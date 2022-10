Jantar Amigos do Baleia está de volta

Depois de uma pausa de dois anos, por causa da pandemia, o Jantar Amigos do Baleia está e volta. O evento já está esgotado e será na noite de 27 de outubro, no Buffet Catharina, às 20h, com a atração cultural dos talentosos músicos da Happy Feet Jazz Band. Todo o valor arrecadado será revertido exclusivamente para manutenção do Hospital da Baleia. O hospital atende, com 33 especialidades, a 88% dos municípios mineiros. De todos esses atendimentos, 95% são feitos pelo SUS. O jantar é feito graças ao patrocínio de empresas como EPA Supermercados, Drogaria Araújo, Instituto MRV entre outras.

Patrícia Coutinho, Fernanda Carneiro Costa, Malu Lobato e Priscila Biagioni (foto: Fotos: Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press)

BELCHIOR

por Sandra Pêra





A cantora, atriz e diretora Sandra Pêra, irmã da saudosa e única Marília Pêra, se apresenta em Belo Horizonte, na próxima quinta-feira, 20, às 20h, no Cine Theatro Brasil, com o show Belchior. Sandra fez parte do inesquecível grupo As Frenéticas e dirigiu o estrondoso sucesso “Acredite um espírito baixou em mim”, da querida dupla Ílvio Amaral e Maurício Canguçu. O espetáculo terá participação do bloco de carnaval Volta Belchior. Imperdível!





ITALIANO

mineiro





O artista italiano Umberto Nigi apresenta, até o dia 14 de novembro, a exposição “Cor e forma: a poesia do equilíbrio”, no CCBB BH. A montagem reúne mais de 100 obras inéditas na capital mineira, que datam dos anos 1980 aos dias de hoje, passando por diferentes fases de seu percurso. Do figurativo ao abstrato, a criação conta com materiais reciclados como areia, juta, papel, rede metálica, gesso e outros. São ao todo 17 quadros figurativos históricos, 20 esculturas, 29 telas sobre papel fabriano, encontrado somente na Itália, e outras 36 obras abstratas do artista abstrata em diálogo com a juta. Em quase 50 anos de estrada, Umberto Nigi reúne 33 exposições pessoais pelos quatro continentes. Em suas andanças, chegou a morar em pouco mais de 30 lugares, entre eles, Oriente Médio, New York, Milão, Jordânia, Iraque. Mas foi Belo Horizonte que ele escolheu para ser a sua casa. Faz 20 anos que Nigi veio a trabalho para o Brasil e se encantou "pelas tonalidades estupendas e pela gente acolhedora da capital mineira."A mostra pode ser vista de quarta a segunda, das 10h às 22h, entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados pelo site bb.com.br/cultura ou na bilheteria do CCBB BH.





LANÇAMENTO

coleção Tarsila





A carioca Rosana Bernardes, nome reconhecido nacionalmente na área de acessórios, estará em Belo Horizonte na próxima quinta-feira, 20, a convite da loja Be Loved, para lançar a coleção “Tarsila por Rosana Bernardes”, inspirada na obra da pintora modernista Tarsila do Amaral, autora do emblemático Abaporu. O trabalho, que demandou oito meses de pesquisa, nasceu de uma demanda da família da artista para homenageá-la por ocasião do centenário da Semana de Arte de 22 comemorada nesse ano. Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta de Tarsila e responsável pelo seu legado, também marcará presença na cidade e participará de dois talks na tarde de quinta-feira. O evento, que começa com um brunch pela manhã, receberá 250 pessoas ao longo dia e será realizado na galeria Murilo de Castro. Janaina Ortega e Jacqueline Verneuil comandam o lançamento em BH.





NOVO BAR

no centro





A Mascate Runeria abriu, na ultima sexta-feira, mais uma unidade em BH, dessa vez, em uma linda casa antiga, na av. do Contorno, na Floresta. Eles já têm duas casas, uma no Mercado Novo e outro na Savassi. Segundo os sócios Gabriel Rochael e Alex Resende, do grupo Xeque Mate Bebidas, o espaço servirá como um hub de ocupação cultural, para valorização de artistas. Às terças-feiras haverá sessões educativas e de capacitação com workshops. A “cozinha libre” será comandada pelos chefs Tiago Peixoto e Isabella Antunes. No cardápio, culinária mineira com finalização contemporânea. O funcionamento será de terça a domingo, a partir das 20h.

FOGO

nas artes





Para quem ainda não entendeu esse assunto de NFT (os tais certificados digitais para obras de arte & afins), a queima de quadros originais valiosos pelos seus autores ou colecionares, mantendo apenas sua imagem virtual, explica tudo. Fazendo assim, sustentam o preço alto da obra, garantindo que elas jamais sejam replicadas e, portanto, sua exclusividade – embora na telinha e não em um quadro físico. Deu pra entender?





DIA DAS CRIANÇAS

tíquete milionário





Quem presta atenção no movimento dos feriados, deve ter notado que, este ano, as comemorações do Dia das Crianças foram bem maiores. Após o ‘descanso forçado’ por causa da Covid, a criançada liberou sua energia com força total. No comércio, esse reflexo foi sentido no aumento em bilhões de reais nas vendas, inclusive nos shoppings centers. Segundo as pesquisas, em alguns deles o tíquete médio foi de R$3 mil, cifra de país rico. Como se diz, sorriso de criança não tem preço.

PRAIA

potiguar





Assim como já houve as ondas de Trancoso, Arraial d’Ajuda, Morro de São Paulo & afins, a turma descolada do momento agora está baixando geral no litoral do Rio Grande do Norte. O ponto de convergência da turma é Pipa, praia sempre lembrada mas só agora bombada. O movimento aumentou tanto, que até os vôos do sul para Natal se multiplicaram – inclusive saindo de Confins. Outro lugar disputado, só que pela turma surf, é São Miguel do Gostoso.





POP UP

Petit comitê





Os idealizadores da Casa Moon, Thalita Rodrigues, Andrea Aquino e Bruno Coelho, estão organizando o Pop Up Petit Comitê nos dias 3, 4 e 5 de novembro, das 11h às 22h, no espaço Dominox, da designer Vivian Scarano, no Carmo-Sion. A curadoria é do trio, que selecionou os participantes com seu olhar apurado: um seleto e diversificado grupo de criadores de moda.

OURO

para os queijos





Tempo de maturação, métodos artesanais, respeito aos ingredientes e receita original são passos que regem a produção dos queijos em geral, e com o Faixa Azul também é assim há mais de 80 anos. Sua qualidade levou a marca a conquistar, em setembro, duas medalhas no Mundial do Queijo do Brasil. O concurso julgou mais de 1.1 mil queijos de variados tipos nacionais e internacionais, e eles conquistaram as medalhas de superouro para o gorgonzola e ouro para o parmesão 12 meses de maturação. Cerca de 175 jurados avaliaram de forma anônima os queijos por sua aparência exterior e interior, textura, aroma e sabor.









WINE & FOOD

em 2023





Depois do sucesso deste ano, o festival Rio Wine & Food já está com data marcada para a edição 2023. O evento, que envolve vinhos, gastronomia e cultura, em diferentes pontos da Cidade Maravilhosa, acontecerá entre 26 de maio e 4 de junho. Promovido por Sérgio Queiroz e Marcelo Copello, integrantes do Grupo Baco Multimídia, contará com atividades especiais, como workshops, palestras etc e envolverá desde sofisticados hotéis e restaurantes de alta gastronomia até botecos.

Ângela Gutierrez e Mariel Coutinho, em 2011 (foto: marcos vieira/em/d. apress)

DESPEDIDA

discreta





Quem nos deixou na última quarta-feira foi Mariel Coutinho. Mulher das mais elegantes da cidade, há muitos anos optou pela “reclusão”. Sem nenhum problema de saúde, Mariel simplesmente decidiu parar de circular. Escolheu ficar em seu belo e confortável apartamento na Serra, e mesmo fazendo parte da tradicional “Tchurma” – que infelizmente quase não existe mais –, decidiu não receber nem mesmo as amigas mais íntimas. Podemos dizer que virou uma ermitã. A despedida foi silenciosa e discreta, só com a família direta, sem velório. Poucos dias depois. seu único filho, Luiz Guilherme, retornou para Paris, e decidiu não fazer missa de sétimo dia. Que ela descanse em paz.

POR AÍ...





Os remanascentes da geração de mineiros que mudaram a cena da literatura nacional, mesmo morando no Rio, continuam brilhando. O mais recente é o Ruy Castro, eleito semana passada para Academia Brasileira de Letras. Ele é natural de Caratinga.





Apesar do intenso vaivém da Casa Cor, o Parque do Palácio continuou aberto para visitações. Além dos jardins de Burle Marx e do Palácio das Mangabeiras, criado por Niemeyer, a pegada gastronômica ali é boa pedida. O programa pode incluir brunch no Café Magri, almoço no restaurante dos chefs André de Mello e Paulo Vasconcellos e bebidinhas na Margô Drinkeria. O local está sob gestão privada da Grifa e Malab Produções.





O estilista Antônio Diniz, que preside a A.Criem (Associação dos Criadores de Moda), está convidando a turma do setor para debates na Assembleia Legislativa sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental. Na agenda, as estratégias de inclusão do segmento fashion. As discussões serão entre 3 e 9 de novembro. Mais informações no Portal do Legislativo.