Nesta altura dos acontecimentos, não sei o resultado das urnas (esta coluna foi escrita na quinta-feira, 27 de outubro, antes da eleição). Não sei quem foi eleito, aguardo o resultado do período da campanha com tantas brigas, ódio e censura. Isso porque passei, aqui mesmo neste jornal, pela pressão de censura, que foi terrível.





Participei ativamente da revolução e sua censura. Em 1964, havia na redação aqui do jornal o censor, que passava o dia inteiro assentado em uma cadeira para vigiar o que sairia na edição do dia seguinte.





Meu marido, Cyro Siqueira, era o editor-geral, responsável pela publicação das matérias. E não foram poucas vezes em que foi chamado a participar de uma reunião no Palácio da Liberdade, com a presença do então governador Magalhães Pinto. Ninguém sabia se voltaria livre ou não do encontro. Quando voltava, era alívio geral.





Todo profissional que se destacava naquela época vivia sob os olhos da censura. A polícia rondava à noite, assim como o Exército, cujos oficiais mais graduados tinham passe livre para prender quem falava mal da revolução. Sem nenhum documento oficial para justificar a prisão.

Essa agressividade, pouco comum aos brasileiros, não fazia bem a ninguém. E a área de escape dos homens era, sem dúvida, um bar, Gruta Metrópole, na Rua da Bahia, onde as conversas eram livres.





Aqui no jornal, as coisas corriam bem e poucas vezes algum texto devia ser modificado. No Estadão, em São Paulo, as notícias censuradas eram substituídas por receitas de bolos ou doces. Assim os leitores ficavam sabendo que alguma coisa tinha acontecido.

Certo dia, fui informada, sigilosamente, de que meu marido estava na lista dos que seriam presos, sem possibilidade de defesa.





Soube da notícia à noite e, no dia seguinte, bem cedo, parti para a casa de um parente que era capitão do Exército, da turma que passava a noite prendendo comunistas.

Cheguei em sua casa antes do café da manhã. A mulher estava na cozinha e ele dormindo, pois tinha chegado de madrugada. Quando ele se levantou e deu de cara comigo na cozinha, percebeu logo o que ocorrera.

Contei a informação que tinha recebido, ele escutou e não falou nada, o que me deu a certeza de que a notícia era verdadeira. Contei para ele como era meu marido, suas convicções políticas.



Escutou tudo com a maior paciência. Então, me pediu para dar uma informação verdadeira, para não atrapalhar sua figura no Exército: “Você jura que Cyro Siqueira não é comunista?”. Jurei, e ele disse que ia tomar as necessárias medidas em sua defesa.





Eu quis saber, então, de onde tinha vindo a denúncia, e ele me contou a inusitada causa.

Naquela época, as forças mandantes no país colocavam na vitrine de uma loja que seria aberta na Rua da Bahia, o Pep's, as cartas que vinham da Rússia e o correio não entregava aos destinatários. Várias eram destinadas a Cyro. Então, eu disse a meu parente que poderia, se quisesse, abrir uma daquelas cartas.





Acontece que meu marido tinha ido à China, numa viagem destinada a jornalistas. Lá, no contato com outro mineiro, havia surgido a possibilidade de Cyro conhecer a Rússia. Com tudo pago: viagem de trem (durava dois dias), hotel, refeições e visitas aos figurões do país. Quem resistiria, saindo do fundão de Minas?