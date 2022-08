Marcelo Teixeira da Costa, Eliane Parreiras, Iris Chaves e Angélica Teixeira da Costa (foto: Bárbara Dutra/divulgação)





Paulinha Geo e Tati Picchioni abriram na cidade a Casadorada Conceito, um novo espaço que reúne tudo o que há de melhor em arte, decoração e moda, em ambientes cheios de design, tudo com muito bom gosto e luxo. A maioria das marcas veio de São Paulo. O local é a antiga casa de Nenen Gutierrez, na Cidade Jardim. Na próxima quarta-feira, 10, às 16h, a arquiteta e design de interiores Lais Albergaria será uma das anfitriãs de um coquetel que terá por lá, para lançar um livro de arquitetura do qual seu escritório participa.

LUZ

Adriana Vasconcelos está a mil por hora. Depois de marcar presença na Casa Cor Rio, com a sua A de Arte, que é referência em iluminação, está assinando mais uma vez vários projetos luminotécnicos na edição mineira da mostra, que abre na terça-feira. A empresária e designer fará vários lançamentos da marca tanto na linha técnica, quanto em peças decorativas.





NOIVAS

e festas





As jovens Carol Margalith e Isabella Comini receberam, na última terça-feira, imprensa e cerimonialistas para um coquetel em sua Fatto com carinho, no São Pedro, nova marca de roupas de noiva, madrinha, mães de noiva e festa da cidade. Isabella é filha de Mirian Comini e Mário Fasano, dois nomes conhecidos na moda de alta-costura e pelo visto seguiu os passos da mãe, que garante que deu um apoio na primeira coleção, mas a estilista é realmente a jovem empresária.

INHOTIM

ao anoitecer





Sábado, dia 10 de setembro, será noite de lua cheia, e o Instituto Inhotim fará sua primeira festa de arrecadação de fundos. “Anoitecer Inhotim” será uma experiência voltada ao tempo e à natureza e os ingressos poderão ser adquiridos até 2 de setembro no site do museu. O valor arrecadado será revertido para a manutenção do Instituto e a continuidade de seus projetos socioeducativos. Terá apresentação do espetáculo Gira, do Grupo Corpo, e da Orquestra de Câmara Inhotim. A noite ainda inclui um set de DJs convidados e jantar com menu dos mineiros do Club do Chef Massimo Battaglini e Frederico Trindade, com vista para um dos cartões-postais do Instituto: o Lago Central, ao lado da obra icônica de Hélio Oiticica. A festa foi organizada por um comitê formado por Arystela Paz, Ana Eliza Setúbal, Beatriz Menin, Bruno Setúbal, Camila Yunes e Camila Mattar.





PERSONALIDADE

influencia na saúde





Repercutindo até hoje a homenagem recebida por Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei de Saúde, como um dos 100 mais influentes na saúde de 2022, na categoria Gestão e Eficiência. A cerimônia de premiação foi em São Paulo. Merecido.





MARCEL PHILIPPE

homenagem da FMM





Dentro do seu projeto Memória, a Frente Mineira da Moda homenageou a marca Marcel Philippe – uma das pioneiras na manufatura de roupas em jeans em Minas.. A estilista e empresária Sônia Aburachid representou a empresa e agradeceu a iniciativa, lembrando os desafios e obstáculos superados pela família proprietária para chegar até aqui – com destaque para seu marido, o saudoso Michel Aburachid. Neste inicio de agosto, a Marcel Phillippe completou 54 anos de atividades, sendo uma das poucas do setor a alcançar essa marca. A reunião aconteceu na sede da CDL\BH.

INAUGURAÇÃO

e lançamento





Amanhã será inaugurada a Casa Fartura, um hub de gastronomia que será a sede da plataforma, em Lourdes. Rodrigo Ferraz receberá alguns convidados e parceiros para um coquetel, quando lançará também o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes.





lll





Por falar em Festival de Gastronomia de Tiradentes, a 25ª edição, que será entre 19 e 28 de agosto, promete reunir nomes consagrados na gastronomia brasileira. Um dos convidados que merece atenção é Caio Soter, que depois de se destacar no programa Mestre do Sabor, abriu seu primeiro restaurante em BH, o Pacato, que recebeu o título de “Novidade do Ano”, pelo prêmio “Melhores do Ano 2022”, da Prazeres da Mesa. Entre outras ações, ele será chef em um dos festins, onde cozinhará com Beth Beltrão, do restaurante Viradas do Largo.

MOSTRA

CineLapinhô





O vilarejo de Lapinha da Serra, distrito de Santana do Riacho (MG), distante 136 km de Belo Horizonte, será palco da mostra de filmes CineLapinhô, organizada pela cineasta Tamira Abreu, entre os dias 25 e 28 de agosto. O evento, que será realizado na praça da igreja, terá a exibição de filmes, sessões comentadas abertas para debate com o público, oficinas de cinema, apresentações artísticas e shows musicais, tudo gratuito. Junto com a mostra de cinema acontece o Circuito Gastronômico CineLapinhô, em que os restaurantes de Lapinha da Serra criarão pratos com nomes de filmes brasileiros, com premiação do melhor prato escolhido por júri popular.

BILIONÁRIOS

disputa nos ares





A disputa de quem tem mais dinheiro na conta bancária, ao que tudo indica, foi para os ares. Para começar, os bilionários Bezzos e Musk disputando o espaço sideral com seus foguetes. Por aqui, o lance mais recente e espetacular foi do investidor Beto Sicupira, que trouxe seu helicóptero de quase 20 milhões de dólares em avião especial, o Beluga, para o Brasil. Mas nada como a disputa de quem voou com seus jatinhos pelo mundo e, assim, poluiu mais o ambiente. A lista foi preparada pela Yard, e apontou celebridades como Taylor Swift (a campeã), Steven Spielberg, Jay-Z, Kim Kardashian e Oprah Winfrey entre os que mais usaram seu avião-de-garagem.

CINEMA

em pauta





Começa nesta terça-feira e vai até o fim do mês a Mostra Ecofalante de Cinema. Totalmente gratuito, o evento ocupa as telas do Cine Santa Tereza, Sesc Palladium, Centro Cultural UFMG e mais nove Centro Culturais Municipais, exibindo um total de 69 filmes, representando 26 países. Na programação estão os indicados ao Oscar "Ascensão", de Jessica Kingdon, e "Escrevendo Com Fogo" de Rintu Thomas, além de "Mil Incêndios", premiado nos festivais de Locarno e “Território”, premiado em Sundance, que abrirá a mostra em BH no dia 9/8 às 19h no Cine Santa Tereza.





NOVOS

encontros





As crianças têm programação especial no Festival Novos Encontros, que marca a volta dos eventos no Parque Municipal, no próximo fim de semana, dias 13 e 14. No ritmo de retorno aos palcos, o grupo Palavra Cantada promete encantar o público no primeiro dia do evento, a partir das 10h. Já no domingo, o Grupo Maria Cutia traz o show cênico “Aquarela”, que aborda temas pouco explorados ao se pensar no universo da criança. Além disso, a dupla Guto Passarinho e Marina Flor do Coração Palpita, apresenta um show divertido. Os ingressos são gratuitos para as atrações diurnas, mas precisam ser retirados no sympla. Para a programação noturna os ingressos estão à venda no site novosencontros. com.br

SANTA CASA

recuperação em causa





Com tantas campanhas filantrópicas espalhadas por aí, vale a pena destacar a que está sendo feita em prol da Santa Casa, com o objetivo de restaurar o andar que pegou fogo há alguns meses. Com o nome de ‘Santa Causa’, as doações permitirão acelerar as obras e suprir o atendimento de centenas de pacientes de todo o Estado. Dos 50 leitos interditados, 23 já foram liberados, mas a reforma está longe de terminar. O Ministério da Saúde vai liberar R$ 10 milhões, uma grande ajuda, porém, não é suficiente. Pouca gente sabe, mas a equipe da Santa Casa de BH é referência no tratamento de várias enfermidades. Para doar, só fazer sua boa ação pelo pix: doacoes@santacasabh.org.br









INFLUENCERS

cerco internacional





Os influenciadores de todo o mundo começam a se inquietar em razão das restrições criadas (em alguns países) em relação às suas atividades. O ponto crucial é sobre diferenciar o que é editorial do que é publicidade comercial. De fato, essa mistura coloca uma nuvem cinzenta sobre a autenticidade de suas opiniões e o quanto é seu real faturamento. Na Europa, essa distinção tem que ser bem clara – sob pena de ter pesadas multas para os infratores. A Espanha foi um dos primeiros a adotar tais medidas. Por aqui, tudo continua livre, leve e solto – para delícia dos aventureiros.

LARGO DO BOTICÁRIO

casario vira hostel





Quem já passou por lá, garante que a recuperação do Largo do Boticário, bucólico endereço carioca no Cosme Velho, ficou uma beleza. O local já abrigou artistas & afins durante anos, depois foi abandonado e, agora, virou um mix de hostel e hotel sob o nome de Jo & Joe, marca do grupo francês Accor para estadas econômicas. São seis casarões revitalizados. Como fica perto da estação do trenzinho do Corcovado e vários barzinhos típicos do Rio, tornou-se um sucesso.





RABO DE GALO

porre colorido





Na ótima matéria que veiculamos sobre o Mercado Novo, foi destacada a pegada inovadora do local em vários aspectos.Pois, nesta semana, isso ficou comprovado, mais uma vez, com a

Cachaçaria Lamparina realizando um concurso do coquetel chamado ‘rabo de galo’.. A proposta das 14 marcas disputantes foi fazer uma releitura do assunto. Na sua nova versão, a base é um mix de cachaça + vermute. Mas, antigamente, a mistura era mais ‘ampla’, com um pouquinho de cada bebida destilada disponível no bar ou na prateleira no mesmo copo. Um galo com rabo bem colorido. E que já derrubou muita gente boa de gole.

POR AÍ...





A sociedade se mobiliza em torno do jantar Gala Minas do Brazil Foundation, nesta quarta-feira, às 20h, na Casa Tua.





Incansável defensor da aguardente mineira de cana, o dinâmico José Lúcio Mendes realiza mais uma edição da ExpoCachaça – que termina hoje, na Serraria Souza Pinto. São 150 produtores nos estandes. Junto, vai ao ar a 15ª Brasilbier. Em suas 30 edições, o evento já movimentou mais de R$450 milhões em negócios – tanto nas feiras, quanto no pós-feira. Mais que isso, colocou a nossa cachaça em um patamar altíssimo de qualidade e prestigio.





A nota de pesar da semana passada foi o falecimento repentino de João Paulo Diniz, em razão de um problema cardíaco. Um susto, já que era um atleta dedicado. Junto com seu irmão, José Paulo, na juventude formou a dupla familiar mais glamourosa da cena social paulista. Para o pai dele, o empresário Abílio Diniz, foi o pior golpe da sua vida. Consta que seu bom trato, fazia dele um ponto convergente na família.