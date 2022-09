Jornada Solidária reunião de patronesses

Está marcada para o dia 5 de outubro, quarta-feira, às 17h, a reunião de patronesses da Jornada Solidária Estado de Minas, na Átmo, em Lourdes, para a entrega dos convites do Feijão Solidário, a feijoada de grife que este ano será assina pelo chef Eduardo Avelar. As irmãs e sócias Maria Clara e Bernadete Duca estão superanimadas em receber as amigas, afinal, é o primeiro encontro presencial da Jornada desde 2019.

O Feijão Solidário será dia 29 de outubro, na CasaPampulha, um belo espaço de eventos da empresária Jussara Almeida, de frente para a Lagoa da Pampulha, com um amplo gramado na frente e um salão interno enorme com capacidade para abrigar todos os convidados, com conforto, caso chova no dia. Este ano não haverá camiseta, mas o samba, as caipirinhas, a cachaça, drinks e dança já estão garantidos. A decoração estará a cargo da Verde Musgo.

Anderson, Alexandre e Gabriela Birman, Carol Bassi e Caio Massa na festa dos 50 anos da Arezzo (foto: arezzo/divulgação)

A Casa Fiat de Cultura – instituição já consolidada no mundo das artes, pela realização de grandes exposições – tem novo presidente. Massimo Cavallo, que está há 28 anos no grupo, acaba de assumir o cargo, e foi apresentado oficialmente no vernissage da exposição Pilotis, semana passada. Ele é graduado em Economia e Gestão de Negócios pela Università degli Studi di Torino, e tem formação na área de humanas e artes. Ele está delineando as diretrizes da programação para os próximos anos e adianta que os projetos serão pautados no espírito de brasilidade e italianidade, sempre com atenção às questões do mundo contemporâneo e às transformações da sociedade.





A Premier Consultoria Pessoal e Empresarial para Mulheres, conhecida como “As Rainhas”, formada pelo trio Daniela Nolasco, Tânia Fernanes e Fabiana Hutten, organizou um encontro na tarde da última quarta-feira, na Casa Tif's, para brindar a chegada da primavera. Foi uma tarde cheia de programação com direito a um talk sobre beleza da mulher madura, estética facial e energização, palestra sobre óleos essenciais, desfile da loja Átmo e da Débora Germani e muitos sorteios para as convidadas. Apesar da dificuldade para chegar ao local por causa do trânsito congestionado em função do acidente com a carreta na avenida N. Sra do Carmo, a tarde foi bem animada e o papo muito agradável. As convidadas esclareceram várias dúvidas sobre

estética facial e corporal e pediram repeteco.





voluntárias da AMR





Será nesta quarta-feira, dia 28, das 14h30 às 18h, no Buffet Catharina, o chá solidário, promovido anualmente pelo Corpo de Voluntárias da AMR – Associação Mineira de Reabilitação, para arrecadar recursos para este importante trabalho. Depois de dois anos sendo feito virtualmente, o chá volta em sua edição presencial. Adriana Belizário e Bernadete Mendes estão à frente movimentando as mulheres da sociedade. Além dos deliciosos quitutes e das companhias agradáveis, as mesas decoradas são um espetáculo à parte, uma verdadeira exposição de beleza, bom gosto, criatividade e elegância. O Caderno Feminino & Masculino fará a cobertura, como tem feito nos anos anteriores.





Câmaras Portuguesas





A Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB) reuniu seus representantes para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na qual elegeram a nova diretoria para a gestão 2022-2024. Os novos representantes da Federação são: Armando Abreu, presidente; Nuno Rebelo de Sousa, António Fiúza, Jatyr Ranzolin e Ivan Marques, vice-presidentes.

prêmio internacional





O programa Literatura Acessível, patrocinado pela Usiminas via Lei Federal de Incentivo à Cultura, foi reconhecido com o prêmio Unesco-Confúcio de Literatura, que valoriza iniciativas de promoção à literatura para crianças e jovens fora do currículo escolar padrão. A premiação foi criada em 2005 pela Organização das Nações Unidades para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Desde 2019, o projeto já impactou mais de 8 mil pessoas. Foram 30 escolas contempladas em 12 estados brasileiros, com mais de 7 mil livros distribuídos e 10 mil acessos a conteúdos on-line. Realizada pelo Instituto Incluir, com produção do Instituto Burburinho, a iniciativa já passou por Cubatão, em São Paulo, e ainda será realizada em cidades como Ipatinga, Itaúna, Mateus Leme, Igarapé, Betim e Santa Luzia, em Minas Gerais e Cabo de Santo Agostinho e Recife, em Pernambuco. Após o encerramento, os livros serão doados às bibliotecas de escolas públicas locais.

virtual





A Errol Flynn Galeria de Arte fará mais uma edição do seu Leilão de Arte Virtual no dia 26, às 20h. A exposição das obras que serão leiloadas pode ser visitada até o dia 25, de 10h às 20h, inclusive sábado e domingo, na galeria, em Lourdes.





Arte e solidariedade





Como parte das celebrações do movimento “Outubro Rosa”, o Hospital Evangélico de Belo Horizonte vai lançar, no próximo mês, a campanha “Um toque de arte muda o quadro”, criada para captar recursos que serão direcionados para o Centro de Oncologia. A artista plástica Monica Bonilha transformou um lenço – importante peça para mulheres em tratamento oncológico – em obra de arte pintando figuras femininas em estampa aquarelada. A inspiração foram pacientes do hospital. Entre as ações programadas está a realização de um leilão virtual das obras, para angariar recursos para dois projetos: nova sala de quimioterapia com capacidade para receber mais 80 pacientes e infraestrutura da sala que vai abrigar o novo mamógrafo que chegaá no início de 2023. Apenas essa segunda intervenção demanda aporte de R$ 700 mil.

joias refletem poder





A morte da rainha Elizabeth II continua rendendo assunto. O mais falado, durante velório e sepultamento, foi sobre o look das mulheres da família, mais próximas à monarca, sua nora, Camila e a Kate Middleton (agora, princesa de Gales). O fato é que houve uma disputa surda entre as mulheres da realeza sobre quem ficava melhor na fita, digo, nas cerimônias – com a esposa do príncipe William vencendo de longe. Inclusive nas joias: uma espetacular gargantilha de pérolas com fecho de diamante que

pertencia à falecida.









inclusiva





Companhias da Bahia e de Pernambuco são atrações do Acessa BH, projeto que protagoniza a pessoa com deficiência em seus espetáculos presenciais e virtuais e que segue até 31 de outubro. Amanhã, às 20h, artistas do grupo pernambucano Som da Pele, apresentam o espetáculo “Batuqueiros do Silêncio” e o “Som da Inclusão”, peça que reúne ritmos tradicionais da cultura popular, passando pelo Maracatu de Baque Virado, Frevo, Coco de Roda, Ijexá e Ciranda, além de visitar também alguns ritmos mais contemporâneos. Dia 1º de outubro, às 20h, o artista baiano Edu O. exibe "Ah, Se Eu Fosse Marylin!", com imagens corporais cotidianas que refletem sobre a passagem do tempo. As peças têm exibição virtual com acesso gratuito pelo canal do Acessa BH no YouTube. Informações: acessabh.com.br/festival/









ímpar





Em um show inédito, Moska e Zélia, juntos, na turnê, “Um par ímpar”, se apresentam no dia 21 de outubro, sexta, às 21h, no Grande Teatro do Palácio das Artes, com um show pra lá de especial.

duplo B.Day





O presentão que Ronaldo Fenômeno ganhou de aniversário, com o Cruzeiro subindo para a Serie A do futebol brasileiro, foi duplamente comemorado. Primeiro, fez um preview na data real de nascimento (dia 18), e, outro, na data do seu registro civil (dia 22), que coincidiu com a bela vitória azul. Nem tudo não foi perfeito, porque o péssimo gramado do Mineirão acabou provocando lesão séria em um dos jogadores ao escorregar feio ali. Agora, é enfrentar as dívidas do clube, que ainda preocupam o ex-atleta, e curtir o novo ciclo da raposa.





QUEIJO MINAS ouro na pecuária

Os produtores de queijo mineiro esperam que o movimento no Festival do Queijo Artesanal, que termina hoje no Parque da Gameleira, tenha alcançado um volume inédito. É que a lei que permite a comercialização dos queijos produzidos com leite cru, foi aprovada em junho e, com isso, o leque de compradores foi bastante ampliado. Cerca de 10 chefs de cozinha criaram pratos com o produto. Joia da nossa pecuária, o queijo de Minas agora, realmente, pode virar ouro para os quase 30 mil produtores do estado, que conseguirem se enquadrar nas normas exigidas. Haja fôlego e dinheiro.

nas Escolas





O Teatro em Movimento, que está em sua 21ª edição, realiza o “Teatro Digital nas Escolas”, até novembro, beneficiando, de forma gratuita, cerca de 100 professores e alunos de 11 a 17 anos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio de escolas públicas de Belo Horizonte e Araxá, além de estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) na capital. O projeto tem o objetivo de levar os gêneros e técnicas teatrais para debate em sala de aula, para democratizar a dramaturgia e tornar os estudantes protagonistas na produção de conteúdo digital em suas comunidades. O projeto quer mostrar a multidisciplinaridade da Arte como possibilidade de ser trabalhada nas escolas, em parceria com outras disciplinas, como Língua Portuguesa, Ciências Naturais, História e Sociologia. Em Belo Horizonte, a capacitação será nos dias 28 e 29 de setembro, presencialmente, na Escola Municipal Magalhães Drumond. As inscrições, exclusivas para professores da rede municipal de Belo Horizonte, podem ser feitas pelo link https://bit.ly/3qKGkTG, limitadas a 40 vagas. A coordenação geral é de Tatyana Rubim, com supervisão pedagógica de Mariana Lima Muniz; e coordenação pedagógica de Ana Regis.

pela vida





O primeiro jantar solidário promovido por voluntários em benefício do Instituto Materno-infantil da Santa Casa de Belo Horizonte será dia 5 de outubro, na Casa Tua. O “Jantar pela Vida” será assinado por Agnes Farkasvolghy, com ilha gastronômica da Ello Eventos. Para animar a noite show de Kadu Vianna e Orquestra Pianíssimo e o DJ Carlo Dee. O sucesso está tão grande que quase todas as mesas já estão vendidas. A verba arrecadada será usada na reforma, ampliaçao e compra de equipamentos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, no site: sympla.com.br/jantarpelavida.

POR AÍ....





Marta Ramos já está organizando seu aniversário. Este ano abriu mão do tradicional almoço, fará uma festa a partir das 16h, na casa de seu filho Albertinho, no Condomínio Miguelão, dia 15 de outubro.





O circuito social da cidade ficou triste com a perda da Eugênia Procópio, fundadora da Momo Confeitaria. Com uma estrutura totalmente inovadora, seu endereço provocou uma renovação total no assunto em BH. Seus filhos prosseguirão o trabalho, no qual já vinham colaborando há alguns anos.





O designer Carlos Penna lançou nova coleção de suas ‘joias de arte’, com estilo superdiferenciado, chamada ‘Coordenadas’ - que fala do seu processo criativo. Em novembro, ele abre loja em São Paulo. Enquanto isso, cria peças especiais que serão desfiladas na São Paulo Fashion Week. Em Belo Horizonte, seu studio/showroom fica no bairro da Serra.





Além dos queijos artesanais, também os queijos industriais mineiros estão com tudo. O laticínio Scala acaba de conquistar certificações internacionais de boa gestão e de qualidade com padrão internacional. Com isso, abre enorme mercado mundial. Fundada há quase 60 anos, a empresa tem indústrias em Sacramento e Salitre de Minas.





No burburinho da press internacional com as homenagens à monarca britânica, a morte do fotógrafo William Klein acabou quase despercebida. Um dos maiores profissionais do ramo na área de moda, revolucionou o assunto com cliques mais casuais e enviando mensagens muito além do estilo. Americano, morou a maior parte do tempo em Paris.