duarte enriqueceu a trivial farofa, acrescentando ingredientes mineiros para combiná-la melhor com vários pratos. A ideia é valorizar a receita básica, da qual a maioria gosta, embora seja depreciada, injustamente.





Programa dos descolados da cidade: ver o pôr do sol e o acender das luzes da Praça Raul Soares, com lugar privilegiado na varanda do bar Pirex. Além desse ângulo surpresa da cidade, ainda tem petiscos servidos ao estilo das tapas espanholas – em porções com terrine de fígado, pinchos de azeitonas e batatas, boudin noir com torresmo – e mil variações. Bem diferenciado.





O irrequieto fashion designer Carlos Penna fez parceria com Manuela Xavier, criando coleção de joias instigantes e formas diferenciadas. O lançamento aconteceu em seu estúdio no Bairro Serra, na quinta-feira.