Gabriela Penna, Rachel Scherrer, Antonio Fernando e Rosângela Mesquita (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



A Burn Experience chega à sua 10ª edição com evento comemorativo, sábado, 4 de março, na Casa de Retiros São José, no bairro Dom Cabral, com variadas atrações gastronômicas, etílicas e musicais, para um público de até 1.5 mil pessoas. Os ingressos estão disponíveis via Sympla. O evento gastronômico vai trazer chefs renomados da equipe Carnívoros BBQ para cuidar das 32 estações, como chef mineira Sheilla Furman, que ficou entre os três finalistas do reality de gastronomia The Taste Brasil, e do TOP Chef Brasil. Ela vai oferecer ao público uma deliciosa paella marinera. Outro convidado especial é o chef Carlos Tossi, pioneiro no americano BBQ no Brasil e pitmaster desde 2012. Sua atração na Burn será o stinco defumado, também conhecido como ossobuco. Outros nomes de destaque são chef Gibão, chef Barão, chef Bola e chef Sandro Massa.

CARNAVAL

em dose dupla





O Porcão em Belo Horizonte está com dois eventos de carnaval garantidos e fica à escolha do folião. Um é no estacionamento externo, comandado pelo Ô Bloco, promete reunir os melhores blocos de BH, de sábado, 18, a terça-feira, 21, sempre de 13 às 22h. Entre os blocos participantes estão “Quem É Essa Aí, Papai?” , “Chama o Sindico”, “Baile do Kin”, “Beiço do Wando”, “Hott”, “Quando Come se Lambuza”, “Então Brilha”, “Baianeiros” e Chris Pipino com o melhor do “Piseiro”. www.sympla.com.br/evento/o-bloco-2023/1832412





***





O outro é umas das festas mais tradicionais da folia em BH, o carnaval do Porcão no Espaço Meet, a partir de sexta-feira, 17. Felipe Hott abre a folia a partir das 21h com o melhor do sertanejo, funk e pagode. No sábado, Pipino com o melhor do Funk e Quando Come se Lambuza, um dos blocos referências da cidade, sobem ao palco. Domingo, dia 19, tem mais Quem é Essa ai Papai? E pra fechar, Asa de Banana, uma mistura de Asa de Águia e Chiclete com Banana, dois monstros do carnaval de Salvador. Segunda, Beiço do Wando, terça, dia 21, são três atrações: Baile do Kin com o melhor do funk, Pacato Cidadão e Chama o Síndico. www.sympla.com.br/evento/carnaval-do-porcao-2023/1832289

CASA NOVA

conforto e mudanças





Aqui perto do jornal tem uma padaria excelente, muito conhecida, a Vianey, que acaba de mudar para um novo prédio, em frente ao antigo. As instalações são ótimas, amplas, confortáveis. São dois andares, com direito a elevador e tem um ótimo estacionamento – que era um dos problemas do endereço antigo. Antes da mudança eles serviam almoço no esquema self-service, muito bom, a quilo, com direito, inclusive, a bufê japonês. Tenho que confessar que todas essas informações me foram passadas pelos colegas de redação que frequentam o local, apesar de já ter provado de várias delícias da casa. Dois jornalistas resolveram conferir o novo ponto e foram almoçar, qual não foi a surpresa quando viram que agora só tem opção a la carte. Já que estavam por lá, decidiram ficar. Fizeram o pedido e um dos pratos chegou rapidamente, o outro, nem sinal. Um deles terminou de comer e o outro ficou a ver navios. Depois de um bom tempo de espera, resolveram cobrar o prato, e nada. Mais espera e a gerente viu, se aproximou, tomou conhecimento. Nada, nova cobrança e então chegou um filé suíno, muito saboroso, porém, mal passado, o que não é aconselhável para carne de porco. Além do a la carte ser mais caro, por obrigação tem que ser bem melhor. Perderam clientes. Será que este novo serviço vai dar certo?





FÉRIAS

com Beach Tennis





Para os amantes do beach tennis, o Rituaali Clínica & Spa, localizado em Penedo, preparou uma semana especial entre os dias 5 e 12, com a presença da renomada Milene Teófilo, ex-tenista profissional, terapeuta e integrante da equipe da Professional Player de Beach Tennis Tássia Sono. Uma boa pedida para férias, cuidados com a saúde

e prática do

esporte preferido.





MULHERES

DO BRASIL

Projeto Saúde-se





Para celebrar o Dia Anual do Saúde-se e a parceria com o Movimento Janeiro Branco, o Grupo Mulheres do Brasil realizou ontem um grande evento on-line, gratuito, intitulado “O impacto de um estilo de vida saudável na saúde física, mental, social e espiritual”, voltado para o público em geral. Ao longo do dia, diversos especialistas que são referências em Saúde Mental e Qualidade de Vida, entre eles o psiquiatra, educador e palestrante Rossandro Klinjey, o psicólogo Leonardo Abrahão, idealizador da Campanha Janeiro Branco, e a jornalista Izabela Camargo, falaram sobre como é possível adquirir hábitos saudáveis para uma vida com mais qualidade. Integrantes do Grupo Mulheres do Brasil deram depoimentos sobre suas superações e desafios de saúde mental adotando um novo estilo de vida. A ex-tenista profissional, Patrícia Medrado, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do México, em 1975, comandou um painel sobre “O impacto da atividade física na saúde mental”, com a jornalista Renata Veneri coautora do livro Atividade Física

no Cotidiano.

SESI CULTURA

oferta de cursos





A Escola de Cultura do Centro Cultural Sesiminas está com inscrições abertas para novos Cursos de Férias. São diversas modalidades para todas as idades, de níveis iniciantes a avançados, estimulando a troca de conhecimento e enriquecimento artístico, cultural e humano. Todos os cursos são presenciais e de aperfeiçoamento.





***





Por falar em Sesi, seus alunos de São João Nepomuceno participaram da etapa final do torneio de robótica virtual e ficaram entre os oito melhores do mundo.

COMIDA NO PRADO

food & fashion





A região do Prado, que já é famosa por abrigar os showrooms de marcas de peso na moda, aos poucos vai se transformando em point gastronômico também. O mais recente agito em comes & bebes ali é a ‘Comida no Prado’, um tour pelos bares e restaurantes do bairro – cuja viagem começa no Museu da Moda – Mumo. A promoção começou no dia 10 e a festa de encerramento será na tarde desse domingo, no belíssimo espaço da Alphorria. Terá cozinha show, lançamento de marca de cerveja, música e mais. A boa ideia é do chef Lino, do Quina do Lino.

LENHA

temporada 2023





Em fevereiro começa novo projeto do chef Marcelo Haddad, a “Confraria de Fogão a Lenha” do Paladino, que a cada mês terá uma temática diferente para surpreender os participantes. A ideia não é dar uma aula de gastronomia, mas proporcionar troca de ideias, conversas, sugestões, e celebrar. No primeiro encontro o tema será cozinha regional à moda da casa, usando ingredientes mineiros em preparações no fogão a lenha. Os ingressos já estão disponibilizados no Sympla.





PRÉ-CARNAVAL

da Narcisa





Carnaval já é uma loucura, imagina um pré-carnaval da socialite Narcisa Tamborindeguy. Impossível prever. Está marcado para dia 4, o Baile “Ai que loucura”, no hotel Fairmont Rio de Janeiro, com a escola de samba campeã de 2022, Grande Rio, e apresentação da DJ Marisa D’Amato. Os ingressos já estão à venda no sympla e diretamente no hotel. O evento, que tem a curadoria e idealização de Bruno Chateaubriand, terá início às 21h, com termino previsto para as 3h da madrugada.





MINAS ROCK

em março





Duas grandes bandas do rock nacional estarão em BH, dia 24 de março, no Minas In Rock: Biquíni e Paralamas do Sucesso. O encontro de gigantes será no Só Marcas Auto Shopping, em Contagem. Os ingressos já estão a venda. A produção do evento é da Marques Produções e Underground Black Pub e Burn Experience. Há ingressos de pista e haverá ainda um camarote open bar. centraldoseventos.com.br/minas-in-rock-com-biquini-e-paralamas-do-sucesso.

DANI

alvo perfeito





A cruzada do governo da Catalunha, na Espanha, para amenizar a imagem de turismo sexual atrelada a algumas de suas comunidades (incluindo Barcelona), pegou em cheio o jogador Daniel Alves. Seja lá o que houve na tal boate, o fato ocorreu logo após tremenda batalha política no país para endurecer a lei de abusos e assédios – com conservadores contra e socialistas a favor do endurecimento. Apesar de ótimo e renomado atleta, o caso deve ser apurado com lisura e a justiça deve ser feita, independentemente dele ser uma pessoa pública. Vale ressaltar que algumas pessoas que residem por lá dizem que ele está sendo usado como exemplo.





BELO HORIZONTE

bicharada urbana





A conscientização ecológica, acabou multiplicando a fauna em regiões próximas às grandes cidades. Em BH, os condomínios registram presença de onça, teiús e até jiboias passeando pelas ruas – para desespero dos moradores. Sem contar os jacarés e capivaras, comuns na Pampulha. Embora os ecologistas argumentem avanço humano sobre o habitat dos bichos, parece que é o contrário: a multiplicação deles, sem controle, é que começa a afetar os humanos – inclusive com doenças e ataques perigosos.

ALMANAQUE

Carioquice





Foi lançado, na última quinta-feira, no Rio de Janeiro o Almanaque Carioquice 2023. O guia mostra que a Cidade Maravilhosa retomou sua rotina cultural com eventos criativos, novos ambientes e espaços revitalizados. A publicação traz dicas para quem deseja explorar a cidade ao ar livre, com indicação de programas nas áreas das artes, música, esportes, e ainda roteiros de comidas saborosas, inciativas de educação ambiental, passeios para os pequenos e para os pets, e muitas opções para quem deseja se divertir, ajudar o próximo, planejar o futuro, aprender, conhecer, estudar e celebrar o Rio.

CLUBE AMORA

assinatura de livros





A Amora, clube de assinatura de livros escritos por mulheres, fez parceria inédita com a escritora, roteirista e podcaster Tati Bernardi para divulgar o Pé de Amora, projeto que publica minilivros de autoras estreantes e cria oportunidades para que essas escritoras sejam lidas por mais pessoas e ganhem visibilidade. As alunas que participarem do pocket curso ‘Fale mal, mas fale de você’, ministrado pela escritora, amanhã, entrarão em uma seleção especial e uma delas poderá ter seu conto publicado na edição de abril do projeto. Cada aluna poderá enviar até três contos inéditos para a Tati Bernardi, que fará a escolha junto com a curadoria da Amora. O conto selecionado será editado e enviado na caixinha da Amora para assinantes no Brasil inteiro.





GRAMADOS

comida em campo





Enquanto por aqui a polêmica disputa entre futebol x shows no Mineirão agita as quatro linhas, em São Paulo os novos estádios viraram points gastronômicos. A saber: o programa, agora, por lá é ir para o camarote e degustar a alta gastronomia que cada um deles oferece. Tanto pode ser a italiana no Allianz Park, do Palmeiras, ou a feijoada oferecida pelo Corinthians, no Neo Química Arena, aos seus vips. A onda veio da Europa, onde, inclusive, o melhor restaurante do mundo, o dinamarquês Geranium, está instalado dentro de um estádio. A bola correndo em campo, ficou em segundo lugar.

POR AÍ...





Os amigos de Eduardo Ferreira lamentam a sua morte, no final da semana passada. Sempre ameno e agradável nas conversas, colecionou muitas amizades por onde passou. O Bardô, bar que teve por algum tempo na Savassi, era prova desse convívio. Há poucos meses também faleceu seu irmão, o artista plástico Chico Ferreira.





O image maker Zeca Perdigão marcou para o dia 16 de fevereiro o baile da revista Olho – editada por ele – sob o tema ‘Surrealism Carnival’. Isso já indica o clima de folia criativa que será a festa, que abre a temporada momesca entre os bacanas & finos. O local será a Movelaria Olga. Décor sob o comando do flower designer Joalce Fernandes.





Com o circuito empresarial paulista pegando fogo por questões políticas, a Abit – Associação Brasileira da Industria Têxtil, conseguiu a proeza de eleger sua nova diretoria em clima de união. O novo presidente é o empresário Ricardo Steinbruch – que além de dono da Vicunha integra a família proprietária da Companhia Siderúrgica Nacional. Mas ele manterá por perto o Fernando Pimentel (que há anos ‘carrega’ a entidade com dedicação), que continua lá em um dos conselhos de cúpula.





Quem já foi na nova unidade do restaurante Gennaro, conta maravilhas do lugar – principalmente do menu diferenciado e preços justos. Sem contar a carta de vinho, também oferecida nesse esquema de custo-benefício honesto. O novo empreendimento do Luiz Eugênio Torres, fica no local onde funcionava o restaurante A Favorita – que foi todo repaginado.