Réveillon no Automóvel Clube

Depois de dez anos sem promover seu tradicional baile de Réveillon, o Automóvel Clube de Belo Horizonte decidiu resgatar a festa, a pedidos. O dinâmico diretor social do Clube, Franklin Bethônico, já organizou tudo, com um toque de modernidade. Foi abolido o uso do smoking para os homens, e para as mulheres o pedido é que as roupas sejam em tom de branco, prata, dourado ou verde, que é a cor do Clube. A festa será com open bar e open food. Estão à venda mesas e ingressos individuais. Não precisa dizer que a música será de primeira, animando a pista. Venda e convites através do Sympla.

Lucy Silva, Lenita Aguiar, Babi Vasconcelos, Antonieta Rezende, Cléa Gontijo, Dalva Camilo e Denise Guerra na confraternização de Antonieta (foto: Carlos Viana/divulgação)

CONFRATERNIZAÇÃO

reunião de amigas





A animada Antonieta Rezende reuniu – como faz anualmente – um grande grupo de amigas, em seu apartamento em Lourdes, para brindar o fim de ano. Ela remodelou toda a sala de estar para receber mais mesas de forma que todas ficassem confortavelmente instaladas. Decoração de Natal impecável e bufê excelente. Apesar da forte chuva que caiu no horário da festa, as amigas compareceram em massa. Encontro dos mais animados.





RESORT

de neve





Acaba de ser inaugurado o novo resort de neve da rede Club Med, o Club Med Tignes, no coração do vilarejo Val Claret, nos Alpes Franceses. Com investimento de 128,9 milhões de euros e projetado por

Jean-Philippe Nuel, renomado arquiteto e designer especialista em hotéis de luxo. O espaço tem ampla área de lazer e bem-estar para todas as faixas etárias.









CIRCUITO

gastronômico





Termina hoje, a 6ª edição do Circuito Gastronômico de Vilas e Favelas, na Barragem Santa Lúcia, com delícias gastronômicas direto da periferia. Além de cozinheiros das comunidades de BH e região, neste domingo terá o show Roda da (Aline) Calixto com participação especial de Manu Dias e Julia Rocha, seguido ainda de DJ Zubreu. Hoje, o Circuito funciona das 12h às 20h, e entre os destaques estão a Dona Lia (Delícias da Lia), do Alto Vera Cruz, que vai levar uma Língua Recheada com chips de batata-doce; a Marlene Martins, do Taquaril, com seu Embolado berrante; Dona Dirce (Restaurante Q Delicia Comida Caseira), também do Taquaril com a tradicional Feijoada Senzala; a Lora (Restaurante da Lora), do Barreiro, com um delicioso Quibe; o Diones (Recanto do Pastel), com o Pastel frito mais famoso da Cidade Industrial; e a Wanusa, da comunidade do Morro do Papagaio, com um Frango com pó de quiabo.





DÓRIS

do samba





No mês de celebrar o samba, Dóris, uma das cantoras do gênero em Minas, se apresenta hoje, entre 14h e 16h30, dentro do projeto “Festejos na lagoa”, edição especial de 30 anos do CRCP (Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado). A apresentação propõe uma viagem musical pela história do samba, com histórias e clássicos do gênero. Entrada franca





TURISMO

médico





Nos últimos anos aumentou a prática de turismo médico, que é o deslocamento de um paciente para realizar procedimento médico em outro país. De acordo com o Medical Tourism Association, o Brasil está no top 2 “Medical Tourism destination in the world”. O cirurgião plástico paulista Josué Montedonio diz que no início o turismo médico era realizado por pacientes em busca de tratamentos não disponíveis no seu país, mas que nos últimos anos passou a ser comum a busca por tratamentos em países onde o custo é menor, como o Brasil. Segundo o profissional, essa prática requer muita cautela por parte do paciente, que deve fazer uma investigação profunda do profissional que deseja

realizar a cirurgia, e saber que o preço não deve ser o único fator considerado.

EXPOSIÇÃO

no Parque





Fotografias de Jomar Bragança que retratam prédios icônicos desenhados por Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte, estão reunidas na exposição “Niemeyer”, que ocupa o segundo andar do Palácio das Mangabeiras, no Parque do Palácio. Segundo o fotógrafo, a mostra é um pequeno recorte de um trabalho mais extenso: o exercício do olhar sobre a obra de Niemeyer, exercício que busca o diálogo entre a visão do fotografo sobre a arquitetura e a visão do arquiteto sobre a fotografia, investigando e identificando a natureza dessas relações e a trama de seus diálogos.

TRIBUTO livro especial

A galeria de design Etel e a galeria de arte Almeida & Dale lançaram livro, com coautoria de Lissa Carmona e Ruy Teixeira, em tributo ao primeiro ciclo de exposições da Casa Zalszupin. A publicação homenageia o primeiro ciclo de exposições da Casa Museu dedicada ao legado de Jorge Zalszupin. A publicação tem edição limitada. A Casa Museu ocupa hoje a residência projetada pelo arquiteto, onde viveu e trabalhou por mais de 60 anos. Para preservar o legado do arquiteto e designer após o seu falecimento, em 2020, a galeria de design ETEL e a galeria de arte Almeida e Dale transformaram a residência em Casa Museu, um espaço cultural aberto ao público que promove exposições que dialogam design e arte com a arquitetura da casa.

ALTO

investimento





No ano em que completa 20 anos de carreira, a estilista Patricia Bonaldi reinaugurou, na última quinta-feira, sua loja em Belo Horizonte em novo endereço, no Belvedere. O novo espaço tem o dobro do tamanho e tem projeto do escritório de arquitetura Messa Pena, responsável por todos os projetos arquitetônicos que a marca fez no Brasil nos últimos dois anos. Entre as novidades, estão a linha festa, casual, beachwear, Apartamento03 e collabs de acessórios, sapatos, óculos e homewear.





***





Uma semana antes, a empresária reinaugurou a loja de São Paulo, onde recebeu convidadas especiais, uma delas foi a atriz Monique Alfradique (foto). O novo local tem espaço exclusivo para a linha home da marca PatBo, criada em parceria com a Camicado.

REABERTURA

Capela de Santana





A Capela de Santana, que fica nos jardins da Casa Fiat de Cultura, passou por um período de manutenção e foi reaberta ao público semana passada. A reinauguração contou com o concerto do Quarteto de Cordas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que apresentou um repertório versátil, com obras que percorrem os períodos Barroco, Clássico e Romântico. A Capela de Santana foi inaugurada em 1958 e é um exemplar da arquitetura modernista de Belo Horizonte e é tombada pelo patrimônio estadual e municipal.

JOIAS

inspiração barroca





Duas marcas mineiras se unem em uma collab inédita: A AeM Joias, joalheria mineira especializada em peças em prata 925 e gemas naturais, e a Arte Sacra, de moda feminina, criaram uma joia inspirada nas obras de Aleijadinho e Ataíde. Baseadas e inspiradas pelas dobras, curvas e detalhes do estilo, as designers Ana Cecília Artiaga e Renata Mazzoni, desenvolveram uma peça exclusiva e com edição limitada, para Carolina, Fernanda, Marcela e Renata Malloy presentearem clientes especiais da Arte Sacra. A joia é um piercing de encaixe, com volumes e texturas que remetem aos drapeados

nos tecidos.









VERDES

Marias





No dia 15, as três irmãs Mariana Moraes, Maria Carolina Moraes e Maria Clara Moraes receberam o Prêmio Lixo Zero Brasil. Elas venceram na categoria "influenciadores", concedida àqueles que se sobressaíram na promoção do conceito lixo zero no país por meio do exemplo, trabalho e dedicação. O Verdes Marias – movimento das irmãs – estimula a busca por uma vida mais sustentável aumentando a conscientização ambiental influenciando pessoas a repensar o consumo, utilizar materiais reutilizáveis e produzir itens de limpeza e cosméticos com receitas caseiras.

PRESENTES

Noel reciclado





O sucesso do comércio de objetos em segunda mão está se confirmando nesse Natal, com muita gente buscando neles os presentes de ocasião. O fenômeno é mundial. O diferencial é que, por aqui, os aparelhos eletrônicos são os mais procurados, seguidos por objetos para casa. Em outros países, principalmente da Europa, o maior volume é de roupas usadas de grifes famosas – procurados não apenas pelo preço e qualidade, mas também em nome do meio ambiente. É o primeiro Natal medido sob o foco da chamada ‘economia circular’.

NATAL

nos Vinhedos





A primeira edição do 'Natal nos Vinhedos' já começou, convidando o público a brindar a magia dos festejos natalinos com o melhor da produção vinícola da microrregião. Tendo como cenário as encantadoras paisagens do Vale dos Vinhedos de Bento Gonçalves (na RS 444, KM 21, em frente à vinícola Miolo), o circuito de apresentações tem programação especial todos os finais de semana, até o dia 23, a partir das 18h30. São mais de 15 estabelecimentos que comercializam seus produtos no local. A programação finaliza com o Coral Vale dos Vinhedos, no dia 22, e com a peça "Um Encanto de Natal", da Cia Circense Sorriso com Arte, no dia 23.

TERROIR

curativo





Com seus vários terroirs em cachaça (Salinas), café (cerrado) e ‘queijo artesanal’ (Canastra e outros), Minas caminha também para ter regiões especificas para seus diferentes tipos de mel. O território prestes a obter ‘denominação de origem’ para produção de mel raro é o norte de Minas, com uma variedade produzida a partir das flores de aroeira. Os fatores de estimulo imunológico e preventivo para algumas doenças são seus principais diferenciais. O aspecto escuro e cristalização orgânica e o uso como conservante de alimentos estão entre outras vantagens. Há de se registrar que já são reconhecidos benefícios de florações com potencial tão rico quanto, como o alecrim do campo (própolis verde) e o assa-peixe (imunizante).





NATAL MINEIRO

novo turismo





Pelo visto, a região serrana gaúcha, com Gramado ao centro, não monopoliza mais o turismo natalino em nosso país. O movimento de cidades históricas mineiras com promoções, festas e decoração especial de Natal está atraindo muita gente para cá. A lista começa em Tiradentes (com longa agenda de eventos, incluindo projeções de imagens em igrejas e monumentos), passa por Ouro Preto (com intensa iluminação de Noel) e chega a Diamantina, Serro, São João Del Rei e outras. O ouro de Minas, no caso, são tradições típicas daqui – como os grupos de cantoras Pastorinhas, presépios artesanais e figuras em cerâmicas estilizadas por artistas locais.

MULHERES

despertar juntas





O grupo Mulheres que Despertam Juntas, criado por Silvana Lages, volta a se reunir na próxima quarta-feira, durante rodada de negócios no Terraço Libertas, na praça Marília de Dirceu. Como nas outras ocasiões, além de aproximar quem produz algo diferenciado com potenciais parceiros, fornecedores e clientes, também promoverá palestra sobre as novidades do setor. O foco, claro, é o aumento das vendas. A embaixadora da turma é a Maria Antonia Calmon – a criadora da camisaria bacana na cidade. O surgimento de grupos como esse, revela o poder feminino em vários tipos negócios e não apenas na moda.

POR AÍ...





Um grupo de conhecidos fotógrafos de BH está promovendo a edição 2022 do ‘Foto Bazar’, no Studio Câmera Clara – que fica no bairro da Floresta. O objetivo é incentivar o colecionismo e valorizar esse mercado. Começando pelas mulheres, estão lá Barbara Lissa, Denise Santos, Isis Medeiros, Juliana Sícoli, Marcia Charnizon, Maria Vaz e Marlene Ribeiro. A lista de profissionais masculinos inclui Márcio Rodrigues, Weber de Pádua, Álvaro Frágua, Daniel Mansur, Jomar França, Miguel Aun, Henrique Gualtieri, Eugênio Sávio, Alexandre Lopes, Alexandre Mota, Carlos Vaz, Cristiano Xavier, Fernando Martins, Guilherme Horta, Rafael Freire e Rodrigo Albert.





O ator e humorista Carlos Nunes é o mais novo imortal da Academia de Letras do Serro. Ele assumiu sua cadeira ali na semana passada e, durante a posse, lembrou suas ligações com cidade e a influencia disso com a sua formação artística e pessoal. Por falar nele, no próximo ano ele retorna aos palcos em dose tripla com os sucessos ‘Como Sobreviver em Festas com Buffet Escasso’, ‘Francisco’ e ‘Aperte o Play e Sorria’.





A maison Dior tem novo diretor-executivo, o Antoine Arnauld (filho do Bernard, dono do grupo ao qual pertence a marca), que foi para o lugar do Sidney Toledano. A notícia interessa por aqui, porque o Toledano morou no Rio, falava bem o português e sempre recebia os brasileiros com distinção.





Uma delícia um programa de TV com o nome de ‘O Diabo Veste Roupa Usada’, em óbvia paródia do filme O Diabo Veste Prada – onde a personagem principal recebia toneladas de roupas exclusivas das marcas famosas. No caso do programa é o oposto: só roupa de brechó para vender sob a legenda “quem dá mais?”. Negócios & humor.