(foto: Reprodução/ Instagram ) O Papai Noel já está na Cidade de Natal, pronto para receber os visitantes. A megacidade cenográfica natalina, instalada em BH, já está em funcionamento, com três andares e mais de 4 mil metros quadrados.



O clima natalino está de encher os olhos e tem até neve artificial caindo na Praça das Luzes, onde está a árvore-de-natal. Tem também o Parque dos Duendes, a Oficina dos Elfos, a Cabana do Noel e o Correio Mágico, localizado na Vila do Noel, onde as crianças podem enviar as cartinhas direto para o Polo Norte.



No térreo, os brinquedos são destaque: tem o trenzinho de Natal e o Parque Hello Kitty and Friends©; a pista de patinação no gelo; o cinema 8D; etc. Já no terraço está uma das principais atrações gastronômicas, o restaurante O Italiano, e o Grande Teatro mágico, onde são esperadas atrações como o espetáculo Música de Brinquedo, da banda Pato Fu, O Tubarão Martelo, o Circo dos Sonhos de Marcos Frota e muito mais ao longo da temporada.



A Cidade de Natal fica no Espaço 356 (bairro Olhos d'Água), até o dia 23 de dezembro, com realização da naSala e patrocínio master da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. As entradas custam a partir de R$ 30 (com meia entrada social mediante doação de alimento não-perecível).

ESQUINA

do mundo





A Copa do Catar acabou levando o assunto para além do futebol. Não se pode dizer que as criticas feitas ali sob a ótica de valores ocidentais, tenha ofuscado o brilho do gigantesco e eficiente trabalho realizado pelo pequeno e rico país árabe. Mas esse debate revela o inquietante dilema do mundo atual: consolidar a liberdade plena do Ocidente, mesmo gerando ambiente visivelmente anárquico e decadente, ou adotar a liberdade relativizada do Oriente que, por outro lado, prioriza o crescimento, a pujança, a ordem e

segurança social



ENTREGAS

confusão e prejuízo





No fim de ano, as festas de confraternização explodem e as encomendas de tortas, salgados e doces também, a maioria delas para entrega no local do encontro. As empresas têm que ter um controle muito eficaz para dar conta do recado, porém, infelizmente não é isso que está ocorrendo. A coluna tomou conhecimento de várias entregas trocadas, e na hora da festa o local já está fechado e a reclamação só é recebida no dia seguinte. A solução fica em um mero pedido de desculpas e, se for o caso, devolução do valor pago a mais, caso o produto comprado – e não entregue – seja mais caro. Outro dia uma amiga da cluna encomendou na Pastelaria Marília de Dirceu uma tora de camarão. Foi entregue no horário marcado, mas ninguém vai cortar uma torta antes da festa para conferir o recheio. Qual não foi a surpresa quando serviram e a torta era de frango. Quem encomendou não come frango, e só não ficou a ver navios porque tinha outros quitutes. Quem recebeu a de camarão deve ter pulado de alegria, ou passou aperto se for alérgico.





BAZAR PRIME

Jornada Solidária





A Jornada Solidária Estado de Minas encerra suas atividades de 2022 com mais uma edição do Bazar Prime, no Hotel Fasano, nos dias 5 e 6 de dezembro. Além da área da Jornada, com roupas novas, recebidas de doação por importantes marcas de BH, a preços especiais, como Barbara Bela, Essenciale, Printing, Equipage, entre outras, várias grifes e lojas terão um espaço próprio e darão parte da venda para a Jornada Solidária. Já confirmaram participação: Átmo, B.Boucle, De Luxe Basic, Lola Lipi, Maria Antônia Calmon, Mi Florcita, Perfetto Saboaria. Muitas outras ainda vão aderir. O Bazar Prime tem apoio da Central Press, do Hotel Fasano e abrirá as portas no dia 5, às 14h.





ITÁLIA

casa barata





Algumas cidades italianas estão “minguando”. A população é mais velha, por tanto diminuindo cada vez mais, e o governo já tomou algumas medidas para resolver o problema: está oferecendo incentivos para estrangeiros comprarem e se mudarem para suas casas históricas. Uma delas é a cidade de Presicce, na região da Puglia. Por 30 mil euros (R$ 166 mil) você compra a casa. Presicce é uma charmosa vila conhecida como a “cidade do ouro verde”, graças aos olivais ao redor, situada em uma região do sul de terras agrícolas e litoral mediterrâneo intocado.





FEIRA

Panorama





O Parque do Palácio recebe a primeira edição da Feira Panorama, projeto que celebra marcas, produtos e designers, nos dias 3 (das 11h às 18h) e 4 (das 9h às 18h) de dezembro. Com curadoria do designer de joias Carlos Penna, a ideia é criar um espaço plural onde a moda e o design nacional são os carros-chefes. Participam marcas como a carioca Prebay, a curitibana Reptilia e as mineiras Hana Kahlil, P.O.R e Georgia, entre outras. O Restaurante do Palácio montará um bar de vinhos junto à feira, que também contará com um DJ comandando o som.

NATAL

antecipado





Vera Comini, Maria Antônia Calmon, Adriana Vasconcelos, Mirele de Castro Veado, Regina Teixeira da Costa, Sandra Botrel, Tânia Salles, Carla Calvo, Patrícia Duque, Andrea Dayrell, Valéria Junqueira, Isabela Teixeira da Costa, Vania Myrrah (foto: Luisa Carnevali/divulgação) O grupo de amigas da cidade, intitulado as Lindidinhas fez, na última quarta-feira, sua reunião de confraternização de fim de ano, para evitar a concorrência com outros compromissos em dias mais próximos do Natal. O encontro foi animadíssimo, com direito a amigo-oculto e, claro, muitas fotos para ficar na lembrança. Entra as presenças Mirele Castro Veado, Carla Calvo, Maria Antônia Calmn, Adriana Vasconcelos, Isabela e Regina Teixeira da Costa, Sandra Botrel, Tânia Salles, Patrícia Duque, Andrea Dayrell, Valéria Junqueira, Vânia Myrrah.





MOSTRA DE ARTES

de Tiradentes





Hoje, Tiradentes recebe uma coleção exclusiva de Tadeu Bandeira e inaugura o MARTIR – Mostra de Artes de Tiradentes, um espaço que faz parte do Instituto Tragaluz e é totalmente dedicado à arte contemporânea mineira, em evento fechado para convidados. O Martir valorizará ainda mais a arte contemporânea em Minas Gerais. A coleção é uma exposição permanente que poderá receber outras ao longo do tempo. O espaço foi cuidadosamente restaurado, localizado na Rua Direita. Entre os artistas que compõem o acervo estão: Adriane Gallinari, Ângelo Marzano, Ana Horta, Arlindo Daibert, Carlos Bracher, Cristiano Rennó, Fani Bracher, Fernando Cardoso, Fernando Lucchesi, Isaura Pena, Jorge Fonseca, João Castilho, José Alberto Nemer, José Bento, Léo Brizola, Marcos Coelho, Benjamin, Marilá Dardot, Mônica Sartori, Nello Nuno, Pedro David, Pedro Motta, Pedro Neves, Ricardo Homem, Rodrigo Mogiz.

DESIGN

e moda





A A.Criem - Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais - e o Fórum Estadual do Design promovem, nesta terça-feira, 29, uma rodada de conversas envolvendo todos os braços do design e a interlocução com a moda. Serão dois painéis de debate: o primeiro contará com as presenças de Jonas Laktin (design de ambientes), Thiago Mirandes (design gráfico), Maria Clara (design VM), Bruna Machado (design web), com mediação de Silvia Fernandes, conselheira de moda do Comuc. No segundo, que abordará a moda nos diferentes segmentos de produtos, estarão presentes o estilista Victor Dzenk (vestuário), Tati Azi Ado (bolsas), Cissa Ribeiro (joias), Gissa Bicalho (bijoux), Tay Duta (Têxtil), Gabriel Lima (estamparia digital). A mediação será de Fanny Littmann. O encontro será no P7 Criativo.

MUSEU DA MODA

mesa redonda





O Minas Trend terminou, oficialmente, na quarta-feira passada, com a realização de um talk entre Mary Arantes, curadora da exposição “O Papel do Tempo”, e o estilista Luiz Cláudio, idealizador das vestimentas de papel da mostra, com intermediação da jornalista Heloisa Aline. O evento foi no Museu da Moda de Belo Horizonte para onde, tradicionalmente, as exposições principais do maior salão de negócios do Brasil se deslocam, ficando em exibição até o final do mês. Além dos fashionistas, contou com a presença da secretaria municipal de Cultura, Eliane Parreiras, que em sua fala ressaltou a importância do trabalho realizado pela dupla de estilistas, colocando a moda em status relevante, enriquecendo o repertório da cultura e reafirmando o diálogo entre moda e arte. Quem marcou presença foi Mariângela Miranda Marcon, presidente da Câmara da Indústria do Vestuário e Acessórios da Fiemg. Ela salientou os novos caminhos do Minas Trend, que, na última edição, já abarcou o segmento de lingerie e pretende também abraçar o universo kids. Na exposição, Mary Arantes reflete sobre o papel, matéria-prima essencial na construção dos croquis e moldes, sobre o papel do tempo, o papel no tempo, o papel da moda e o papel na moda. Parceiro antigo, Luiz Cláudio encontrou na alfaiataria a forma de representar brilhantemente todas as simbologias propostas pela curadora.

ILUSÕES

perdidas





Na semana passada, comentamos sobre o desencanto de estilistas com a ‘moda gestão’ – citando o caso da venda pelo Tom Ford da sua empresa. Há outros casos similares, embora com decisões diferentes – como a do Jean Paul Gaultier, que resolveu fazer apenas as duas coleções de alta-costura por ano. Pois, nessa semana, o belga Raf Simons, anunciou que fechará sua marca após 27 anos de labuta. Passa a trabalhar, em tempo integral, na Prada. Antes, passou pela Dior e Calvin Klein – entre outras. Traduzindo: continua na criação, mas deixa gestão.

DARCY RIBEIRO

quarup paulista





Quem chega de São Paulo, conta maravilhas da exposição montada no Sesc 24 de Maio, comemorando os cem anos de nascimento de Darcy Ribeiro. Desde a entrada, com a reconstituição de uma aldeia indígena (a paixão de sua vida acadêmica), há trabalhos superinovadores – com a sonora do compositor Tom Zé e as fotos do Bob Wolfenson. Por aqui, também continuam as homenagens – como a que foi prestada em Montes Claros (sua terra natal) com debates na Unimontes.

FORA

da Gucci





Alessandro Michele não é mais o diretor de criação da Gucci. Após 20 anos na marca italiana, sendo os últimos sete como diretor, fazendo desfiles grandiosos em castelo, introduzindo a moda agênero e fazendo collabs importantes, decidiu mudar de rumo. Resta saber quem ocupará o lugar e como será a nova fase Gucci.

BETHÂNIA

potente e cristalina





Em sua recente passagem por BH, a cantora Maria Bethania deixou a plateia fascinada com a potência forte e cortante da sua voz. Embora isso não seja nenhuma surpresa, parece que sua energia está aumentando e se revelando ainda com maior brilho e mais cristalina. Como o bom vinho, rompe o tempo. O roteiro, montado por ela própria, foi um sucesso – tanto que teve que reprisar o show no domingo. Nas suas apresentações, prestou uma emocionada homenagem à amiga Gal Gosta. Quem foi, saiu de lá com alma nova.

ESQUEMAS

obscuros





A Netflix está exibindo o documentário ‘Esquemas da Fifa’, revelando negócios estranhos ali realizados durante anos. Um deles, foi transferir decisões cruciais da instituição ao dono da Adidas – em troca de bom faturamento em marketing. O interessante é que conhecido da coluna sentiu de perto esse poder, ao ver os serviços que prestaria na Copa de 2014 (aprovados em todas as instâncias) serem dispensados durante reunião decisiva na sede da entidade, em Zurique. A beneficiada direta com isso, acabou sendo a Adidas. Agora, entende-se a razão. Dizem que, após a saída

do Blatter, tudo mudou – para melhor.

POR AÍ...

O circuito das artes plásticas lamentou a morte, na semana passada, do artista Chico Ferreira – um dos mais cotados nesse circuito na Capital. Afastado das atividades nos últimos anos, deixa um legado de belas obras e alto prestigio nesse disputado mercado.





O Grupo Arezzo & Co. vai ampliando seus domínios na moda nacional. Desta vez, a marca BAW Clothing, que integra o pool de empresas do grupo e é dedicado à moda casual, abriu endereço no Morumbi Shopping (SP). Anteriormente já havia inaugurado outra flagship, no Rio, no BarraShopping.· A Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban), realizou cerimonia de entrega do Mérito Líbano-Brasileiro de Minas Gerais, ano 2022 – sendo agraciado o empresário e chef de culinária internacional, José Zaharam Junior. Em suas criações ele contempla sabores do Líbano, Brasil e Itália. Segundo o presidente da entidade, Frederico Aburachid, ele é um dos mais destacados associados daquela comunidade.





A revista ‘Marimbondo’ (que fala sobre artes & afins) voltou a circular, depois de um ‘hiato estendido’. Nesta edição de retorno, o assunto principal é a literatura – mostrando a evolução do tema por aqui. A obra é criação da dupla Carol Macedo e

Julia Moysés e o lançamento foi na Livraria Quixote.