Virada no Automóvel Clube

O vereador Gabriel Azevedo, Sérgio Murilo Braga (presidente do Automóvel Clube) e Fátima, Franklin Bethônico, Maria Elvira Ferreira e o desembargador Marcos Caldeira Brant (foto: Edy Fernandes/Divulgação)



Menos pompa e circunstância e mais animação. Assim foi a passagem de ano no Automóvel Clube de Belo Horizonte. Depois de mais de uma década suspensa, a festa de Réveillon voltou com força total. O traje a rigor com smoking para os homens e vestido longo para as mulheres foi abolido e deu lugar para o esporte fino. A maioria das pessoas escolheu o branco, mas não faltaram modelos em azul, dourado, prata e amarelo e até mesmo o animal print, escolhido por algumas convidadas mais ousadas. O que não mudou foi a qualidade das bebidas e do jantar servido, tudo preparado pelo serviço do Clube que foi elogiadíssimo por todos. A festa ficou lotada. A banda animou a pista e a agitação só terminou depois das três horas da madrugada.

NA ITÁLIA

com Pelé





Numa das voltas da vida, tive oportunidade de ir à Itália com Pelé, a convite da Fiat. Foi tudo do bom e do melhor, primeira classe, hotel na Via Veneto e por aí vai. Na ida, por um problema qualquer, tivemos que parar em Milão, quando o destino era Roma. Quando descemos para esperar a retomada do vôo, outro avião vindo do Oriente parou junto. E os passageiros, quando viram Pelé, ferveram em cima dele, tirando fotos e pedindo autógrafos. Em Roma, o hotel ganhou um público numeroso, na rua em frente, para ver Pelé. No dia seguinte, o Rei foi fazer uma conferência em um salão lotado, com tradução simultânea. De lá, fomos almoçar na bela embaixada do Brasil, que tinha Paulo Tarso Flecha de Lima como embaixador. E Lúcia, é claro, como embaixatriz. Quando terminou o almoço, com comida italiana, uma cena inédita: Pelé ocupando um canto do salão, conversando com os funcionários da

cozinha, informalmente

e com muita simpatia.





***





Falando no Rei, conhecido pela sua simpatia e simplicidade, o jogador Pelé deixou sua marca em BH por razão bem interessante. Em uma das suas vindas aqui, passou pela L’Apogée (o endereço noturno mais chique da cidade na época) e ficou encantado com a beleza de uma frequentadora habitual. A moça era realmente famosa por sua lindeza. E fez o que um homem educado e interessado faz: tentou contato através dos amigos, lançou olhares apaixonados, jogou o charme e até mandou flores. Como não obteve sucesso, parou por aí.

E a vida de ambos continuou como d’antes.





UPCYCLING

E recycling





A indústria da moda tem voltado sua atenção para a sustentabilidade em meio às mudanças climáticas que o mundo atravessa. Segundo o Programa da ONU para o Meio Ambiente, a produção de roupas gera entre 2% e 8% do volume global de emissões de carbono, e o tingimento têxtil é considerado o maior poluidor de fontes de água no mundo. O setor vem demonstrando na prática a preocupação com o meio ambiente e em estimular um consumo consciente. Teresa Souza, professora do curso de Design de Moda da Estácio explica no movimento de uma moda mais sustentável e reflexiva três técnicas se destacam: upcycling, customização e recycling.

O importante é a conscientização de todos.





AÇÕES EM JANEIRO

no Memorial Vale





Muita música, gastronomia e fotografia em janeiro no Memorial Vale. Nesta quinta-feira, 12, haverá encontro com a chefe Beth Coutinho, ao som da música de Raquel Coutinho e Zé Mauro, com degustação ao final. No dia 19, o fotojornalista Lalo de Almeida apresenta seu projeto “Distopia Amazônica”, e o fotógrafo Thiago Carvalho lança o livro Entradas de Minas. Dia 29, o grupo Toca de Tatu apresenta o show instrumental que celebra seus 10 anos

de carreira.





BRASILEIROS

eterno otimismo





A confiar em pesquisa mundial, publicada às vésperas do ano novo, os brasileiros são os mais otimistas em relação ao ano de 2023 – com 85% dos nossos conterrâneos acreditando que será bem melhor do que o ano passado. Os mais pessimistas são os japoneses, com seu ligeiro sorriso amarelo parando em parcos 36%. Aliás, os nipônicos são os que menos confiam em algo bom – desde a explosão de uma arma nuclear, passando pelo controle climático, até a solução da guerra da Ucrânia.

EXCESSO

de zelo





Quem se ocupa do Museu da Moda Mineira devia ser um pouco mais fácil de tratar. Amiga da coluna tem uma série de peças que quer doar ao museu e não tem encontrado boa vontade. Trata-se de um conjunto de leques de plumas que pertenceram à família, mais um casaquinho de vison. Quando ofereceu as peças, pediram que mandasse as fotos. Ela enviou as fotos e não consegue que respondam se vale ou não fazer a doação. Aparentemente a doação foge à proposta do acervo. Será?









JANJA & LÚ

elegâncias





O disse me disse fashion da semana, obviamente, foi o look da nova primeira-dama do país, Janja, na posse do Lula. A questão teve forte simbolismo, com quebra da tradição ao usar calças compridas – em terninho proposto pela estilista gaúcha Helô Rocha. E também foi eco-fashion, com tecido tingindo com plantas naturais, basque bordada por rendeiras do nordeste, brinco em forma de pitanga e por aí. Mas nada como a elegância pura e impecável da vice-primeira dama, Lu Alckmin, em um midi branco e mangas com fendas – que dispensa panfletos explicativos sobre o ‘ressignificado’ da função.





POLÍTICA

põe e dispõe





No festival de documentários históricos veiculados nos feriados de fim de ano, três deles mostraram que julgamentos políticos cruéis e irresponsáveis são recorrentes em nosso país. O primeiro deles, mostrando o calvário de JK no exílio francês, revelou também as humilhações impostas a ele por um inquérito policial militar viciado – acusamentos mentirosos e injustos. O outro, mostrou o massacre do ex-deputado Ibsen Pinheiro deflagrado a partir de matéria irresponsável da outrora poderosa revista Veja. Finalmente, o processo de Lula em Curitiba – resultando em 580 dias de prisão – posteriormente anulado pelo STF, mas ainda muito recente para se fazer um julgamento histórico justo.

TOTÓS & BICHANOS

controle hi-tech





Com a montanha de dinheiro gerada pelo mundo pet (só no Brasil, 51 bilhões em 2021), os bichinhos vão se sofisticando. Uma start up criou mecanismo que identifica os cães pelo focinho – evitando trocas nas devoluções das tosas. Agora, bichanos & tucanos ganharão o mesmo mimo. O hi-tech canino tem aparelhinho ultrassônico, que envia sinais de comando apenas apertando um botão e evitando a gritaria dos donos com seus pets em casa ou na rua – e os latidos exagerados. Um achado e tanto para a vizinhança incomodada.





Pe. LANCELLOTTI

Mi casa, tu casa





O paulista padre Julio Lancellotti que, até aqui, vinha liderando campanhas justas para ajudar os pobres, parece ter perdido o rumo. Vencedor de campanha contra obstáculos que impediam acampamento de desocupados & drogados debaixo dos viadutos (a retirada virou lei, em dezembro), agora implicou até com áreas privadas que usam essa arquitetura preventiva. O alvo foi um espaço do Banco Itaú, em São Paulo. Pelo andar da carruagem, não será surpresa se ele pedir, também, a retirada das grades das casas, depois das trancas das portas da rua e, finalmente, o livre acesso dessa turma ao forno, fogão e geladeira na cozinha do cidadão de bem.

SALA VIP

voo baixo





O ‘conto da Sala Vip’ nos aeroportos brasileiros, ganhou proporções astronômicas nos últimos meses. O fato é que alguns cartões de créditos oferecem esse serviço como bônus, mesmo o freguês tendo renda baixa. Aí a coisa ficou popular. Quem pode, acaba indo para os caríssimos restaurantes próximos esperar o seu vôo. Mas, por razões diferentes, o fenômeno ganhou viés mundial: o aeroporto de Amsterdã, na Holanda, está cobrando taxa de R$ 6 mil e reservas antecipadas – e mesmo assim o problema continua. Daí, simplesmente suspendeu tudo.

RÉVEILLON

em Nova Lima





Baseada na sua máxima de que “a vida não tem replay” a dinâmica Adriana Vasconcelos Oliveira reuniu, mais uma vez, os amigos mais chegados dela e de seus filhos, para a festa de passagem de ano, na “sua casa” no Village Terrace. Isso mesmo, Adriana e Elói estão temporariamente no condomínio enquanto constroem sua casa no condomínio Quintas do Morro. O encontro foi animadíssimo, com direito a um belo show de fogos à meia noite – organizado por Elói Filho. A festa foi terminar depois das 5h da manhã.

POR AÍ...





Depois de 15 anos comemorando seu aniversário na Bahia, o animado Leonardo Pimenta vai passar a data, neste ano, em Petrópolis. É que ele está construindo um belo espaço no exclusivo Locanda Residenze – que é restrito a apenas 20 casas e anexo ao famoso Locanda Della Mimosa. Mas não vai deixar passar em branco: com tudo pronto a tempo do inverno, vai receber seus muitos amigos. O Léo é uma das figuras mais queridas do circuito social mineiro.





No movimentado espaço do ‘Cozinha de Fogo Wals’, instalado próximo aos jardins suspensos do BH Shopping, a presença festejada do estimado casal Sabrina Costa e Wallace Gonçalves com os filhos. Após o descanso de fim-de-ano, eles voltam com tudo ao dia-a-dia da marca Flash D’Or.





Na atribulada cerimônia da posse presidencial em Brasília, destacou-se a figura de uma mulher elegante, com impecável vestido branco com bolinhas pretas, comandando tudo à porta do Congresso. Era a potiguar Ana Tereza Campos Meirelles, chefe do Cerimonial do Senado e uma das mais atuantes auxiliares do presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco. Um exemplo de eficiência.





No quesito fashion, o destaque por aqui na posse do governador Romeu Zema ficou por conta da defensora-geral do Estado, Raquel da Costa Dias. Além de ser a única mulher a ocupar a mesa oficial na Assembleia Legislativa e nas funções do Palácio das Artes, destacou-se pelo seu look totalmente vermelho.