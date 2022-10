Isabela Teixeira da Costa/interina





Amanhã, quinta-feira (13/10), terá encontro ecumênico pela paz, em Belo Horizonte. Com o objetivo de orar e cantar pela paz, a Peregrinação pela Paz, braço da Ordem Graça Misericórdia – organização religiosa cristã, autônoma e ecumênica, sem vínculo formal com nenhuma religião instituída –, faz encontro, às 18h30, no teatro principal do Minascentro, com entrada gratuita, e convida a população. O frei Elias, do Sagrado Coração de Jesus, que recebe mensagens da Virgem Maria, estará presente.









Não precisamos dizer o tanto que o mundo precisa de paz. Para o frei José Maria, gestor da Associação Maria, instituição organizadora da Peregrinação pela Paz, é importante que a sociedade se conscientize dos benefícios proporcionados pela prática da oração. “Independentemente de crenças espirituais, a ciência já comprovou que a oração tem impactos positivos em nossa saúde física, emocional e psicológica. Ela também nos conecta a sentimentos elevados e, assim, favorece o desenvolvimento de inúmeras virtudes. Isso contribui para formar seres humanos e comunidades mais sadias, pacíficas e solidárias.”





Estamos mesmo precisando disso. Principalmente nestes tempos de campanha política aqui no país. Temos visto tantas brigas entre amigos, parentes e até irmãos, alguns chegam às vias de fato. Semana passada, houve um assassinato por causa de opinião política contrária. As pessoas se esqueceram do que é democracia, que ela dá o direito de cada um ter a sua opinião e ser respeitado por isso, sem sofrer represálias e nem sanções. Realmente, o mundo, o Brasil e as pessoas precisam de oração e de paz.





Amanhã, o evento contará com a participação de um coral de monges composto por 16 músicos. Serão feitas as orações, haverá uma liturgia e o frei Elias, que é vidente, verá Maria, receberá uma mensagem dela e a transmitirá ao público.





Fundada em 2009, a Ordem nasceu do trabalho plantado pelo filósofo-espiritualista José Trigueirinho Netto, no interior de Minas Gerais. Ele morreu em 2018. Passou a vida falando e ensinando sobre a transcendência e a elevação do ser humano, o contato com a alma e com núcleos ainda mais profundos do ser, o serviço impessoal e a coligação com as hierarquias espirituais. Um dos fundamentos da sua obra é estimular a ampliação da consciência humana e liberá-la dos vínculos que a mantêm presa a aspectos materiais da existência, externos ou internos.





A Ordem propõe uma vida fraterna e comunitária, consagrada à vivência ecumênica dos princípios do amor universal, através da paz, do bem, da oração, do serviço altruísta, do autoconhecimento e da aspiração de tornar a vida sagrada. Está filiada à Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (FFHI), que é uma associação civil sem fins lucrativos com atuação em 28 países. Sua sede mundial está localizada no município de Carmo da Cachoeira, aqui em Minas Gerais. De caráter filosófico, cultural, humanitário, ambiental e beneficente, reúne 25 associações civis nacionais e internacionais que, com grupos coligados, prestam serviços gratuitamente.





Em 2007, segundo contam, frei Elias teve um encontro com Maria que pediu que eles passassem a fazer uma série de coisas. Desde então, eles têm feito a Oração pela Paz e o Encontro com Maria.