Green card casamentos fraudulentos

(foto: Reprodução)

De acordo com Daniel Toledo, advogado e especialista em Direito Internacional, os casamentos fraudulentos para receber green card estão na mira dos consulados. De acordo com um levantamento da Polícia Federal, em 2021 o número de brasileiros que deixaram o país e não retornaram foi o maior dos últimos 11 anos. No ano passado, 17% dos viajantes que saíram do Brasil não voltaram. Em 2010, quando os dados começaram a ser levantados, o índice era de 7% e em 2019, de 5%. Os Estados Unidos são o principal destino desses imigrantes. De acordo com o especialista, esse tipo de comportamento gera consequências para todos que querem solicitar um visto.

Simone Arcuri, Marcus Vieira e Dalva Camilo (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a press)

BAZAR PRIME

resultado





Apesar das fortes chuvas que caíram em Belo Horizonte durante os dois dias do Bazar Prime, promoção da Jornada Solidária Estado de Minas, o resultado foi satisfatório. O evento fechou os trabalhos do programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas, e contou com a participação de vários logistas. A arrecadação bruta foi de R$ 30.179,62. O valor será investido em equipamentos para as creches abraçadas pelo programa. São elas: Escolinha Evangélica de Educação Infantil; Creche Comunitária Bom Menino; Creche Comunitária Caminhando com Jesus; Creche Comunitária Casinha dos Anjos; Creche Comunitária Instituto Batista Itatiaia; Creche Comunitária Madre Garcia; Creche Comunitária Padre Francisco C. Moreira; Creche Comunitária Recanto Verde; Creche Comunitária Santa Maria Madalena; Creche Comunitária Santa Terezinha; Creche Sementes do Amanhã; Creche Comunitária Vila Piratininga e Creche Comunitária Vovó Geralda Lucas.





VISITA E DEGUSTAÇÃO

programa na cervejaria





A cervejaria Krug Bier já disponibilizou datas para visitação da fábrica nos três primeiros meses de 2023. A experiência já pode ser adquirida no link do Sympla, com três opções: 14 de janeiro, 11 de fevereiro e 11 março, sempre aos sábados a partir de 11h. A Primeira cervejaria artesanal de Minas recebe todos os meses visitas guiadas. O Tour na Fábrica é ministrado por Fabiana Bontempo, cervejeira, sommelière de cervejas e embaixadora da Krug Bier. Ela é a responsável por receber os visitantes e apresentar de perto as matérias primas usadas na produção das cervejas, as instalações da nova fábrica e também o processo produtivo. Quem participa ganha um Kit Experiência Krug. A visita é para maiores de 18 anos.









SINDJOIAS AJOMIG

guia para exportação





O Sindijoias Ajomig e a Brasil Gemas (projeto da Câmara de Gemas do sindicato), em parceria com a Transport Serviços Internacionais, acabam de lançar o "Manual de boas práticas na exportação/retorno de mãos de gemas". Com o objetivo de facilitar o processo de exportação o guia ensina, de modo simplificado, a melhor forma de apresentar uma mercadoria para a conferência da receita federal. Em seguida entra no tópico "nota fiscal", com dicas preciosas, como sempre informar se as pedras são lapidadas ou brutas, o peso total delas, somado ao peso da caixa do envio. O manual finaliza com informações para o retorno da mercadoria para o seu país, como a descrição necessária, os documentos e o valor unitário médio de cada item.

MISS UNIVERSO

Teen 2023





A brasileira Julia Pacco ganhou o título de Miss Universo Teen 2023 em Arequipa, no Peru. No desfile de traje típico, ela se destacou com um modelo rosa e azul representando Carmen Miranda. Durante a competição, a jovem também conquistou o Miss Sorriso 2023. A jovem modelo já tem outros cinco títulos.





RANKING

Brasil City Branding





Belo Horizonte é a terceira melhor cidade do Brasil, na região Sudeste, para se viver, e ficou em décimo lugar no quesito melhor cidade para visitar e melhor cidade para investir. No ranking nacional, ficou em 9º lugar. Dados do ranking Brasil City Branding analisaram boas práticas adotadas para dar visibilidade ao município aliadas ao desempenho econômico, social e turístico. Uberlândia é o 13º nome mais forte para novos investimentos dentre as cidades brasileiras.





NATAL

descarte consciente





O Natal chega com muita fartura de comida, bebida e presentes. Mas já parou para pensar quanto lixo é descartado nessa época? Segundo pesquisas, este ano a data deve levar cerca de 118 milhões de pessoas às compras, e o alto consumo gera aumento de lixo nas casas em todo o Brasil. Entre os resíduos descartados estão papelões, embalagens, embrulhos de presente, sacolas plásticas, garrafas etc. Que tal realizar o descarte correto dos resíduos? A separação e reciclagem corretas são um dos grandes contribuidores quando o assunto é redução da poluição. Fique atento.





CASTANHAS

sumiço





Com os produtos da mesa natalina ficando cada vez mais nacionalizados, as conhecidas castanhas portuguesas sumiram dos supermercados. E, quando aparecem, o quilo fica em torno de R$ 70. Além do dólar nas alturas, outro motivo importante para a subida de preços foram os seguidos incêndios na península ibérica, de onde vem a maioria das importações, destruindo os castanhais. O consolo é que alguns plantios já estão sendo tentados por aqui, mais exatamente em estados do Sul – com algum sucesso experimental.

BELVEDÈRE

novo point





Aos poucos, o comércio elegante do Belvedère vai se transferindo para o miolo do bairro – mais exatamente no entorno da praça Ney Werneck. Além da recém-inaugurada loja da PatBo, também estão por lá a Patricia Motta, a sorveteria Alessa e outras. Mas a dimensão do assunto pode ser dada pelos grandes empreendimentos de comércio nascendo nas redondezas, como o Fly Belvedere, o Street Wall Belvedere e o Pátio Belvedere – todos abrigando lojas. Ainda não dá para competir com as Seis Pistas, digo, avenida Oscar Niemeyer, mas tem tudo pra chegar lá rapidinho.









COPA DO CATAR

incidentes





O brilho da Copa do Mundo no Catar (a melhor de todos os tempos, dizem os entendidos) e o barulho dos argentinos com o tricampeonato só foi ofuscado por dois incidentes – ambos na cerimônia de encerramento. O primeiro foi o gesto obsceno do goleiro portenho com seu troféu, ainda no pódio, uma ofensa gigantesca em pais muçulmano – ou em qualquer lugar, diga-se. O outro, foi a imagem patética do presidente Macron tentando consolar os derrotados compatriotas em pleno gramado, apesar da má vontade explicita do birrento Mbappé em conversar com ele. A imprensa francesa caiu em cima.

CONFRATERNIZAÇÃO

no Belvedere





A estilista e empresária Iorane Rabello abriu seu belo apartamento no Belvedere para brindar o Natal e a passagem de ano com um grupo de amigas. Quase 30 mulheres, todas vestidas de branco ou rosa – isso agora está in para que as fotos fiquem mais harmoniosas, já que estamos vivendo época instagramável. Muitos drinques e uma deliciosa feijoada, música de primeira, muita animação e a mulherada dançou até tarde.

COLÔNIA

de férias





Uma boa pedida para as crianças que estão de férias e ficarão na cidade é a Colônia de Férias do Olympico Club, no bairro da Serra. Com o tema “Meu Verão Favorito”, a Colônia elaborou atividades para estimular a interação, a convivência, aguçar a criatividade e proporcionar novas vivências aos pequenos, sempre supervisionadas por profissionais especializados. As inscrições são limitadas e podem ser feitas na secretaria clube. A colônia de férias será de 23 a 27 de janeiro.









TREM NATALINO

Noel iluminado





O resgate das ferrovias como bem cultural dos mineiros, teve ato simbólico com cerimônia natalina em Santa Luzia, onde o primeiro ramal foi instalado em 1865. Junto com a prefeitura, a Ferrovia Centro Atlântica promoveu a chegada de Papai Noel com direito a locomotiva iluminada, muitos fogos, serpentinas – e inauguração da decoração de Natal local. Fato interessante é que o bom velhinho foi personificado pelo Manoel Flávio Penna (ali conhecido como Su), do alto dos seus 88 anos, que desempenha essa função na cidade desde 1962. E com animação e energia de dar inveja a muita gente jovem.

Empresária Paula Geo (foto: Arquivo pessoal)

POR AÍ..





A empresária Paula Geo (foto) estava na maior correria este mês. Além da agitação normal pode causa das festas de fim de ano, ela mudou de casa e coreu para passar o Natal na nova residência, que, dizem, está linda.





A designer de calçados Debora Germani realizou meet-garden natalino com seus produtos mais os sapatos de Paula Bahia, as bolsas de Cellso Afonso, as roupas de Liana Fernandes, os bijus do Carlos Penna os azeites aromatizados da Claudia Pimenta. Tudo aconteceu em espaço bacana do Belvedere.





Quem também promoveu encontro de vendas em final de ano foi a Elisa Atheniense, em seu showroom da rua Ceará. Com seu prestigio e o peso das marcas ali reunidas, levou muita gente até lá.





A estilista Liana Fernandes recebeu festa-surpresa pelo seu aniversário, durante o encontro com amigas estilistas e convidados especiais. Muita conversa boa e um espumante geladinho na tarde ensolarada – pois ninguém é de ferro.





A Puma quer aumentar seu mercado no país e, por isso, vai instalar sua primeira loja em São Paulo. O curioso é que será em mall de segunda linha, o Shopping Tatuapé, deixando a loja no Shopping Morumbi, para 2023. Ainda no primeiro semestre serão completados três novos endereços.