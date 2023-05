699

O subsecretário de Estado de Turismo, Sérgio de Paula e Silva Júnior, com Tânia Machado e a presidente do Servas, Christiana Renault (foto: Leo Bicalho/Secult/MG/divulgação)

Na manhã da última quarta-feira, foi lançada a 34ª edição da Feira Nacional do Artesanato, após um rápido café da manhã no Palácio da Liberdade. O evento integra o Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Coordenada pelas ONGs Centro Cape e Mãos de Minas, a feira é o maior evento do gênero da América Latina em epresentatividade. Para este ano, espera-se a participação de 3,5 mil artesãos de todo o Brasil, público de 130 mil visitantes e o envolvimento de cerca de 2 mil prestadores de serviço. A expectativa no desempenho do faturamento é expressiva: mais de R$ 50 milhões em compras imediatas eR$ 15 milhões em vendas futuras. A edição de 2023 acontecerá entre 6 e 10 de dezembro e terá como tema a arte naif. Tânia Machado, presidente do Centro Cape, acredita que o Expominas será transformado em uma grande galeria de arte, com artistas convidados pelo evento e a serem onfirmados e exposição de parte do acervo do Museu Internacional da Arte Naif (Mian), além da integração do público que será incentivado a pintar, desenhar e bordar.





FEIRA

Garfo





No próximo domingo, 28, a Faculdade Arnaldo será, mais uma vez, ambiente voltado para a gastronomia regional, familiar e orgânica. A Feira Garfo chega à segunda edição com programação especial. O cardápio é animador: música, gastronomia regional e orgânica, além de vendas de produtos artesanais. Bacana mesmo é que tudo será oferecido em barraquinhas, bem típicas. A entrada é gratuita. Quatro cozinhas- show contarão com os chefs Renan Bastos, Rafaela Rodrigues, Leo Lamparina e Sabrina Campos. Na programação musical,DJ Nezt, Sonora Banda, Marina Gomes, banda Graveola e Paiol de Tonha. Os ingressos, limitados e gratuitos, podem

ser retiradospelo site Sympla.





FORMATURA

no exterior





Angela e Fábio de Castro fizeram uma viagem linda para os Estados Unidos, de avós corujas. Foram assistir à formatura do neto Erik Christian Boilesen, filho de Eduarda, em business e empreendedorismo na FGCU, em Fort Myers, na Flórida.





FESTIVAL FARTURA

Dona Lucinha





Curiosidade histórica: quem tornou Dona Lucinha conhecida em BH foi o então governador Newton Cardoso, que escolheu a chef para o almoço que seria dado em sua homenagem. Ela veio, agradou e a família deu continuidade à tradição de sua culinária. Acontece hoje o último dia do 2º Festival Fartura Dona Lucinha, na cidade do Serro, que homenageia esta matriarca da gastronomia mineira. Ainda dá tempo de experimentar as delícias da chef Juliana Ferreira, que deixou a cozinha do Restaurante Gourmeco, em Tiradentes, para levar seus pratos ao festival. Ela vai mesclar a cozinha italiana, sua especialidade, com ingredientes mineiros. No próximo fim de semana,de 26 a 29 de maio, a cidade de Conceição do Mato Dentro receberá o festival.

CONFEITEIRA

na passarela





A confeiteira Carole Crema vai desfilar na 55ª edição do São Paulo Fashion Week, pela Thear Vestuário, em coleção inspirada na poetisa e doceira Cora Coralina. A marca desfilará no dia 27, às 18h30, no Komplexo Tempo, na Mooca. Será a terceira participação da Thear no evento – quem está produzindo o desfile e stylist é o empreendedor e diretor criativo Theo Alexandre.





HOMENAGEM

no Dia da Indústria





O Dia da Indústria será comemorado na próxima quinta-feira e, como em todos os anos, a Fiemg fará homenagem a alguns industriais. A cerimônia, que acontece no Minascentro, marca os 90 anos da instituição. O título de Industrial do Ano será dado a Aroldo Teodoro Campos, diretor-presidente

do Grupo Ematex e presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malha de Minas Gerais (Sindimalhas-MG). O vice-presidente da Fiemg e presidente da Comércio e Indústria de Tecidos Roupas (Citerol), René Wakil Júnior, receberá a Comenda Ordem do Mérito da CNI. Entre os outros homenageados estão os empresários Claudio Ney de Faria Maia, sócio-fundador do Grupo CDM e

diretor da Plena Alimentos; Gustavo Werneck, CEO da Gerdau; e Luciana Paixão, da Paixão Joias.

PARCERIA

investidores-anjo





A construtora e incorporadora mineira Patrimar firmou recentemente parceria com uma rede de investidores-anjo, criada por ex-alunos da Fundação Dom Cabral para ajudar a impulsionar startups que desenvolvem trabalhos relevantes de inovação voltados para impacto socioambiental positivo com viés ESG. A parceria com a FDC Angels visa fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Brasil. O Grupo Patrimar atua como um dos patrocinadores que ajudam a fomentar as atividades da associação. Em contrapartida, a construtora pode usufruir do trabalho das startups e conteúdos desenvolvidos por elas nas áreas de inovação e tecnologia para habitação e construção civil, além de troca de conhecimento entre pessoas do mercado e participação em eventos e negócios do setor.

OURO

moeda na moda





As marcas Rodrigo Gaspar Joias e Front Row Market lançaram o projeto que recebe joias que não são mais usadas pelas clientes e viram crédito para compra de uma bolsa Hermès. O time da RG Joias avalia o grama pesado,

e o cliente poderá utilizar o valor para adquirir a bolsa na Front Row Market, a plataforma especializada na revenda de Hermès e Chanel que vem crescendo no país. De acordo com Lilian Marques, CEO da Front Row, a aposta no mercado de upcycling de joias, além de fortalecer o compromisso da empresa com a moda circular, visa aumentar o alcance territorial da marca.





MUSEUS

Semana Nacional





A 21ª Semana Nacional de Museus já começou. O tema de 2023, “Museus, sustentabilidade e bem-estar”, tem como objetivo destacar a importância do museu como espaço que promove o bem-estar e a sustentabilidade. A Casa Fiat de Cultura está com programação especial. Hoje, das 10h às 12h, as pessoas estão convidadas a passear pelos jardins da instituição, na Praça da Liberdade, e do Palácio da Liberdade, para conhecer por outro ponto de vista a importância da apropriação desses cenários urbanos, principalmente como espaços fundamentais para a arborização da cidade e o

bem-estar da comunidade. Às 11h, terá apresentação do Música na Capela com a conhecida “Stabat Mater”, obra sacra do período barroco escrita pelo compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi em 1736. O espetáculo vai acontecer na Capela de Santana, com participação sujeita à lotação do espaço (80 lugares). Das 10h30 às 12h e das 15h às 17h, tem atividade artística no Ateliê Aberto. As exposições da Casa Fiat de Cultura também fazem parte da programação da 21ª Semana Nacional dos Museus. São duas: “O inferno de Dante – Valentina Vannicola na Casa Fiat de Cultura” e “O corpo que pariu, o corpo que partiu”.





SIMPÓSIO

de dança





O 5º Simpósio de Dança (SID) acontecerá a partir do dia 2 de junho. Além dos bailarinos mais badalados do mundo, terá a presença da bailarina francesa Tatiana Leskova, de 100 anos. O lançamento será no dia 2, às 20h, no Centro Cultural Unimed BH.

FUAD

o sincero





O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, mostrou seu lado sincerão ao ver o mato alto em jardim público quando chegou a um dos monumentos do conjunto arquitetônico da Pampulha para a festa de comemoração dos 80 anos da obra de Niemeyer. Em tom de brincadeira, pediu desculpas pela “falha”. Mas seguiu em frente e abriu a expô montada na Casa do Baile. Para ele, o principal problema do complexo está nas águas da lagoa, poluídas pelo esgoto – grande parte dele proveniente de Contagem. Um acordo com a Copasa pretende melhorar a situação.





MALLS

viés cultural





Para sobreviver, os shoppings centers vêm se transformando em espaços de entretenimento. Do contrário, simplesmente fecham. Nos EUA, cerca de 8 mil já cerraram as portas. Por aqui, a solução está passando pelo viés cultural. Além da expô imersiva de Monet no BH Shopping (vai até 18 de junho), em janeiro o Pátio

Savassi exibiu a mostra interativa “Jardim das maravilhas

de Miró” – inclusive, foi prorrogada até fevereiro. Na semana passada, o Diamond Mall abriu a exposição “Comigo, ninguém pode”, do artista Caio Ronin, prosseguindo com sua agenda artística.

Há de se registrar, ainda, que cinemas, competições, feiras e gastronomia grifada ocupam novos espaços em todos os shoppings.





OURO

sinal de guerra





Os sinais de que a guerra na Ucrânia não acabará tão cedo estão sendo reforçados pelas vendas de ouro e brilhantes na Europa. Elas simplesmente explodiram. Com isso, o metal e a pedra preciosa estão com preços nas alturas – e a procura não para. Outro índice, pouco divulgado, é o êxodo de ricos e de empresas do continente para outras regiões do mundo. Cresce a cada dia. Porém, a América Latina não está entre as rotas preferidas, conforme ocorreu antes da 2ª Guerra. O Oriente é a nova opção.





JOGOS

bicho pegou





O ponto alto da polêmica sobre jogos no Brasil foi sua proibição decretada pelo presidente Dutra, em 1946. Anos depois, em 1969, a loteria esportiva retomou o assunto. Em 2018, liberaram as apostas virtuais através dos sites bet – mas, agora, elas ficaram complicadas devido às fraudes nas partidas de futebol, antes mesmo de a matéria ser regulamentada. Resumo da ópera: como diria o barão Drummond, por essas é que o jogo do bicho continua o mais popular, confiável e invencível – embora seja contravenção. O nobre criador do zoo do Rio

(que nasceu em Itabira) inventou o jogo, em 1892, como algo lúdico.





CARDÁPIO

multivisual





Com mais estados da federação questionando os tais cardápios virtuais (só lidos através de QRCode), o assunto vai ganhando terreno. Embora seja um avanço, acabou complicando a vida dos clientes dos restaurantes – porque a maioria gosta de pegar, ler e até curtir um pouco alguns bem caprichados e bonitos. O bom senso mostra que um período de transição entre o cardápio impresso e o virtual faria bem à digestão de todos os fregueses.

CAFÉ ELAS +

projeto saúde





A endocrinologista Patrícia Corradi criou, há algum tempo, o Elas , projeto muito bacana para falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida para o público feminino. Trata-se de um encontro semanal, sempre das 16h às 18h, para um grupo pequeno de mulheres, que se inscrevem no Sympla de acordo com o interesse pelo tema da semana. A ideia surgiu da experiência no consultório, onde ela sempre ouve as mesmas perguntas das pacientes. Na última quarta-feira, o encontro foi no segundo andar da loja da Fazenda Olhos D’Água, no Belvedere, que tem um ótimo espaço para café e aula gourmet. A convidada foi a empresária Patrícia Duque – leia-se, Belíssima Decor –, que falou sobre a arte de receber, decoração, mesa posta e etiqueta. Encontro pra lá de agradável, que contou com a presença de Naty Vasconcelos. Vale ressaltar que Patrícia Duque tem um curso completo disponível na internet. Semana que vem, a convidada será a médica Ana Salvador, filha de Henrique Salvador, que falará sobre a saúde da mulher, com foco no câncer de mama, sua especialidade.

POR AÍ...





A galeria Mitre foi uma das (poucas) representantes brasileiras no evento Frieze, em Nova York, que aconteceu na semana passada. Esteve ali ao lado de galerias canadenses, coreanas, chinesas, argentinas e americanas, entre outras. Os trabalhos levados daqui para a mostra são do artista Marcos Siqueira, que pinta a Serra do Cipó (onde reside) e o cerrado mineiro com tonalidades & tintas obtidas a partir da terra local. Um mix de geometria minimalista com toque naif – muito interessante.





O Anderson Bastos é o novo gerente do Novotel BH Savassi/Ibis Budget BH Savassi, substituindo Rodrigo Mangerotti – que continua no grupo Accor. O novo gestor da unidade Savassi está na rede há 19 anos e assume no dia 1º de junho. Por falar no assunto, o restaurante Nuuu (instalado no térreo do Novotel) continua um sucesso, inclusive com café da manhã diferenciado.





Na agenda deste finde, o ponto alto foi o Fuego Festival – com carnes & afins assadas ao lar livre e em barracas –, no Parque da Gameleira. Na programação tinha até o chef Léo Paixão fazendo gastrô-performance em pleno palco. Detalhe: os ingressos para o evento se esgotaram uma semana antes de ele acontecer. Sucesso.





O aumento em 0,8% nas vendas do varejo em março, divulgado na semana passada, trouxe algum ânimo para o comércio. Mas, no circuito da moda, as esperanças são de que a turma só vai se alegrar mesmo nos lançamentos de verão – em agosto. Nada de novo nisso: setembro sempre foi a primavera do setor. Sem trocadilhos.