Meu nome é Gal

Conheci Gal Costa lá pelos anos 60. Tinha ido a Salvador para ser madrinha de um casamento e me hospedei no Hotel da Bahia, que era o máximo da época. Desci para encontrar amigos no hall do hotel quando vejo um amigo, repórter do JB carioca, que era o melhor jornal do país, conversando com uma jovem. Fui ao encontro deles e ela era uma mocinha que torcia para ser convidada a cantar no Rio. Dizia que tinha uma boa voz, vontade e que era amiga de Caetano Veloso. E que podia e sabia cantar muito melhor do que Maria Bethânia. Queria apenas uma oportunidade para mostrar seu talento e contava com o jornalista carioca para conseguir isso. Seus amigos ignoravam seus planos. A moça não estava falando mentira, virou Gal Costa, cuja morte na semana passada todo o país lamenta.





***





Outro testemunho é de amigo da coluna que a conheceu nos anos 1970. Segundo ele, a grandeza da voz de Gal Costa igualava-se à sua simplicidade como pessoa. Após um show no Francisco Nunes, acabou levando-a para jantar na efervescente Cantina do Lucas (no Edifício Maleta) – e o encontro acabou ai. Mas, ao visitar Salvador, alguns meses depois, foi reconhecido por ela na porta do teatro em que se apresentava e fez questão de retribuir a gentileza em sua terra natal.

A Academia Mineira de Letras organizou uma bela homenagem pelos 120 anos de nascimento de Juscelino Kubitschek. Na segunda-feira teve uma sessão solene com a presença da filha do ex-presidente, Maria Stela Kubitschek. JK foi eleito por unanimidade para a AML em 1974 e tomou posse no ano seguinte. Maria Stela veio do Rio de Janeiro especialmente para a cerimônia, junto com a filha Jussarah. Durante a solenidade, ela foi presenteada pelo presidente Rogério Faria Tavares com a cópia da carta com que seu pai se inscreveu à cadeira de número 34 da entidade. Na terça-feira, foi celebrada uma missa na Igrejinha da Pampulha pelo acadêmico Dom Walmor.





Pela primeira vez a Festa de Natal da Jornada Solidária Estado de Minas para as crianças das creches beneficiadas será em um dia útil. Desde que foi fundada em 1964, a festa sempre foi aos sábados, mas como o salão Luminis Urban Play que sede o espaço, os monitores e dá grande parte da decoração está com todos os finais de semana e feriados ocupados, a solução foi essa. Participam mais de 730 crianças de 3 a 5 anos, além dos responsáveis pelas creches e mais de 50 voluntários que atuam no serviço de lanche, organizando filas, maquinado as crianças, fazendo tatuagem, e como personagens infantis para entreter os pequenos. O ponto alto é a entreter do Papai Noel (Pedro Reis), que faz questão de abraçar todas as crianças que recebem um presente na saída. A festa será nesta quarta-feira, 16, das 9h às 13h, e conta com a parceria do Luminis Urban Play, de Pedro Guerra; do supermercado Epa e da Rede Mater Dei de Saúde que todos os anos coloca uma ambulância com equipe médica durante toda a festa.





E tem espetáculo? Tem sim, Senhor! Devido ao grande sucesso, o Circo dos Sonhos prorroga sua temporada em BH até 18 de dezembro. No picadeiro, palhaços, acrobatas, malabaristas e contorcionistas. Ly, uma criança que não desgruda do videogame, vê seu aparelho entrar em curto-circuito e sua tela dá lugar a um portal, que a leva ao Mundo da Fantasia. O circo está montado em frente a Lagoa da Pampulha.





O fim de ano chegou e está na hora de programar onde passar a virada do ano. A promouter Tereka Araújo, já está com sua festa de Reveillon 2023 toda organizada. Será no Pic Pampulha, com sistema All Inclusive, e para animar a noite terá participação dos músicos Matheus Ianc, Baineiros e

Banda 80 Futebol Clube. Uma boa opção.





Vencedor do Concurso Rainha Elizabeth da Bélgica em 2021, o pianista francês Jonathan Fournel faz sua estreia com a Filarmônica de Minas Gerais executando um dos concertos mais famosos do repertório pianístico romântico, o Concerto para piano nº 2 de Chopin, nos dias 17 e 18, às 20h30, na Sala Minas Gerais. A regência é do maestro convidado Marcelo Lehninger. Ainda no programa das duas noites, a obra Eugene Onegin: Polonaise, de Tchaikovsky. Os ingressos estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais. Este concerto será transmitido ao vivo pelo canal da Filarmônica no YouTube.

Cescon Barrieu Advogados está com quatro novos sócios nas áreas imobiliária, bancária e financeira, fusões e aquisições e trabalhista. Três deles assumem a posição em São Paulo e um em Belo Horizonte e todos são advogados associados promovidos pela banca. São eles: Daniel Ribeiro Petersen, Marcelo Moura, Matheus Bittencourt Fernandes e Viviane de Azevedo Rodrigues.

A crise de energia da Europa, provocada pela guerra da Ucrânia com a Rússia (com o corte do fornecimento do gás para aquecimento pelos russos para todo o continente), está provocando uma debandada dos europeus para lugares mais quentes. O chamado trabalho à distancia facilita o assunto. Essa turma está sendo chamada de ‘nômade energética’, em referência ao similar ‘nômade virtual’, isto é quem não tem lugar fixo para pegar no batente. As opções preferidas são os arquipélagos das Canárias e da Madeira, além de Caribe.

O presidente da ACMinas, José Anchieta Silva e o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Adriano Faria, acabam de assinar um termo de cooperação, por meio do Chamamento Público Laboratório Aberto, para a criação conjunta de soluções inteligentes para a economia na cidade. Inicialmente, a parceria contará com a implementação e desenvolvimento de dois programas de capacitação em parceria com o Sebrae-MG: o “DNA Empreendedor” e o “Lapidar”. Os programas oferecem cursos, oficinas, palestras e encontros temáticos em gestão empresarial e transformação digital das empresas locais, e identificam pontos de melhoria na gestão e criação de um ambiente favorável aos crescimentos dos negócios na cidade. Com o início da parceria, a ACMinas deve criar também estratégias de atuação permanentes no atendimento aos cidadãos que frequentam a Sala Mineira do Empreendedor, localizada no BH Resolve.





Conhecido por ser um reduto da cena musical contemporânea, o Conservatório UFMG inaugura na sexta-feira, a exposição Dona Jandira: uma vida pela arte, em homenagem aos 20 anos de carreira em Minas. A abertura da exposição será às 19h15 com show especial de Dona Jandira e banda, às 20h. A apresentação integra a programação “Especial 2022: Retratos do Brasil”, projeto que marca o bicentenário da independência do Brasil com concertos que retratam manifestações diversas de música brasileira e ajudam a refletir sobre nossa identidade plural. A entrada é gratuita.

A nova legislatura da Assembleia Legislativa, que começa em 2023, vai ter número recorde de mulheres – cerca de 23 deputadas. Uma conquista e tanto, mas que, pelo visto, está sendo pouco comemorada pelas feministas de plantão. O curioso é que uma delas, a Chiaria Biondini, é tão jovem que só poderá assumir depois das outras – quando completar 21 anos. E tem mais: teremos também uma índia eleita deputada federal, da tribo xacriabá.

A gastronomia brasileira rende frutos também no campo. Surpresa para a maioria, somos um dos maiores produtores de pimenta-do-reino no mundo. A região líder no assunto, agora, é o Espirito Santo – inclusive com terroir reconhecido (em razão da latitude e tipo de terreno), sucesso internacional. No último ano, foram 100 mil toneladas. A fama é tanta, que até países conhecidos por produzi-la estão comprando daqui para revendê-la como sua – caso do Vietnã.

Naty Vasconcelos que é muto querida pela sociedade, fez questão de correr, pela terceira vez, a maratona de Nova York, mas dessa vez teve um sabor especial, afinal, a jovem acaba de passar por uma prova das mais difíceis, enfrentou um complicado câncer de tireoide, que demandou duas cirurgias, a última, há poucos meses. Os médicos já disseram que está curada, mas ela queria enfrentar mais essa prova de resistência, e cumpriu com louvor. Amanhã a maratonista faz aniversário.

Ainda sobre o Feijão Solidário, não podemos deixar de dar um destaque especial para duas jovens empresárias da área da confeitaria que brilharam na mesa de doces e de café. Não vamos tirar o mérito dos renomados bufês que já são parceiros antigos da jornada e fizeram bonito como o Catharina, Club do Chef, Meu Buffet, Pichita Lanna, Rullus e Célia Soutto Mayor. Mas, Juliana Nunes foi pessoalmente levar 700 bolinhos individuais de chocolate, da sua Fofíssimo Bolos, que foram consumidos rapidamente pelos convidados que fizeram questão de levar vários exemplares para casa. A outra foi Lorena Cozac, proprietária da Mole Antoneliana, que doou oito quilos de petit fours variados da sua confeitaria para a mesa de café.

POR AÍ...





O Sicepot-MG – Sindicato da Construção Pesada de Minas Gerais – marcou sua tradicional festa de confraternização de fim de ano para o dia 1º de dezembro, às 20h. Será no pilotis do prédio onde fica a sua sede, no Luxemburgo. Anfitrionando, a diretoria ao lado do presidente João Jacques Vaz.





Uma turma mineira baixou em São Paulo para o desfile que a Charth realizou no prédio da Bienal – com muita moda e vaivém de celebs. Aproveitaram e foram ao Salão Casamoda, realizado no Unique Hotel.





O empresário Carlyle Ferreira, que comanda (com sucesso) o restaurante Graciliano, no Belvedere (que tem um dos melhores menus self-service da cidade), está com novidades na praça. Ele abre a paneteria ‘Fofo de Belas’, na praça Marília de Dirceu, na próxima semana – com muita coisa boa saindo do forno.