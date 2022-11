A Bandeira do Brasil, finalmente, está em evidência

Uma inveja dos americanos que curti durante muito tempo foi o uso que fazem da bandeira do país. Ela balança na porta das casas (e todos respeitam, ninguém rouba), está no alto dos prédios, tremula em carros e por aí vai. Por aqui, ninguém jamais ligou para a nossa bandeira, que raramente era usada em acontecimentos públicos. Em um dos almoços que fiz em minha casa, num 7 de setembro, coloquei bandeirinhas em todas as mesas, para espanto dos convidados. Ficaram todas em seus lugares, ninguém quis carregar para casa. Uma inveja dos americanos que curti durante muito tempo foi o uso que fazem da bandeira do país. Ela balança na porta das casas (e todos respeitam, ninguém rouba), está no alto dos prédios, tremula em carros e por aí vai. Por aqui, ninguém jamais ligou para a nossa bandeira, que raramente era usada em acontecimentos públicos. Em um dos almoços que fiz em minha casa, num 7 de setembro, coloquei bandeirinhas em todas as mesas, para espanto dos convidados. Ficaram todas em seus lugares, ninguém quis carregar para casa.









Como moro perto do quartel da 4ª Divisão do Exercito, pude ver nossa bandeira usada de todas as maneiras – saia, blusa, cobertura para cabeça, capa ou apenas cobertura para braços.

Lembrei-me do dia em que fiz a bandeira de blusa para participar de um acontecimento político na Praça da Liberdade, quando fui muito debochada. Era quase como se estivesse apenas de calça comprida e sutiã, querendo chamar a atenção. Mas gostei bem da novidade – só não me lembro do motivo do ajuntamento, com discurso político e tudo.





Além do uso da Bandeira do Brasil como distintivo, os últimos acontecimentos tiveram um valor extra, animados. As pessoas apareceram nos pontos escolhidos para protesto pela vontade de discordar e não por qualquer tipo de convocação.





Tenho exemplos dentro de casa, com sobrinhos participando do protesto na Raja Gabaglia – de casais a jovens. Não podia imaginar que o protesto estivesse tão forte até em minha família. E paguei um bom preço para a circulação dos descontentes. Minha rua, que sempre foi calma, transformou-se em estacionamento duplo. Vale aqui elogiar os motoristas, que respeitavam as portas das garagens.





Com bandeira ou sem bandeira, o que nos confortou e deu esperança foram os protestos. Os brasileiros aprenderam a ir para as ruas sem serem convocados por ninguém, apenas para protestar contra a situação política. Torço para que nada saia do protesto sem violência, tenho muito medo da agressividade.





Sou do tempo em que os belo-horizontinos, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, saíram pelas ruas depredando pontos comerciais de italianos e alemães.

Pai de amigo meu perdeu loja em plena Rua da Bahia, outro em plena Avenida Afonso Pena. Isso, só de gente que eu conhecia, sem falar no restante da cidade.





Meninota ainda, senti muito a invasão de uma loja que vendia balas na Rua da Bahia. As donas eram suíças, não tinham nada a ver com a guerra. Era linda, bem europeia, com imensos vasos de cristal, nos quais as balas mais finas – e mais caras – eram depositadas. Eles foram quebrados, sem dó nem piedade. Só vi outras lojas assim na Europa.