Inveja danada

A França planeja gastar milhões de euros para converter vinho em álcool industrial para produtos farmacêuticos e cosméticos, com o objetivo para drenar um enorme excedente produzido pela indústria vinícola. Segundo maior produtor mundial de vinho depois da Itália, a França é conhecida há muito tempo como uma nação de apaixonados por vinho.

Os viticultores da região de Bordeaux, no sudoeste do país, reclamam, no entanto, que o excesso de superprodução e a queda no consumo doméstico de suas marcas mais acessíveis encheram suas adegas, deixando-os sem espaço para armazenar os frutos de sua próxima safra.Nesse contexto, o Ministério da Agricultura anunciou que vai destinar até 160 milhões de euros (US$ 170 milhões) para a destilação desta bebida alcoólica para obter álcool industrial. Os sindicatos agrários da região de Bordeaux, que protagonizaram vários protestos, querem uma indenização em troca do "arranque da terra" de parte de seus vinhedos. Isso ajudaria a reduzir a produção e permitiria aos viticultores usar o espaço para outras atividades. A última vez que o governo patrocinou a destilação foi em 2020, depois que os confinamentos no mundo todo pela pandemia da covid-19 causaram o fechamento de bares e restaurantes e a queda das exportações de vinho francês. Se nada for feito, "tememos que entre 100.000 e 150.000 postos de trabalho se vejam ameaçados na próxima década", advertiu o chefe da comissão, Bernard Farges.As vendas de vinho tinto nos supermercados franceses caíram 15% no ano passado, segundo a Associação Geral de Viticultura. Os vinhos branco e rosa foram os menos afetados, registrando quedas em torno de 3% e 4%. A FNSEA, disse que esta situação reflete uma tendência mais geral. Há 70 anos, os franceses bebiam uma média de130 litros de vinho por ano, mas hoje esse número caiu para cerca de 40 litros.

Aninha e Angela Gutierrez com Dhiego Lima

Ângela Gutierrez e a filha Ana não abriram mão de passar o carnaval na casa de Salvador. Claro que ao lado do genro Dhiego e da neta Maria, do amigo Fernando Pio é mais uma dezena de amigos chegados para a nimar a folia.





A coluna está convidada para assistir,no dia 1º de março a Web Summit Rio 2023. A promoção, que vem de Lisboa, é um dos maiores eventos tecnológicos do mundo e muito dos seus participantes são lideres em suas áreas. Desde empresários, políticos, investidores, celebridades e outros bacanas.





Hiram Firmino que mantêm a Revista Ecológica com a maior força,convidando para a entrega dos prêmios Hugo Werneck às 18,30h do dia 28 (primeiro tempo, com um café) e às 19,30h solenidade. O encontro está marcado para o auditório Serra do Curral, que é do CDL.

Que o mundo dos negócios é predominante masculino não é novidade, mas que há algum tempo as mulheres estão ocupando seu espaço e transformando essa realidade é real. De acordo com dados do LinkedIn, no Brasil, a porcentagem de novas empreendedoras aumentou 41% em 2020, em comparação com crescimento de 22% em relação aos homens que começaram a empreender no período. Algumas delas decidem ir além e montar seus negócios em outro país. É o que vai mostrar a série documental “Cidade Delas”, que terá nove episódios e conta a história de empreendedoras brasileiras que fazem sucesso nos Estados Unidos.A“Cidade Delas também pretende conscientizar a sociedade sobre a misoginia sofrida por mulheres dentro de ambientes masculinizados, mas principalmente impulsionar e encorajar mais mulheres a também dominarem o empreendedorismo e se tornarem cada vez mais independentes e livres. Começa a ser mostrado no canal You Tube em 1 de março





Em semana pós-carnaval o assunto gira mesmo em torno do que rolou na folia, nos principais locais do país. Em São Paulo, no Carnaval da Cidade, a homenageada representada pelo look da cantora Anitta foi a aviadora Amelia Earhart. O projeto assinado pela estilista Clara Lima foi nomeado “Mulheres Guerreiras”, representando a força feminina no decorrer da história. Amelia foi escolhida por ter sido a primeira mulher a pilotar aviões e também uma grande defensora dos direitos das mulheres, ao longo de sua carreira que iniciou em 1921. Também foi a primeira figura feminina a receber o "The Distinguished Flying Cross", uma condecoração por ter sido a primeira mulher a sobrevoar o Oceano Atlântico sozinha.





Já o camarote do Grupo de Moda Soma na Sapucaí, no Rio, teve Diogo Nogueira, Cida Santana e DJ Zé do Roque como atração, é uma infinidade de famosos. A musa do camarote foi a top model, atriz e empresária Alessandra Ambrósio, que esteve no local, posou para fotos e curtiu o espetáculo junto a um grupo de amigos.





Quem chamou a atenção no camarote Número 1 foi a Dona Kika, mãe da Sabrina Sato, que esbanjou simpatia. Assim como sua filha. Ela foi com o genro Duda Nagle, para ver o desfile da filha, Sabrina, como rainha de bateria da escola de samba Unidos de Vila Isabel. Entre os famosos que marcaram presença neste camarote estavam Alcione, Izabel Goulart, Vitória Strada, Marcella Ricca, Agatha Moreira e Rodrigo Simas. Mas presença vip mesmo foi da übermodel Gisele Bündchen, que curtiu a data no espaço após 12 anos longe do Brasil.

Há pouco tempo comentamos aqui sobre a luta das mulheres, na Suiça, para conseguirem a licença menstrual no seu trabalho. Pois os espanhóis passaram à frente e já aprovaram uma lei neste sentido, que, obviamente, foi muito festejada. De fato, são muitas as mulheres que sofrem nesse período. Essa conquista por lá é resultado da intensa campanha de fortalecimento de assuntos femininos em curso no país. Agora, Portugal também pretende fazer o mesmo. Sem dúvida, um avanço.

Finalmente, a LVMH anunciou o sucessor de Virgil Abloh no posto de diretor criativo das linhas masculinas da casa. O escolhido foi o rapper, produtor e designer Pharrel Williams. O talentoso Abloh, que morreu de câncer aos 41 anos, em 2021, revolucionou esse segmento com várias propostas

criativas, elevando o status e as cifras da LVMH.

Pharrel, por sua vez, é múltiplo e influente, e tem vários relacionamentos com o mundo da moda, tendo colaborado, inclusive, com a própria grife, desenvolvendo joias e óculos no tempo que Marc Jacobs era o manda chuva por lá. Estreitou relações também com a Diesel, Chanel Monclair,

G-Star e Adidas.





Entre as várias perdas que a moda teve no ano passado, uma das mais relevantes foi a da estilista britânica Vivienne Westwood, famosa por suas ideias anárquicas e revolucionárias. Ela faleceu no final de dezembro e foi homenageada, agora, por uma turma de amigos e admiradores - como Kate Moss, Victoria Beckham, Marc Jacobs - , que se reuniu em Londres para uma cerimonia memorial. Peças icônica cridas pela designer foram reunidas para o evento.





carnavalesco, um som estranho começou a incomodar a turma – e ele aconteceu no coração do samba. O fato é que alguns camarotes da Sapucai, no Rio, inventaram de levar funkeiros, batidão, Djs famosos e coisas do tipo para ‘animar’ seus convidados. A exibição deles aconteceram em alto e bom som, mesmo com as escolas desfilando – chegando mesmo a interferir no ritmo das baterias das agremiações. Para muitos isso é um desrespeito ao samba e às escolas de samba, mas, na verdade, é apenas resultado da falta de bom senso (geral e irrestrita) que assola o país.

Depois do Carnaval, a agenda da moda movimenta a cidade com a realização de vários eventos, entre eles o Barro Preto Fashion Day, que comemora sua 14ª edição totalmente repaginado e acontecerá nos dias 10 e 11 de março. O tra dicional evento do polo mineiro de moda, o maior realizado a céu aberto no segmento em Minas Gerais, ganha status de festival, já que, além dos tradicionais desfiles na rua Guajajaras, estão programadas várias atrações. Serão dois dias movidos à moda, música, cultura, gastronomia e entretenimento em uma completa interação com o público.

Estão à frente do projeto entidades como a Ascobap, Sistema Fecomércio-MG, Sesc/Senac Sincateva-MG. O patrocínio é da prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur. A produção executiva é da Top Agency.

Thais Moll, que está fazendo um documentário sobre o Grupo Mineiro de Moda, chega a uma nova etapa do trabalho: depois de entrevistar os principais personagens ligados ao grupo, passa para a fase do roteiro. O projeto conta com recursos da lei municipal de incentivo cultural e as filmagens estão programadas ainda para este ano.

O restaurante O Italiano, que tem como RP a dinâmica Magda Carvalho, já definiu a sua programação de Páscoa. A pré-estreia, com decoração temática, acontecerá no dia 1° de março e segue durante todo o mês, com apresentações às terças-feiras e domingos. As crianças serão brindadas com espetáculos musicais com personagens pascais, brincadeiras e oficinas que prometem muita diversão.

Uma boa coisa no retorno do Carnaval na cidade após a pandemia, foram as mensagens dos bloquinhos estampadas nos estandartes, bandeiras e até pedaços de papelão – agora menos políticas. Até 2020, as piadas e gozações sociais bem humoradas tinha perdido lugar paras recados políticos pesados. Perdeu-se a leveza. Mas, agora, parece que esse clima divertido, tipicamente momesmo, foi resgatado – em grande parte. Apesar da preocupação onipresente com o politicamente correto, que continua firme e forte em seu patrulhamento.

A incansável e animada Lilian Furman não para um minuto sequer. Nem mesmo durante o carnaval abandonou a organização do seu próximo jantar italiano que já está confirmado: dia 9 de março, as 20h30, na Cantina Província de Salerno, de Marcelo Peluso.

O circuito da moda começa o ano pós-carnaval com energia total. A saber: na terça-feira a Mariângela Miranda Marcon, realiza reunião da Câmara da Indústria do Vestuário e do Acessório (da qual é presidente) para debater as principais ações programadas em 2023. O encontro de trabalho será realizado na Fiemg.





A animação nos bloquinhos foi tanta que até os grupinhos internos se destacaram. Foi o que ocorreu no Bloco da Calixo, homenageando as Divas Divinas, onde o criativo Fabricio Penna e sua turma fizeram uma camiseta-homenagem a Gal Costa – com cabeleira aplicada e tudo mais. Chamou tanta atenção que foi parar no perfil da saudosa cantora, atualmente sob gestão da produtora Biscoito Fino.





Com as marcas de moda dando seu aval para quase tudo, a italiana Dolce & Gabbana está assinando uma linha de macarrões para a di Martino – uma das mais tradicionais do pais. A mensagem assinada pela dupla, fala em ‘famiglia, pasta e Itália’ e tem grano especial. O melhor da história, é que já pode ser encontrada por aqui nos supermercados premium.





Os carnaval deste ano foi animado, também, em alguns condomínios bacanas – caso do Cantos das Águas. Por lá, a turma foi impulsionada pelo entusiasmo do José Romualdo Quintão, que, do alto dos seus 89 anos, formou os grupos, providenciou as camisetas e puxou os encontros no pavilhão central do condomínio. Animação geral.





O salão de negócios BH-à-Porter começa no próximo dia 6 de março e vai até o dia 10, com as coleções de inverno 23 , em pronta-entrega. Além de ter cerca de 70 marcas participando, já possui 80 confirmações de presença de lojistas-compradoras – algo essencial para o sucesso do assunto.